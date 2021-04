Lemondanak az állami ingyenmilliókról ezek a fiatalok: ha nem sietnek, végleg lecsúszhatnak

Koós Anna Link a vágólapra másolva

Egyértelműen megmutatkozik a hitelezési statisztikákban, hogy a járvány a családalapítás előtt állókat sem kímélte. A felvett hitelek összegei stabilan alacsonyabbak, amióta a pandémia tart, viszont a 2019 óta tartó házasodási láz nem akar alábbhagyni: év elején is már 6877-en kötöttek házasságot. Igaz ez 6,8 százalékkal elmarad 2020. január-február hónapjaitól, viszont 2019-hez képest a duplájára nőtt a házasságkötések száma. Hogyhogy nem igénylik már annyian a babaváró hitelt, hiszen most is - a járvány ellenére - rengetegen házasodnak? Ennek járt utána a Pénzcentrum.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK