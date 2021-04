Megérkezett az új Pénzcentrum: messze nem csak a dizájn változott

Megújult a Pénzcentrum: a 2005-ben indult, közérthető pénzügyi, gazdasági híroldal olvasói a friss külső mellett számos hasznos funkcióval és szolgáltatással találkozhatnak.

Az új oldal megjelenésében is a közérthetőséget, a frissességet tükrözi, és természetesen reszponzív, azaz minden eszközről optimálisan olvasható. A címlap az aktuális tartalomhoz igazítható, így a fontos események, hírek egyedi kiemelést kaphatnak, a hozzájuk kapcsolódó információk pedig könnyen elérhetők.

A képekkel, grafikonokkal, infografikákkal, videókkal kiegészített cikkformátum is a célt szolgálja, hogy az olvasó könnyen megérthesse, befogadhassa még a legbonyolultabb gazdasági folyamatokat is. A cikkek egy, a magyar médiapiacon egyedülálló tartalom-ajánlódobozzal végződnek.

A már jól megszokott rovatok (Gazdaság, Hitel, Megtakarítás, Nyugdíj, Otthon, Biztosítás, HRCentrum, Vásárlás, Utazás, Vállalkozás) mellé újak is érkeznek. Az Autó rovat elsősorban az autózás, a közlekedés, az e-mobilitás pénzügyi kérdéseire keresi a választ, az Oktatás rovatban az óvodától az egyetemig foglalkoznak oktatásüggyel, iskolai kérdésekkel, a felnőttképzéssel és a magániskolák témakörével. A Tech rovatban kapnak helyet a készüléktesztek és technológiai hírek, de például a biztonságos internethasználathoz is kaphatunk tanácsokat. Új rovatban kapott helyet az Egészség, ami egyértelműen az elmúlt hónapok legfontosabb témája: itt a folyamatosan frissülő járványhírek mellett többek között a magánegészségügyi ellátásról is információt kaphatunk.

Az új szolgáltatások közül az egyik legfontosabb az Árfolyam-oldal, ahol folyamatosan frissülve megtalálhatóak a legfontosabb deviza- és tőzsdei árfolyamok, részvényárfolyamok és tőzsdeindexek. Külön aloldalt kaptak a Kutatások: a Pénzcentrum széles körű olvasói bázisára támaszkodva rendszeresen készít nagymintás felméréseket, a gazdaság számos szektorában. A cél, hogy a lakosság átfogó és objektív tájékoztatása mellett kiterjedt információkkal nyújtsanak segítséget a cégvezetők számára.

Az új oldalhoz újfajta hirdetési, szponzorációs lehetőségek is társulnak, egyedi, komplex hirdetési megoldások is elérhetők.

A Pénzcentrum Magyarország harmadik legolvasottabb gazdasági hírportálja. A másfél évtizede meghatározó médium célja, hogy hiteles forrásként, közérthetően segítse a gazdasági-pénzügyi döntéshozatalt. Precíz szakmai hátterű hírforrás, melyen a családok és kisbefektetők éppúgy megtalálják a legfrissebb, edukatív jellegű írásokat, mint az üzleti döntéshozók a magas színvonalú szakmai elemzéseket.

Hirdetési lehetőségekért keresse a Portfolio Sales csapatát!