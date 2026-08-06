Csőd miatt újabb gyár zár be Magyarországon: még ma felmondanak a dolgozóknak, ez mindenkit váratlanul ért

Végleg leállt a termelés a tószegi kerékpárgyárban, miután az üzemeltető Accell Hunland Kft. csődbe ment. A döntés következtében négyszáz dolgozó veszíti el a munkáját, a cég bezárása pedig a helyi önkormányzat költségvetését is nehéz helyzetbe hozza, mivel a vállalat volt a település legnagyobb adófizetője - írja a Világgazdaság a Szolnok Hangja Facebook-oldal értesülése alapján.

A gyárbezárás szinte mindenkit váratlanul ért, a helyi beszámolók és Gyuricza Miklós polgármester megerősítése szerint még a cégvezetés is csak az utolsó pillanatban értesült a döntésről. Az elbocsátott négyszáz munkavállaló a mai napon kapja kézhez a felmondását. Bár az igazgató ígérete szerint a vállalat mindent megtesz a munka nélkül maradt dolgozók megsegítésére, a 2001-ben alapított üzem kiesése súlyos csapás Tószeg számára. A helyi bevételek elmaradása, különösen a kieső iparűzési adó jelentősen destabilizálhatja az önkormányzat pénzügyi helyzetét.

Bár a hirtelen leállás sokkolta az érintetteket, a cégcsoport válságának már jó ideje mutatkoztak az előjelei. A Batavus, a Sparta és a Babboe márkákat is birtokló vállalatot 2022-ben 1,8 milliárd euróért vásárolta fel az amerikai KKR magántőke-társaság, a befektetés azonban nem hozta el a várt eredményeket. A nehézségeket elsősorban az okozta, hogy a koronavírus-járvány idején tapasztalt hatalmas piaci kereslet az elmúlt években gyakorlatilag elpárolgott.

A romló gazdasági környezet a hazai leányvállalat számain is meglátszott, a tószegi üzem a 2023-as, több mint 700 ezer eurós nyeresége után 2024-ben már 2,7 millió eurót meghaladó veszteséget termelt. A menedzsment korábban abban bízott, hogy a felhalmozott készletek értékesítésével és költségcsökkentéssel 2027-re megteremthetik az ismételt nyereségesség feltételeit, ám ez a terv végül meghiúsult. A cégvezetés az utóbbi időszakban folyamatosan, de sikertelenül keresett új befektetőket, ami elkerülhetetlenné tette a magyarországi gyár csődjét.