Kihívója akadt a forintnak: így tarolnak a helyi pénzek Magyarországon

Bocskai Korona, Balatoni Korona, Soproni Kékfrank, Alsómocsoládi Rigac, Tokaji Dukát öt magyar, a világ több ezer helyi pénze között. Közülük a Bocskai korona állta ki az idők próbáját. Ismerjük meg hogyan!

A reálgazdaságtól elszakadt, spekulációkkal, virtuális pénzzel működtetett globális pénzrendszer jelentős kiszolgáltatottságot is okozhat mind az egyén, mind a vállalkozások, mind a helyi önkormányzatok, mind az egyes államok szintjén, mivel nem a kisebb szereplők és a helyi társadalom érdekeit figyelembe véve működik. Főként, hogy a transznacionális és a multinacionális vállalatok jövedelem- és tőkekivonása jelentős. Előbbi hatásokat fékezheti a helyi pénz kibocsátása.

A jól működő helyi pénz csökkenti az egyéni jövedelmek és vállalati nyereség térségből való kiáramlását ezáltal növeli a település vagy régió alkalmazkodóképességét (rezilienciáját). Válság idején pedig csillapíthatja a kereslet csökkenését, ezáltal „válságállóbbá” teszi a helyi gazdaságot és közösséget. A duális pénzrendszer csökkenti az emberek globális pénzügyi válságokkal szembeni kiszolgáltatottságát.

Jelenleg is több ezer helyi pénz működik a világban. Vannak helyi pénzek, melyek idővel megszűnnek, míg mások évtizedek óta sikeresen működnek (mint például a svájci WIR-BANK 1934 óta). Nincs ez máshogy hazánkban sem. Magyarországon 2010-től öt helyipénz-rendszer jött létre: 2010-ben a Soproni Kékfrank, 2012-ben a Balatoni Korona és a Bocskai Korona, 2013-ban az Alsómocsoládi Rigac, 2015-ben a Tokaji Dukát. Ezek közül ma már csak egy a Hajdúnánáson bevezetetett Bocskai Korona működik.

Mi a helyi pénz?

Bankjegyet csak a Magyar Nemzeti Bank bocsáthat ki Magyarországon. A törvény értelmében ugyanakkor kibocsáthatók különféle utalványok (pl. étkezési, ajándék, vásárlási, stb.) és forgatható utalvány (helyi pénz), amely áruk vagy szolgáltatások ellenértékének a kiegyenlítésére szolgáló készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek és értékpapírnak nem minősülő, átruházható és többször felhasználható, papír alapú fizetési eszköz.

A helyi pénz használhatósága térbelileg és a használók (elfogadóhelyek, fogyasztók) tekintetében is lehatárolt. Azzal az adott településen vagy térségen belül, a hivatalos elfogadóhelyeken lehet fizetni. Viszont van egy másodlagos piaca is. A turisták, akik szuvenírként elviszik. A mai modern pénznek a spekulációs funkciója is jelentős. A helyi pénzek kiküszöbölik a felhalmozási funkciót és a spekulációt.

A helyi pénz kibocsátásának célja

A helyi pénz létrehozásának célja az azt használók gazdasági körülményeinek és társadalmi jólétének javítása. A helyi pénz a gazdaságfejlesztés és közösségfejlesztési eszköze, mely a közösség érdekében a helyben előállított termékek és nyújtott szolgáltatások igénybevételére ösztönöz, ezáltal csökkentheti a térség importkitettségét, a környezetet terhelő felesleges árufuvarozást, és szolgálja a fenntarthatóságot.

A helyi pénz bevezetésének és működtetésének feltételei

A helyi pénzrendszer tartós, sikeres működéséhez minél több elfogadóhelyre, az elfogadóhelyek széles termékkínálatára és minél több felhasználóra (lakosság, vállalkozások a beszerzési oldalon) van szükség. A lokális pénz helyi gazdaságra való hatását jelentősen befolyásolja a kereskedők áruválasztékának összetétele (helyi, kistérségi, hazai, magyar termék vagy import túlsúlyos választékpolitika).

