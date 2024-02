Csak árt a gyereknek, ha korlátozza a szülő a képernyőidőt? Ez a módszer sokkal célravezetőbb

A szakértők szerint sincs egyetlen jó válasz arra, mennyi képernyőidőt szabad engedni a gyerekeknek - írja a Business Insider. A korlátozásnál sokkal fontosabb és hosszú távon egészségesebb lehet, ha tudatosan tereljük a gyermekeket olyan elfoglaltságok felé, ami nem köti őket a képernyőhöz és tudatosabb eszközhasználatra neveljük őket.

A mai digitális korban családonként eltérő nagyságú kihívást jelenthet meghatározni, mennyi időt tölthet a gyermek a képernyő előtt. Dr. Daniel Ganjian, a kaliforniai Providence Saint John's Health Center gyermekorvosa az egészséges egyensúly megteremtését hangsúlyozza a képernyőhasználat teljes elítélése helyett, írja a lap. A szakértő kiemelte a mértékletesség és a digitális eszközök tudatos használatának fontosságát.

Ahogy egy gyermek idősödik, egyre szélesebb körű a hozzáférése a digitális eszközökhöz. Az életkor növekedésével ezért a képernyőidő kezelésén is változtatni kell. Nem (csak) időkorlátra van szükség, hanem arra is, hogy neveljük tudatosabb digitális eszköz használatra a gyermeket. Dr. Jonathan Maynard, a kaliforniai Providence Mission Hospital munkatársa szerint a szülőknek az legyen a céljuk, hogy megtanítsák a gyermeket jó döntést hozni ahelyett, hogy közvetlenül szabályoznánk őket. Dr. Maynard azt tanácsolja, hozzunk létre otthoni képernyőmentes zónákat és idősávokat az alvásminőség javítása érdekében – különös tekintettel a lefekvést megelőző egy órára. Azt is javasolja, hogy távolítsuk el a zavaró eszközöket a hálószobából.

A lap idézi Jenna Hermanst is, aki író és négygyermekes édesanya. Az ő javaslata szerint pozitív élménnyé kell tenni a gyermeknek a képernyőidő csökkentését azzal, hogy vonzó alternatívákkal állunk elő. Például művszeti vagy sporttevékenységekkel. Ahogy egyes családok fokozatosan csökkentik a képernyőidőt, mások drasztikusabb lépéseket tesznek: Laura Siciliano-Rosen, egy másik édesanya is megosztotta tapasztalatait a lappal, akinek családja egy hónapos képernyő megvonáson esett át. Elmondása szerint gyermekei - 8 és 10 évesek - nyugodtabbak és kreatívabbak lettek a teljes képernyőidő megvonás hatására.

Két másik szülő, Angela Sharp és Helene Abiola például hangoskönyvekre és podcastokra váltottak gyermekeik számára vizuálisan kevésbé stimuláló alternatívaként. Vannak már olyan alkalmazások, amelyek segítenek szabályozni a szülőknek, mennyi időt töltenek el a gyerekek képernyő előtt. Jenna Hermans szerint a példamutatás is kulcsfontosságú: lássa a gyermek, hogy a szülő is tudatosan használja a digitális eszközöket, és betartja az otthon felállított normákat.

Dr. Ganjian szerint bár kezdetben nehézséget jelenthet mind gyerekeknek mind felnőtteknek alkalmazkodniuk ahhoz, hogy tudatosan visszafogják a képernyőhasználatukat; az egészségesebb digitális szokások kialakítása hosszú távon felbecsülhetetlen előnnyel járhat. Az ésszerű korlátok meghatározása mellett érdemes lehet a szülőknek példamutatással, illetve a gyermekek számára más vonzó tevékenység felkínálásával ösztönözni a gyermekeket a kevesebb képernyőhasználatra.