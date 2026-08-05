2026. augusztus 5. szerda Krisztina
29 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Gyönyörű idősebb nő pihenés a gyógyfürdőzés után az otthoni szaunában. A hygge és a lassú élet koncepciója az idősek számára.
Egészség

Kegyetlenül pórul járhat, aki ezzel próbálkozik a hőségriadó alatt: azonnal állj le vele, ha jót akarsz

Pénzcentrum
2026. augusztus 5. 19:03

Akik éppen most nyaralnak, vagy van otthon szaunájuk, azokban felmerülhet a kérdés: érdemes-e a kanikula idején szaunázni. Az köztudott, hogy a szaunának számos pozitív élettani hatása van, viszont bizonyos élethelyzetekben nem árt vigyázni vele. Most összegyűjtöttük, mit mutatnak a legfrissebb kutatások, illetve mit tanácsolnak a szakemberek: amikor hőség van, kerüljük-e a szaunát, vagy éppen ellenkezőleg.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Már július 30-a óta tart a harmadfokú hőségriadó Magyarországon, melyet kedden hosszabbított meg az országos tisztifőorvos augusztus 7-ig, péntek 24:00 óráig. Rengetegen keresnek most kiutat a forróságból: helyeket, ahol lehűlhetnek, vagy praktikákat, amivel a lakást hűthetik. Eközben az ország vízhiánnyal és energiaválsággal küzd - az alacsony dunai vízállás miatt kevésen múlott, hogy a paksi atomerőmű teljesen leállításra kerüljön. A kírizisen tevékenyen segíteni vágyó lakosok és vállalkozások ott spórolnak a vizen és az áramon, ahol tudnak: bevetnek mindenféle házi praktikát, lekapcsolják a díszkivilágítást, vagy például a medencék hűtését, a szaunák fűtését. Na de ki is akarna ilyen hőségben szaunázni? Vannak, akik esküsznek rá, hogy ha szaunázik az ember, jobban bírja a hőséget.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Meglepő dologra jöttek rá a kutatók: a rendszeres szaunázás valójában segíthet a szervezetnek jobban elviselni a szélsőséges forróságot. Azonban egyáltalán nem mindegy, mikor ülsz be a kabinba!

Hőségtréning: így taníthatod meg a testednek a túlélést

A tudomány mai állása szerint a szaunázás nem csupán kikapcsolódás, hanem egyfajta „hőség-akklimatizáció”, amely során a testünk megtanul hatékonyabban védekezni a túlmelegedés ellen. A sportfiziológusok már régóta alkalmazzák ezt a módszert: az atléták szaunával vagy forró vizes fürdővel készítik fel szervezetüket, mielőtt forró éghajlaton versenyeznének. A rendszeres hőhatás miatt a testünkben több kulcsfontosságú változás megy végbe:

  • Hatékonyabb izzadás: Hamarabb és bőségesebben kezdünk izzadni, ami segít hűteni a testet.
  • Jobb vérkeringés: Javul a bőr vérellátása és nő a plazmatérfogat, ami támogatja a keringést.
  • Kisebb szívterhelés: A szívünk kevésbé stresszel a hőségben, mert a keringési rendszerünk már hozzászokott a terheléshez.

Életveszélyes lehet a szaunázás a hőséghullám alatt?

Bár a hosszú távú felkészülés hasznos, a kutatók szigorúan figyelmeztettek: a szauna nem gyógymód a hőséghullám idején. Sőt, ha a legforróbb napokon ülünk be szaunázni, azzal csak tetézzük a bajt.

A hőséghez való hozzászoktatás a mérsékeltebb hónapok stratégiája, nem pedig a menekülésé az év legforróbb napján – figyelmeztet Dr. Jessica Mee, a Worcesteri Egyetem kutatója. Kánikulában a testünk már eleve küzd a kialvatlansággal, a dehidratációval és a szív-érrendszeri terheléssel, így egy újabb extrém hőhatás könnyen ájuláshoz vagy hőgutához vezethet.

Nem szűnik a pusztító kánikula: csapadéknak nyoma sincs, iszonyatos hőség lesz ma is
EZ IS ÉRDEKELHET
Nem szűnik a pusztító kánikula: csapadéknak nyoma sincs, iszonyatos hőség lesz ma is
Extrém hőség sújtja az országot, a délutáni csúcshőmérséklet a 42 fokot is elérheti, miközben csapadékra egyáltalán nem lehet számítani.

A legfontosabb szaunázási szabályok kánikula idején:

  • Ne most kezdd el! Ha eddig nem szaunáztál rendszeresen, ne a hőséghullám alatt próbáld ki először.
  • Figyelj az árnyékra és a folyadékra! A szauna nem helyettesíti a bőséges vízivást és a hűvös helyen maradást.
  • Ne csináld egyedül! Felügyelet nélkül, otthon még nagyobb a kockázata az ájulásos baleseteknek a nagy melegben.

Legjobb azonban, ha a hőség idején hanyagolod a szaunázást. Ezt a pár napot már igazán ki lehet bírni, nem éri meg kockáztat.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Egy otthoni szauna kiváló eszköz lehet a szervezetünk „edzésére” és az immunrendszer erősítésére, ami hosszú távon segíthet elviselni a forróbb nyarakat. Azonban a kánikula kellős közepén a legbölcsebb, amit tehetünk, ha követjük a hatóságok tanácsait: hűtsük magunkat, kerüljük a fizikai megterhelést, és a szaunázást hagyjuk meg máskorra.

