Nyitnak a boltok, indulnak a szolgáltatások: ide rohannak először a magyarok

Mától ismét nyitnak a koronavírus-járvány gyors terjedése miatt március 8. óta zárva tartó üzletek, és indulnak a szolgáltatások is. KÍváncsiak voltunk, a magyaroknak mi hiányzott a legjobban ebben a szűk egy hónapban.

A legfrissebb, ma reggeli koronavírus-adatok szerint, 311 magyar állampolgár hunyt el a fertőzés következtében, ez rekordmagasnak számít itthon. Emellett 1933 új fertőzöttet találtak. Mindemellett Orbán Viktor tegnapi bejelentésével összhangban mától lépnek életbe a nyitás első rendelkezései. A március 8-a óta zárva tartó üzletek vásárlói létszámkorlátozással kinyithatnak, újraindulnak a szolgáltatások. Mindez azt jelenti, hogy mától

a kijárási tilalom az este 10 óra és reggel 5 óra közötti időszakra módosul,

az üzletek reggel 5 óra és 21.30 között lehetnek nyitva,

az üzletek, köztük a március 8-a óta zárva tartó üzletek újfajta, négyzetméter alapú szabályok mentén ugyan, de nyitva lehetnek,

átlagosan 10 négyzetméterenként 1 vásárló lehet az üzletben,

a szolgáltatásokkal kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések megszűnnek, így kinyithatnak a fodrászok, kozmetikák és más szolgáltatók.

Fellélegezhetünk?

Sokak számára jelentett komoly kihívást az elmúlt egy hónap, nem csak a vásárlók, az üzletek is kétségbe estek a lezárások hírére. Szinte pontosan egy éve, 2020-ban is márciusban érkeztek az első nagyobb, kiskereskedelmi boltokat is érintő korlátozások Magyarországon. Az akkori pánikvásárlásokkal szemben azonban idén elmaradtak a nagy rohamok, a lakosság sokkal fegyelmezettebben reagált a hírekre. Ezt a kiskereskedelem is megérezte, akkor több, 3-4 hullámban előfordultak nagy vásárlói rohamok. Idén márciusban azonban nem lehet hasonló jelenségről beszámolni.

2021 márciusában elmaradtak a pánikvásárlások, a vásárlók megértették, mi a korlátozások célja, nem féltek már attól, hogy termékek nélkül maradnak

- mondta el a Pénzcentrumnak korábban Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkára. Kérdésünkre elmondta, hogy a bezárás, amit most sok iparcikk-kereskedő átél, az inkább az online vásárlás irányába lökik a vásárlókat, semmint a tradicionálisan, legjelentősebben az élelmiszereket, és napi fogyasztási cikkeket áruló boltokba. Tehát nem várható, hogy hosszú távon mostantól a hiperből szerzi be a lakosság a cipőt, a csavarhúzót vagy a papírárut. Azért a vásárlások döntő többségét ezeken a helyeken még mindig az élelmiszer és a vegyi áru teszi ki.

A korlátozások nem csak a kiskereskedőket, de a lakosságot is kellemetlen helyzetbe hozta, hiszen olykor kifejezetten nehéz lemondani a megszokott szolgáltatásokról, sőt megnehezítheti a mindennapjainkat, ha nem tudunk valamit azonnal beszerezni, megjavíttatni. Március 26-án egy kérdőívet indítottunk útnak, melyben arra voltunk kíváncsiak, olvasóinknak mely szolgáltatások hiányoznak nekik a legjobban? Az alábbi eredmények születtek:

A válaszok szerint leginkább a fodrász hiányzott a magyaroknak, valamint az elmaradt orvosi kezelések, műtétek, de sok szavazatot kapott a kozmetikus és a bútoráruház is. Mától azonban ismét teljes lehet az életünk, hiszen sorra jelentették be a hazai tech-áruházak, hogy szerdától ismét rendes nyitvatartás szerint várják a vásárlókat. Az eMAG előrehozta új úzletének megnyitását is, az Extreme Digitalnál pedig webkamerás ügyfélpult is segíti majd a bolt előtt várakozókat. Nyitnak az Euronics és a MediaMarkt boltjai is.

Ugyanakkor az IKEA egyelőre kivár a nyitással, miközben a többi nagy bútorlánc már szerdától várja a vásárlókat.