Egy indítóállás-komplexum felvétele: Sikeres rakétaindítás egy űrkutatási küldetésen részt vevő legénységgel. Repülő űrhajó lángokat és füstöt lövell felszállás közben. Az emberiség az űrben, a világegyetem meghódítása.
Gazdaság

Óriási bejelentést tett a 4iG: gigantikus külföldi partnerrel fogtak össze, már a magyar űripart veszik célba

Pénzcentrum
2026. április 27. 21:33

Erősíti stratégiai együttműködését a 4iG és a Rheinmetall az űr- és védelmi iparban. A vállalatcsoport hétfőn közölte, hogy a felek újabb közös lépésekről egyeztettek Németországban.

A találkozón a cégvezetők áttekintették a 4iG jövőbeni irányait és növekedési terveit. Közös célként jelölték meg az európai jelenlét bővítését. Ebben fontos szerepet kapnak a Magyarországon működő ipari együttműködések és vegyesvállalatok, amelyekben a magyar állam is tulajdonos. A felek a hazai ipari kapacitások bővítését is kiemelt feladatként kezelik.

Az egyeztetésen új együttműködési területeket is azonosítottak. Ezek között közös ipari és technológiai fejlesztések, valamint beruházások indulhatnak. Az egyik fő fókusz az űripar. A 4iG ezen a területen már jelentős tapasztalatot és nemzetközi kapcsolatokat épített ki, míg a Rheinmetall az elmúlt években kezdte el erősíteni jelenlétét ebben a szegmensben. A tervezett projektek célja az európai védelmi képességek fejlesztése és a magyar ellátásbiztonság erősítése.

Kapcsolódó cikkeink:

A Rheinmetall jelenleg 25 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik a 4iG-ben, és kulcsszerepet tölt be a vállalatcsoport nemzetközi stratégiájában. Emellett stratégiai partnere a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt.-nek is. A 4iG csoport négy országban összesen 28 leányvállalatot működtet. Tavaly ősszel közvetett kisebbségi részesedést szerzett a Rheinmetall magyarországi vállalatában.

A 4iG a Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriájában jegyzett társaság. Részvényei hétfőn 2100 forinton zártak. Az árfolyam az elmúlt egy évben 1704 és 4956 forint között mozgott.
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:33
21:17
21:04
20:44
20:29
2026. április 27. 16:50
Így tudja hazahozni a Magyar-kormány az EU-s pénzeket: mutatjuk, min múlik a dolog  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. április 27. 21:36
Plasztikával éveket fiatalodott a magyar James Bond - képekkel (x)
Dr. Révész Zsolt plasztikai sebész, a Révész Plasztika alapítója végzett fiatalító beavatkozást dr....
Bankmonitor  |  2026. április 27. 10:43
Bankot váltanál? Az OTP exkluzív bankszámlája 2 évig ingyenes!
A hazai bankszámlapiacon ritka az olyan ajánlat, ami hosszú távú díjmentességet és kiemelkedően maga...
Holdblog  |  2026. április 25. 09:18
Az olajárban mindenképp marad kockázati prémium
Az új kőolaj-beruházásoknak és az eletrifikációnak is új löketet adhat a közel-keleti háború. Mivel...
ChikansPlanet  |  2026. április 24. 08:00
A kihalás szélére sodorták, de végül meg is mentették az emberek a szardíniai griffon keselyűket
Egy évtizede még a kihalás fenyegette Szardínián a griffon keselyűket, számuk azonban egy friss méré...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 27.
Váratlan trend söpör végig az Alza webshopjában: tömegek veszik így a drága műszaki cikkeket, hazánk lett a tesztpiac
2026. április 26.
Évekig homályban tartották hazánkat az atombalesetről: erre kevesen gondolnak, pedig mindannyiunk életére hatással van
2026. április 27.
Elképesztő adatok láttak napvilágot: óriási a szakadék a nyugati államok és Magyarország között az egyik legérzékenyebb kérdésben
2026. április 27.
Ilyen akciót évente csak egyszer durrantanak a magyar boltok: mindenki ezekért a termékekért áll sorba a héten
2026. április 27.
Továbbra is terjed a gyilkos kór: 80 országban regisztrálták, százezrek halnak bele évente
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Váratlan fordulat a befagyasztott pénzek ügyében: Magyar Péterék kezébe került Orbán Viktor gigantikus védelmi terve
2
1 hete
Hatalmas katonai botrány van kibontakozóban a magyar határ mellett: súlyos gyanúba keveredett a hazánkban is aktív fegyvergyártó
3
6 napja
Hidegzuhany kora reggel: csúnya pofont kapott a forint az éjszaka folyamán
4
6 napja
Hivatalos, bezár a híres vidéki gyár: 600 dolgozó jövője kérdéses, év végén szüntetik meg a termelés
5
1 napja
Közel 300 ezer nyugdíjas élete változhat meg egy csapásra, ahogy feláll az új kormány: mások viszont búcsúzhatnak az aranyélettől
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 27. 21:04
Milliós bukás fenyegeti a magyar lakásvásárlókat: kegyetlen csapdát rejt a népszerű támogatás
Pénzcentrum  |  2026. április 27. 19:00
Elképesztő adatok láttak napvilágot: óriási a szakadék a nyugati államok és Magyarország között az egyik legérzékenyebb kérdésben
Agrárszektor  |  2026. április 27. 20:34
Megjött az ítéletidő: durva vihar csapott le az országra