A helyi pénzrendszer sikeres bevezetésének és tartós működtetésének alapfeltételei a bizalom, a lokálpatriotizmus, a közösségi érdekek felismerése, a tudatos fogyasztói magatartás, a környezettudatosság, illetve egy olyan jövedelmi szint, mely mellett a helyi előállítású termékek esetlegesen magasabb áruk ellenére is beépíthetőek a helyiek fogyasztói kosarába.

A helyi pénz gazdasági hatása

A helyi pénz egy gazdaságélénkítő eszköz. A lokális pénz megfelelő használat esetén (forgási sebesség) esetén dinamizálja a gazdaságot. Mivel nem kamatozik, vagy negatív kamata van, valamint érvényessége határidőhöz kötött, így nem éri meg megtakarításként használni. A helyi pénz programok, rendszerek előnye, hogy segíti a helyben megtermelt jövedelem helyben történő elköltését és a tovagyűrűző hatás (multiplikátor hatás) eredményeképpen a további jövedelemtermelést, a helyi gazdaság fejlődését, munkahelyek teremtését, válság esetén azok megtartását és ezáltal a település népesség megtartóképességének és/vagy népességvonzó képességének erősítését. A helyi pénz keresletet biztosít a helyi kkv-k számára, növelheti a közösségen belüli fogyasztást.

A helyi pénz társadalmi hatása

A helyi pénznek a gazdasági hatásai mellett fontos a társadalmi hatása. Jelentős szerepe lehet a lokálpatriotizmus erősítésében és a közösségfejlesztésben, a településen belüli kapcsolati és társadalmi tőke erősítésében. A papíralapú helyi pénz címleteinek grafikájában a közösség szimbólumai (természeti értékek, híres személyek, ember alkotta értékek) jelennek meg, mely tovább erősíti a csoporthoz tartozás érzését, az identitást, a büszkeséget.

A Bocskai Korona címletei például a Hajdúság motívumrendszerét mutatják, örökítik meg.

A helyi pénz kockázata

A helyi pénzek működőképességét alapvetően a helyi Önkormányzat, az elfogadóhelyi bázis nagysága, változatossága és a fogyasztói „lelkesedés” befolyásolja. Így már a tervezés szakaszában célszerű bevonni a helyi közösséget.

Az öt magyar helyi pénz közül négy (Soproni Kékfrank, Balatoni Korona, Alsómocsoládi Rigac, Tokaji Dukát) már nem működik. Egy helyi pénz - a Bocskai Korona - állta ki az idők próbáját.

A Bocskai Korona

Az országban harmadikként, 2012. július 22-én, Hajdúnánás városa (lakossága 2021-ben 16859 fő) vezette be helyi pénzét a Bocskai koronát. Sikeres működésének fontos eleme az önkormányzat helyi pénz iránti elkötelezettsége és az önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő Hajdúnánás Holding Zrt. általi kibocsátás, mivel az utalvány használatát segíthették és jelenleg is segítik a hatás- és döntési jogkörükbe tartozó területeken (pl. béren túli juttatás, támogatás, stb). Kérdéseinkre Girus Zoltán a Hajdúnánási Holding Zrt. vezérigazgatója és Karóczkai Erika márkamenedzser válaszolt.

Pénzcentrum: Mennyi Bocskai Koronát bocsátottak ki a bevezetése óta és jelenleg mennyi van forgalomban?

Girus Zoltán, Karóczkai Erika: A Hajdúnánási Holding Zrt. – a törvényi kötelezettségének eleget téve – minden évben nyilvánosan közzéteszi, és a honlapján folyamatosan elérhetővé teszi a forgatható utalvány-állomány forintban kifejezett, összesített névértékét, illetve a helyi pénz fedezetéül rendelkezésre álló eszközök összesített értékét. (A Bocskai Korona fedezete 100% forint. A Hajdúnánási Holding Zrt., mint kibocsájtó minden kibocsájtott korona értékét egy elkülönített bankszámlán letétbe helyezi, ezzel biztosítva az utalvány fedezetét.) Az elmúlt kilenc évben összesen 100 millió forint értékben gyártottak a lejárati idővel ellátott bankjegyekből. A pénz bevezetésének évében háromszázezer koronát bocsátottak ki. Ennek ma már több mint százszorosa szolgálja a helyi gazdaságot. A hivatalos weboldalon közöltek szerint látható, hogy évente mekkora forgalmat bonyolítanak.

