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Otthon

Már a honvédség szállítja a vizet a magyar családoknak: pengeélen táncol az ellátás, jön a szigorú korlátozás

Pénzcentrum
2026. augusztus 6. 08:02

Bár Szentendrén már helyreállt az ivóvíz-szolgáltatás, a térségben továbbra is kritikus a helyzet a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt. A Magyar Honvédség éjjel-nappal szállítja a vizet a településre, miközben a szomszédos Budakalászon is szigorú vízkorlátozások vannak érvényben a megnövekedett fogyasztás és az elavult hálózat miatt.

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A napok óta tartó kánikula miatt a Duna vízszintje drasztikusan lecsökkent, ami Szentendrén okozta a legkomolyabb problémát, hiszen a parti szűrésű kutak kapacitása 35-40 százalékkal esett vissza. A korábbi napok vízhiánya után mára újra van víz a háztartásokban, ám Fülöp Zsolt polgármester arra kéri a lakosságot, hogy azt kizárólag alapvető szükségletekre – főzésre, mosásra és tisztálkodásra – használják. A rendszer egyensúlyának fenntartása érdekében a Magyar Honvédség járművei folyamatosan ingáznak Budapest és Szentendre között, péntek óta már közel kétmillió liter ivóvizet juttattak el a településre.

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Több ezer ember maradt ivóvíz nélkül Szentendrén: a honvédségnek is be kellett avatkoznia
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A rendkívüli hőség és a megugró fogyasztás miatt összeomlott a vízellátás Szentendrén.

Budakalászon egyelőre sikerült elkerülni a tartós vízhiányt, de harmadfokú vízkorlátozás lépett életbe. Forián-Szabó Gergely polgármester szerint a helyzet pengeélen táncol a megnövekedett lakosságszám és az infrastruktúra siralmas állapota miatt. A gyakori csőtörések következtében átlagosan minden második nap el kell zárni valahol a vizet, ráadásul a kitermelt ivóvíz közel negyede elfolyik a hálózati veszteség miatt, ami a jelenlegi kiélezett helyzetben óriási kiesést jelent. - számolt be az ATV.

A Duna Menti Regionális Vízmű (DMRV) a honvédség támogatásával megfeszített tempóban dolgozik az ellátás biztosításán. Balogh Zsolt műszaki igazgató hangsúlyozta, hogy a folyamatos szolgáltatás kulcsa a fogyasztók kezében van. A Pilisi-medencében naponta mintegy tízezer köbméter vizet használnak el locsolásra; ha a lakosság ennek csak a felét megspórolná, mindenhol zavartalan maradna az ivóvíz-ellátás. A településvezetők egyetértenek abban, hogy pánikra nincs ok, azonban a korlátozások szigorú betartása és a tudatos vízhasználat elengedhetetlen.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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