Hihetetlen menetelésben a forint: durva számok érkeztek, erre kevesen számítottak az év eleje óta

A forint árfolyama gyakorlatilag nem változott csütörtök reggelre az előző délutáni jegyzéséhez képest a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon.

Az eurót reggel hat órakor 362,13 forinton jegyezték, az előző délután hat órakor pedig 362,12 forinton. A dollár 313,58 forinton állt 313,54 után, a svájci frank pedig 388,45 forinton 388,20 után.

Csütörtök reggeli jegyzésén a forint 0,6 százalékkal áll erősebben az augusztusi kezdésnél az euróval és a svájci frankkal szemben, és 0,8 százalékkal erősebben a dollár ellenében.

Az év eleje óta a forint az euróval szemben 5,8 százalék, a dollár ellenében 4,2 százalék, a svájci frankkal szemben 6 százalék árfolyamnyereségre tett szert.