A forgalomban lévő Bocskai korona mennyisége

Időpont (adóév zárónapjára vonatkoztatva) Pénzköveteléseként fennálló forgatható utalvány-állomány névértéke Az utalványbirtokosok pénzkövetelésének fedezetéül rendelkezésre álló összeg 2013.12.31 22.791.500 Ft 22.791.500 Ft 2014.12.31 23.425.000 Ft 23.425.000 Ft 2015.12.31 26.198.000 Ft 26.198.000 Ft 2016.12.31 51.082.500 Ft 51.082.500 Ft 2017.12.31 49.312.500 Ft 49.312.500 Ft 2018.12.31 44.499.000 Ft 44.499.000 Ft 2019.12.31 37.551.500 Ft 37.551.500 Ft 2020.12.31 31.967.500 Ft 31.967.500 Ft

Pénzcentrum: Évről évre hogyan nőtt a kibocsájtott pénz és a forgalomban lévő pénz mennyisége? Van információjuk, hogy a Hajdúnánás mellett később csatlakozott településeken, hogy alakulnak az előbbi kérdések?

Girus Zoltán, Karóczkai Erika: A növekedés egyenértékű volt azzal, hogy milyen ütemben fogadják el és milyen ütemben gyarapszik az elfogadóhelyek száma, hiszen az újtól való „félelem, kétség” városunkban is jelen volt a bevezetéskor. A mögöttünk álló sikeres 9 év megmutatja, hogy az összefogás városunkban mekkora erővel bír. A csatlakozott településekkel (Balmazújváros, Hajdúhadház és Vámospércs) 2016-ban kötött szerződések lejártak, tárgyalások folynak azok hosszabbításáról. (2019-ben Hajdúhadház kilépett).

Pénzcentrum: Hogyan juthatnak hozzá a Bocskai Koronához az emberek?

Girus Zoltán, Karóczkai Erika: A Bocskai Koronához hozzá juthatnak az emberek több módon is. Egyrészt az Önkormányzat teljesít kifizetéseket, támogatások, juttatások, segélyek, stb. formájában. Az Önkormányzat az, aki a legnagyobb összegben juttatja be a város „pénzáramába” a helyi fizetőeszközünket. Ezzel a lehetőséggel a nagyobb létszámú foglalkoztatással bíró helyi vállalkozások is elkezdtek élni. A kiváltás másik módszerével is rendszerint élnek az emberek, miszerint elsétálnak egy adott kiváltó pontra és ott váltanak vásárlásaikhoz Bocskai Koronát, mert épp mondjuk, ahol elköltenék ott kedvezményt is igénybe vehetnek a vásárlás alkalmával.

Pénzcentrum: Milyen címletekben érhető el a Bocskai Korona?

Girus Zoltán, Karóczkai Erika: A forgatható utalványok az alábbi címletekben kerültek kibocsátásra: 500; 1000; 2000; 5000; 10000; 20000. A Bocskai Korona kiváltása egy az egyben működik, minden címlet forint fedezettel rendelkezik. Tehát a forgatható utalványok egy címletértéke egy magyar forintnak felel meg.

Pénzcentrum: Hogyan fizethetünk a helyi pénzzel?

Girus Zoltán, Karóczkai Erika: A helyi pénz, mint készpénzt helyettesítő utalvány a hivatalos fizetőeszköz mellett működik, értékmérő és csereeszköz funkcióval. Az elfogadóhelyek termékeik és szolgáltatásaik értékesítésekor mind a magánszemélyektől, mind a vállalkozóktól kötelesek elfogadni a lokális pénzt. A vásárlás összegénél nagyobb címletű Bocskai Koronával történő fizetés esetén - a kerekítési szabályoknak megfelelően – a vásárlási érték és a legkisebb kibocsátási érték (500 Bocskai Korona) közötti különbséget az elfogadóhely forintban adja vissza vásárlónak, mivel apró váltója nincs a Koronának. Onnan tovább a visszaadás már nyugodtan mehet Koronában. A szerződött elfogadóhelyek gyakorlata visszahat a helyi pénz reputációjára, így a Bocskai Korona üzleti feltételei között szerepel, hogy a szerződött elfogadóhelyek működését időszaki próbavásárlásokkal kell ellenőriznie a Hajdúnánási Holding Zrt. erre kijelölt munkatársának. Az elfogadóhely a helyi pénzzel fizetheti a saját beszerzését, a munkavállalóinak biztosított egyéb, béren kívüli juttatásokat, vagy teljesítheti egy másik elfogadóhely felé a fizetési kötelezettségét (akár az adóját is) vagy a váltóhelyen a névértéken visszaválthatja forintra.