Mennyibe kerül egy szauna? Egy szauna ára, minden költsége 2025-ben
EZ IS ÉRDEKELHET
Mennyibe kerül egy szauna? Egy szauna ára, minden költsége 2025-ben
A szauna egyre népszerűbb Magyarországon: sokan nemcsak wellness-központokban, hanem saját otthonukban is élvezni szeretnék a forró levegő jótékony hatását. De mennyiért? Nézzük is!

Megéri-e az otthoni szauna? 

A szakértők szerint a hőség elleni védekezés nem a kánikula csúcsán dől el. Egy otthoni szauna beszerzése hosszú távú egészségügyi befektetés lehet, de csak akkor, ha okosan használjuk. A kutatások azt mutatják, hogy a hőségtréninghez általában napi 40-60 perc hőhatás szükséges, legalább 4-6 napon keresztül. Az így szerzett „hőségállóság” körülbelül egy hétig tart, de a rendszeres használat tartósabb eredményt hoz.

Finn kutatók nemrég arra is rávilágítottak, hogy egyetlen 30 perces szaunázás (rövid hideg zuhannyal megszakítva) ideiglenesen felpörgeti az immunrendszert is: jelentősen megnő a fehérvérsejtek, többek között a fertőzések ellen küzdő neutrofilok és limfociták száma a vérben. Ez a „járőröző” üzemmód segít a szervezetnek gyorsabban reagálni a kórokozókra.

Nehéz megmondani, hogy kinek mi fogja megérni. Az, aki rendszeresen jár wellnessbe, hogy szaunázhasson, akinek a családja is használná az otthoni szaunát, vagy aki Magyarország elsivatagosodására készül és hőségtréningbe fogna, annak megérheti egy szauna otthonra. Aki viszont alig használja, évi néhány alkalommal megy eleve olyan helyre, ahol szauna van, az nem biztos hogy jó helyre feketeti a pénzét, ha szaunát vesz.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #egészség #befektetés #időjárás #kánikula #hőség #kutatás #tippek #egészségmegőrzés #hőségriadó #szauna

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:02
19:46
19:31
19:17
19:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. augusztus 5.
Így mehetsz hónapokra is szabadságra anélkül, hogy rámenne az állásod: új munkahelyi fogás ütötte fel a fejét Magyarországon
2026. augusztus 4.
Véget érhet a pofátlanul olcsó kínai termékek kora? Kiderült, mire számíthat, aki a jövőben Temu-ról, Shein-ről, Aliexpress-ről rendelne ruhát
2026. augusztus 5.
Működik a legális hiteltrükk: így jutnak most milliókhoz olcsóbban az élelmes magyarok
2026. augusztus 5.
Csendes gyilkos szedi áldozatait Magyarországon: alig három uniós országban rosszabb a helyzet
2026. augusztus 5.
Így trükköznek a magyar könyvmolyok 2026 nyarán: elszálltak a könyvárak, most minden forintot meg kell menteni
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 5. szerda
Krisztina
32. hét
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Így mennek táppénzre az élelmes magyarok 2026-ban: egy forintot sem buknak a fizetésükből
2
4 hete
Mindenkit érintő szigorítás lépett életbe Magyarországon: örökre búcsút inthetünk ezeknek a népszerű termékeknek
3
6 napja
Időzített bomba ketyeg a magyarok táskájában a hőségben: pillanatok alatt megvan a baj, ezzel kevesen számolnak
4
7 napja
Riasztó eredmények Debrecennél: határérték feletti mangánkoncentrációt mértek a kutak vizében
5
6 napja
Megdőlt a legnagyobb tévhit a vízivással kapcsolatban: erről rengeteg magyar nem tudott
PÉNZÜGYI KISOKOS
Unit-linked életbiztosítás
A biztosítási szerződés díjának befektetésre kerülő részét az ügyfél által kiválasztott, önálló befektetési politikával rendelkező, elkülönítetten kezelt ún. eszközalapokba fekteti. Az egyes eszközalapok a befektetési politikájuknak megfelelő befektetési eszközökből (például kötvényekből, részvényekből, befektetési jegyekből) állnak, melyeket a biztosító befektetési céllal kezel. Az eszközalapok befektetési egységekre oszlanak, az ügyfelek egyéni részesedését az egyes eszközalapok által megtestesített vagyonból befektetési egységekben tartják számon. Az egyes szerződések a hozzájuk tartozó befektetési egységek árfolyamának változásán keresztül részesülnek a befektetési eredményből.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 5. 20:02
Rendkívüli bejelentés a Szigettől: így nézhetjük otthonról, ingyen a magyar fellépők koncertjeit
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 5. 17:56
Kvíz: Jó voltál földrajzból? Nézzük, megy-e még a vaktérkép, ha Magyarország megyéiről van szó!
Agrárszektor  |  2026. augusztus 5. 19:31
Óriási változás jön a fuvarozásban: ez rengeteg magyart fog érinteni