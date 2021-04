Így módosul a Vodafone üzleteinek nyitvatartása

A vonatkozó kormányrendelet értelmében a Vodafone Magyarország üzletei április 7-től teljes nyitvatartási időben, a korlátozások előtti tevékenységi körrel és szolgáltatásokkal működnek. Az üzletekben létszámkorlátozás lép életbe, melynek értelmében 10 négyzetméterenként csak egy vevő tartózkodhat.

Az üzletekre vonatkozó, újonnan életbe lépő szabályok kapcsán a szolgáltató vállalati ügyfeleinek kíván segítséget nyújtani innovatív létszámfelügyeleti és vásárlóirányító IoT megoldásaival. A megoldások alkalmasak többek között a valós idejű forgalom figyelésére, és egyértelmű, a belépést megengedő, vagy tiltó vásárlói utasítások megjelenítésére az üzlet bejáratánál.

A plázákban található üzletek így 21 óráig, míg az egyéb, kisebb üzletek jellemzően 17 óráig tartanak nyitva. Az üzletek nyitvatartásáról itt érhető el bővebb információ.

Szintén április 7-től az üzletekben létszámkorlátozás lép életbe, melynek értelmében 10 négyzetméterenként csak egy vevő tartózkodhat. Fontos információ továbbá, hogy a maximum létszámba nem tartoznak bele a 14. életévüket be nem töltött kiskorú, illetve a 65. életévét meghaladott személy segítője és a fogyatékossággal élő személy segítője. Bár a Vodafone Magyarország minden tőle telhetőt megtesz az üzletekbe betérő ügyfelek biztonságának és egészségének megőrzése érdekében, a szolgáltató általános ügyintézésre, például számlabefizetésre és vásárlásra továbbra is a My Vodafone applikációt vagy a webes felületet javasolja.

Az üzletek működésével kapcsolatos, újonnan életbe lépő szabályok betartásában kíván segítséget nyújtani a vállalkozásoknak a Vodafone Magyarország innovatív látogató létszámfelügyeleti és vásárlóirányító IoT megoldásaival.

A valós idejű vásárlóirányitó rendszer használatával az üzletekben dolgozók és vásárlók is a törvényi szabályozásnak megfelelő maximális létszám beállításával biztonságos távolságra lehetnek egymástól. A Vodafone megoldásaival egy hatékony, gyorsan telepíthető, megbízható, és egyszerűen kezelhető rendszer építhető ki, mely alkalmas a valós idejű forgalom figyelésére, és egyértelmű, a belépést megengedő, vagy tiltó vásárlói utasítások megjelenítésére az üzlet bejáratánál.