Pénzcentrum: Hogyan váltható vissza a Bocskai Korona forintra?

Girus Zoltán, Karóczkai Erika: A Bocskai Korona kibocsátójának visszaváltási kötelezettsége - a jogszabályi előírásoknak megfelelően - a forgatható utalvány lejáratát követő tizenkettedik hónap végéig áll fenn. Az utalványkibocsátó a forgatható utalvány visszaváltásáért díjat, jutalékot vagy költséget számíthat fel. A Bocskai Koronánál visszaváltás esetében visszaváltási jutalék kerül levonásra – vállalkozás és magánszemély esetében egyaránt -, melynek kondíciós listája szintén a weboldalunkon elérhető.

Pénzcentrum: Hány szerződött elfogadó partnerük van az egyes településeken jelenleg?

Girus Zoltán, Karóczkai Erika: Megközelítőleg, a csatlakozott településekkel együtt 200 elfogadóhellyel rendelkezünk. Nánási viszonylatban kb. 140 az elfogadóhelyek száma. Balmazújvárosban 34 elfogadóhelyen lehet a Bocskai Koronával fizetni. A Hajdúnánáson és a pénzrendszerhez csatlakozott településeken fellelhető elfogadóhelyek listája megtalálható a www.bocskaikorona.hu weboldalunkon.

Pénzcentrum: Hogyan alakult az elfogadóhelyek száma, történt -e cserélődés. Mi ennek az oka?

Girus Zoltán, Karóczkai Erika: Az elfogadóhelyek száma évről évre változik. Üzletek, vállalkozások szűnnek meg, vagy alakulnak át, ebben az esetben a szerződés megszűnik, ha nem kívánja továbbra az esetleges új tulajdonossal rendelkező cég, vagy üzlet folytatni a Korona elfogadást. Ahogyan megszűnik egy cég, úgy alakul egy másik. Jellemző esetben már célirányosan megkeresnek minket az új cégek, hogy elfogadóhelyekké kívánnak válni. A weboldalunkon jelezhetik csatlakozási szándékukat, vagy megkereshetnek minket személyesen is.

Pénzcentrum: Hány százalékos kedvezményt adnak az elfogadó partnerek?

Girus Zoltán, Karóczkai Erika: A kedvezmény mértéke nincs kőbe vésve, ezt az adott vállalkozás, üzlet dönti el. Jelenleg a Bocskai Korona elfogadóhelyeink 2%-tól egészen 20%-ig biztosítanak kedvezményes vásárlást Bocskai Koronával történő fizetés esetén.

Pénzcentrum: Nőtt -e a helyi a Bocskai Koronát elfogadó vállalkozások forgalma, adózott eredménye? Van -e információjuk a változás mértékéről?

Girus Zoltán, Karóczkai Erika: Nem rendelkezünk mérhető adatokkal annak kapcsán, hogy a Bocskai Korona milyen mértékben növelte a vállalkozások forgalmát. Az tény, hogy a Bocskai Korona céljai között szerepelt a kibocsátáskor és napjainkban is, a pénz helyben tartása, a gazdaság élénkítése és a munkahelyteremtés. A helyben maradt és gazdaságot élénkítő hatása kimutatható, de erről számadatokkal nem szolgálhatok. Bocskai Korona elköltése csak helyben lehetséges, és az elfogadóhelyek között a nagy multi cégek nem szerepelnek, hiszen a saját vállalkozásait kívánja támogatni a város.

Pénzcentrum: Milyen mértékben használják a helyi vállalkozások egymás között a helyi pénzt?

