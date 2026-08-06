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Hihetetlen menetelésben a forint: durva számok érkeztek, erre kevesen számítottak az év eleje óta
A forint árfolyama gyakorlatilag nem változott csütörtök reggelre az előző délutáni jegyzéséhez képest a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon.
Az eurót reggel hat órakor 362,13 forinton jegyezték, az előző délután hat órakor pedig 362,12 forinton. A dollár 313,58 forinton állt 313,54 után, a svájci frank pedig 388,45 forinton 388,20 után.
Csütörtök reggeli jegyzésén a forint 0,6 százalékkal áll erősebben az augusztusi kezdésnél az euróval és a svájci frankkal szemben, és 0,8 százalékkal erősebben a dollár ellenében.
Az év eleje óta a forint az euróval szemben 5,8 százalék, a dollár ellenében 4,2 százalék, a svájci frankkal szemben 6 százalék árfolyamnyereségre tett szert.
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