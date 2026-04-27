Óriási bejelentést tett a 4iG: gigantikus külföldi partnerrel fogtak össze, már a magyar űripart veszik célba

Erősíti stratégiai együttműködését a 4iG és a Rheinmetall az űr- és védelmi iparban. A vállalatcsoport hétfőn közölte, hogy a felek újabb közös lépésekről egyeztettek Németországban.

A találkozón a cégvezetők áttekintették a 4iG jövőbeni irányait és növekedési terveit. Közös célként jelölték meg az európai jelenlét bővítését. Ebben fontos szerepet kapnak a Magyarországon működő ipari együttműködések és vegyesvállalatok, amelyekben a magyar állam is tulajdonos. A felek a hazai ipari kapacitások bővítését is kiemelt feladatként kezelik.

Az egyeztetésen új együttműködési területeket is azonosítottak. Ezek között közös ipari és technológiai fejlesztések, valamint beruházások indulhatnak. Az egyik fő fókusz az űripar. A 4iG ezen a területen már jelentős tapasztalatot és nemzetközi kapcsolatokat épített ki, míg a Rheinmetall az elmúlt években kezdte el erősíteni jelenlétét ebben a szegmensben. A tervezett projektek célja az európai védelmi képességek fejlesztése és a magyar ellátásbiztonság erősítése.

A Rheinmetall jelenleg 25 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik a 4iG-ben, és kulcsszerepet tölt be a vállalatcsoport nemzetközi stratégiájában. Emellett stratégiai partnere a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt.-nek is. A 4iG csoport négy országban összesen 28 leányvállalatot működtet. Tavaly ősszel közvetett kisebbségi részesedést szerzett a Rheinmetall magyarországi vállalatában.

A 4iG a Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriájában jegyzett társaság. Részvényei hétfőn 2100 forinton zártak. Az árfolyam az elmúlt egy évben 1704 és 4956 forint között mozgott.