Girus Zoltán, Karóczkai Erika: Arról van néhány visszajelzés, hogy egyes vállalkozók hogyan tudják elkölteni a Bocskai Koronájukat. Az elfogadóhelyeink között tudhatunk egy benzinkutat, ahol vásárlásaikat bonyolíthatják vállalkozók és magánszemélyek egyaránt. Továbbá vásárolhatnak a piacon alapanyagot szintén helyi termelőktől.

Pénzcentrum: Erősíti, erősítette -e a piaci szereplők közötti együttműködést a versenyzés helyett?

Girus Zoltán, Karóczkai Erika: Az együttműködés a Bocskai Korona egyik alapeleme, melyet a partnereink is felismertek.

Pénzcentrum: Milyen területen, ágazatban, üzlettípusban használják leginkább a Bocskai Koronát?

Girus Zoltán, Karóczkai Erika: Cégünknél van lehetőség a keletkezett Bocskai Korona visszaváltására. A visszaváltások alapján főleg az élelmiszerüzletekben, patikákban, benzinkúton és műszaki üzletekben költik a legnagyobb arányban ezt a fizetőeszközt.

Pénzcentrum: Indukált -e turizmust a helyi pénz bevezetése?

Girus Zoltán, Karóczkai Erika: Arról nincs tudomásom, hogy valaki csak a helyi fizetőeszközünk miatt látogat el Hajdúnánásra, viszont vannak olyan visszatérő vendégek, akik a Hajdúnánási Gyógyfürdőt rendszeresen látogatják és közülük sokan, minden évben előre jelzik kiváltási szándékukat. Az ide látogató turisták persze tájékozódnak a helyi értékek és látnivalók kapcsán, és szívesen vásárolják akár elköltés céljából, akár emlékbe megőrizve a címleteket.

Pénzcentrum: Javította -e a Bocskai Korona az egymás iránti bizalmat, az együttműködést, esetleg új civil kezdeményezések kialakulását, a közösség életében való fokozottabb részvételt? Ha igen, milyen példákat tudnak megemlíteni?

Girus Zoltán, Karóczkai Erika: A kölcsönös bizalom az együttműködés elengedhetetlen pontjai annak, hogy a rendszer működőképes legyen. A vállalkozások, üzletek és az összes elfogadóhely, aki csatlakozott, ők felismerték azt a tényt, hogy a helyi pénz létrejötte, az érték és a címleteken megjelenő motívumok is mind a Hajdúság összetartozását hivatottak erősíteni. Nem létezhetne, és nem maradhatna fenn a Bocskai Korona, ha nem lenne meg az a nagyfokú összetartozás a városban, mind a város vezetés, a helyi vállalkozások, mind pedig a lakosság oldaláról, amely jelenleg is töretlen.

Pénzcentrum: Hogyan változott a település médiabeli megjelenése a Bocskai korona miatt?

Girus Zoltán, Karóczkai Erika: A bevezetés (2012) óta több száz megjelenés van már mögöttünk. A média megjelenések mellett természetesen – amennyiben a helyzet engedi - úgy rendezvényeken is megjelenünk, városi szinten mindenképp, de elfogadunk meghívásokat is más településekről, és szívesen mutatjuk be a helyi fizetőeszközt, mely megjelenésében is egyedülálló.

Pénzcentrum: Javasolják -e más hazai településeknek a helyi pénz bevezetését? Mik lehetnek a bevezetés nehézségei buktatói? Ezek a buktatók, hogyan kerülhetőek el?

Girus Zoltán, Karóczkai Erika: Hajdúnánás nem csak a helyi fizetőeszköze kapcsán lehet követendő példa más városok számára. Hagyományaink tiszteletére nagy hangsúlyt helyez a város. 2015-ben megnyitott kapuit a Kenderes Kert, ahol hagyományos háztáji ökogazdálkodás zajlik, magyar őshonos állatokkal, pásztormúzeum bemutatásával. Nem csak helyi pénzünk van, de helyi márkánk is, a Nánási Portéka! Gazdaságélénkítő eszköz, mely segíti a saját termelőinket. Hajdúnánáson a szalmafonásnak évszázados hagyományai vannak, melyet még a mai napon hűen ápol. Az ide látogatók megcsodálhatják a nádfedeles parasztházat, ahol számos különleges munkát láthatnak Reszeginé Nagy Mára szalmafonó munkáiból.