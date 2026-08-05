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Kegyetlenül pórul járhat, aki ezzel próbálkozik a hőségriadó alatt: azonnal állj le vele, ha jót akarsz
Akik éppen most nyaralnak, vagy van otthon szaunájuk, azokban felmerülhet a kérdés: érdemes-e a kanikula idején szaunázni. Az köztudott, hogy a szaunának számos pozitív élettani hatása van, viszont bizonyos élethelyzetekben nem árt vigyázni vele. Most összegyűjtöttük, mit mutatnak a legfrissebb kutatások, illetve mit tanácsolnak a szakemberek: amikor hőség van, kerüljük-e a szaunát, vagy éppen ellenkezőleg.
Már július 30-a óta tart a harmadfokú hőségriadó Magyarországon, melyet kedden hosszabbított meg az országos tisztifőorvos augusztus 7-ig, péntek 24:00 óráig. Rengetegen keresnek most kiutat a forróságból: helyeket, ahol lehűlhetnek, vagy praktikákat, amivel a lakást hűthetik. Eközben az ország vízhiánnyal és energiaválsággal küzd - az alacsony dunai vízállás miatt kevésen múlott, hogy a paksi atomerőmű teljesen leállításra kerüljön. A kírizisen tevékenyen segíteni vágyó lakosok és vállalkozások ott spórolnak a vizen és az áramon, ahol tudnak: bevetnek mindenféle házi praktikát, lekapcsolják a díszkivilágítást, vagy például a medencék hűtését, a szaunák fűtését. Na de ki is akarna ilyen hőségben szaunázni? Vannak, akik esküsznek rá, hogy ha szaunázik az ember, jobban bírja a hőséget.
Meglepő dologra jöttek rá a kutatók: a rendszeres szaunázás valójában segíthet a szervezetnek jobban elviselni a szélsőséges forróságot. Azonban egyáltalán nem mindegy, mikor ülsz be a kabinba!
Hőségtréning: így taníthatod meg a testednek a túlélést
A tudomány mai állása szerint a szaunázás nem csupán kikapcsolódás, hanem egyfajta „hőség-akklimatizáció”, amely során a testünk megtanul hatékonyabban védekezni a túlmelegedés ellen. A sportfiziológusok már régóta alkalmazzák ezt a módszert: az atléták szaunával vagy forró vizes fürdővel készítik fel szervezetüket, mielőtt forró éghajlaton versenyeznének. A rendszeres hőhatás miatt a testünkben több kulcsfontosságú változás megy végbe:
- Hatékonyabb izzadás: Hamarabb és bőségesebben kezdünk izzadni, ami segít hűteni a testet.
- Jobb vérkeringés: Javul a bőr vérellátása és nő a plazmatérfogat, ami támogatja a keringést.
- Kisebb szívterhelés: A szívünk kevésbé stresszel a hőségben, mert a keringési rendszerünk már hozzászokott a terheléshez.
Életveszélyes lehet a szaunázás a hőséghullám alatt?
Bár a hosszú távú felkészülés hasznos, a kutatók szigorúan figyelmeztettek: a szauna nem gyógymód a hőséghullám idején. Sőt, ha a legforróbb napokon ülünk be szaunázni, azzal csak tetézzük a bajt.
A hőséghez való hozzászoktatás a mérsékeltebb hónapok stratégiája, nem pedig a menekülésé az év legforróbb napján – figyelmeztet Dr. Jessica Mee, a Worcesteri Egyetem kutatója. Kánikulában a testünk már eleve küzd a kialvatlansággal, a dehidratációval és a szív-érrendszeri terheléssel, így egy újabb extrém hőhatás könnyen ájuláshoz vagy hőgutához vezethet.
A legfontosabb szaunázási szabályok kánikula idején:
- Ne most kezdd el! Ha eddig nem szaunáztál rendszeresen, ne a hőséghullám alatt próbáld ki először.
- Figyelj az árnyékra és a folyadékra! A szauna nem helyettesíti a bőséges vízivást és a hűvös helyen maradást.
- Ne csináld egyedül! Felügyelet nélkül, otthon még nagyobb a kockázata az ájulásos baleseteknek a nagy melegben.
Legjobb azonban, ha a hőség idején hanyagolod a szaunázást. Ezt a pár napot már igazán ki lehet bírni, nem éri meg kockáztat.
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Egy otthoni szauna kiváló eszköz lehet a szervezetünk „edzésére” és az immunrendszer erősítésére, ami hosszú távon segíthet elviselni a forróbb nyarakat. Azonban a kánikula kellős közepén a legbölcsebb, amit tehetünk, ha követjük a hatóságok tanácsait: hűtsük magunkat, kerüljük a fizikai megterhelést, és a szaunázást hagyjuk meg máskorra.
Megéri-e az otthoni szauna?
A szakértők szerint a hőség elleni védekezés nem a kánikula csúcsán dől el. Egy otthoni szauna beszerzése hosszú távú egészségügyi befektetés lehet, de csak akkor, ha okosan használjuk. A kutatások azt mutatják, hogy a hőségtréninghez általában napi 40-60 perc hőhatás szükséges, legalább 4-6 napon keresztül. Az így szerzett „hőségállóság” körülbelül egy hétig tart, de a rendszeres használat tartósabb eredményt hoz.
Finn kutatók nemrég arra is rávilágítottak, hogy egyetlen 30 perces szaunázás (rövid hideg zuhannyal megszakítva) ideiglenesen felpörgeti az immunrendszert is: jelentősen megnő a fehérvérsejtek, többek között a fertőzések ellen küzdő neutrofilok és limfociták száma a vérben. Ez a „járőröző” üzemmód segít a szervezetnek gyorsabban reagálni a kórokozókra.
Nehéz megmondani, hogy kinek mi fogja megérni. Az, aki rendszeresen jár wellnessbe, hogy szaunázhasson, akinek a családja is használná az otthoni szaunát, vagy aki Magyarország elsivatagosodására készül és hőségtréningbe fogna, annak megérheti egy szauna otthonra. Aki viszont alig használja, évi néhány alkalommal megy eleve olyan helyre, ahol szauna van, az nem biztos hogy jó helyre feketeti a pénzét, ha szaunát vesz.
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