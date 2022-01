Jeff Bezos élete a garázscégtől az űrutazásig: Mennyi Jeff Bezos vagyona 2022-ben?

Habár az év végi számítások szerint Elon Musk, a Tesla-vezér megelőzte, a Forbes ranglistája szerint a világ leggazdagabb embere 2021 évében Jeff Bezos, az amazon.com alapítója volt. Bezos eredeti ötletének és sikeres pénzügyi döntéseinek köszönhetően saját erejéből küzdte fel magát a világ leggazdagabb emberei közé, és – szó szerint – meg sem áll a csillagokig.

Jeff Bezos élete és munkássága igazi sikertörténet, hiszen sikerült megtalálnia az „aranytojást tojó tyúkot”, mindössze néhány év alatt felforgatva ezzel az internetes kereskedelmet. Miután Bezos valóra váltotta az amerikai álmot, továbbra sem tétlenkedett: a multinacionális cégóriás megállíthatatlanul terjeszkedik, befektetései szárnyalnak, és végre hódolhat gyermekkori álmának, ami nem más, mint az űrutazás. Habár Bezos sikerei fantasztikusak, sokakat leginkább az érdekel, hogy mennyi Jeff Bezos vagyona (Jeff Bezos net worth), hol vannak és mennyit érnek Jeff Bezos házai, illetve a Jeff Bezos yacht hogy néz ki.

Jeff Bezos korai évei, magánélete

Jeff Bezos, születési nevén Jeffrey Preston Jorgensen 1964. január 12-én született, az új-mexikói Albuquerque-ben, idén az 58. születésnapját ünnepli. Bezost már gyermekkorától kezdve foglalkoztatta a tudomány, különös érdeklődést mutatott a sci-fi és a világűr irányában is. Középiskolába Miamiban járt, ezt követően 1982-ben a Princeton Egyetemen tanult tovább, foglalkozását tekintve informatikus, elektromérnök, illetve elemző. Az egyetem után, habár számos remek állásajánlatot kapott olyan cégektől, mint az Intel, vagy a Bell Labs, egy Fitel nevű, kisebb startup cégnél kezdett dolgozni.

A startupot hátrahagyva a Wall Streeten helyezkedett el, ahol a D. E. Shaw befektetési alap legfiatalabb alelnöke lett. Bezosra a Wall Streeten fényes karrier várt, azonban éppen ebben az időben kezdett szárnyalni az internet, ami megannyi kiaknázható lehetőséget hordozott magában – számos más befektető mellett Jeff Bezos is úgy gondolta, mindenképpen szerencsét kell próbálnia ebben az új, izgalmas világban, így nem késlekedett kidolgozni egy üzleti tervet leendő cégéhez.

Jeff Bezos alapvető tézise volt, hogy az emberek az internetet üzleti ügyek intézésére használják – éppen ezért miért ne vásárolhatnának az interneten keresztül (hasonlóan gondolkodott, mint Pierre Omidyar, az eBay alapítója)? Feleségével, MacKenzie Scottal 1992-ben házasodott össze, akitől négy gyermeke született. MacKenzie-vel és két másik programozóval együtt hozták létre az Amazont, ami még a vártnál is több sikert hozott.

Az Amazon alapítása

Az Amazon.com nevű internetes kereskedelmi platform, mára multinacionális nagyvállalat kezdetben egy aprócska garázscég volt. A vállalkozás Seattle-ből (az Amazon központja jelenleg is itt található) indult, ahol a Bezos házaspár akkoriba élt; az alapítás éve 1994. Jeff Bezos alapos piackutatást végzett, aminek köszönhetően az online könyvkereskedelemben látta a nagy lehetőséget, így az Amazon.com kezdetben egy internetes könyváruházként kezdte meg működését. Az árukínálat hamarosan bővülni kezdett: a könyvek mellett megjelentek a CD-k és a DVD-k, a videojátékok és a különböző számítógépes programok, végül a ruházat, a lakberendezési tárgyak és sok minden más is helyet kapott a platform kínálatában.

Az „Amazon” névválasztás sem véletlen: Jeff Bezos tudatosan olyan márkát akart építeni, amit könnyű megtalálni és sokat ígér. A cég nevének kiválasztását szótárazással kezdte, ugyanis fontos volt neki, hogy a név „A” betűvel kezdődjön, ugyanis ennek köszönhetően az Amazon előnyt élvez az ABC-sorrendben. Az Amazon (magyarítva „Amazonas”) a világ legnagyobb folyója, ami utal a platform kínálatára, emellett egzotikus beütéssel is rendelkezik. Az Amazon logója 2000-ben nyerte el végső formáját, amelyen az „Amazon” felirat alatt egy nyíl mutat az A-tól a Z-hez, ezzel szimbolizálva, hogy a cég kínálatában A-tól Z-ig minden kapható.

A cégnek szüksége volt egy raktárra, ahol az eladásra kínált árucikkeket tárolhatja, hogy ki tudja szolgálni a kezdetben az USA-ból érkező megrendeléseket. Ekkoriban Jeff Bezos még nem fűzött túl nagy reményeket a cégéhez, azonban a nem várt hatalmas siker már a küszöbön állt – a platform ma már az egész világot behálózva szállítja a csomagokat és számos raktárral rendelkezik. Az Amazon fő terméke ma is a könyv, illetve az e-könyv, amit egyszerűen feltehetünk a „virtuális polcra”, így még helyet sem foglal – ezek olvasásához létrejött az Amazon Kindle termékcsalád.

Miben rejlik az Amazon sikere?

Azt, hogy miért ilyen sikeres az Amazon, a legegyszerűbben a Long tail, magyarul „Hosszú Farok” elmélettel (Chris Anderson, 2004) magyarázhatjuk el. A hagyományos áruházakban korlátozott számú termék fér el a polcokon, így nagymennyiségű tömegterméket árusítanak, ezzel szemben egy online kereskedelmi platformon, ahol korlátlan a „férőhely”, végtelen számú, specifikus igényeket kielégítő, ám kevésbé népszerű termék forgalmazható, amelyeknek más esetben szinte nincs is piacra jutási esélye, mert kevés rá az igény.

Az Amazon sikeressége a tervezés, a jól működő platform és logisztika mellett abban rejlik, hogy egyszerre forgalmazza a tömegtermékeket, amelyek nagy számban fogynak (mint például a Trónok harca könyvek), és a szinte végtelen mennyiségben fellelhető, kis számban fogyó, speciális termékeket (például egy könyvet az ír sztepptáncról), amelyeket egy szűkebb érdeklődési körbe tartozó személyek rendelnek. Összességében elmondhatjuk, hogy a tömegtermékek mellett ugyanolyan nyereséges, sőt, még kifizetődőbb a „long tail” termékeket árusítani, ugyanis érvényesül a „sok kicsi sokra megy” elve, ráadásul a platform népszerűbbé válik a bőséges választéknak köszönhetően is.

Mennyi Jeff Bezos vagyona?

Jeff Bezos évek óta szerepel a világ 10 leggazdagabb embere között, 2018-óta pedig az első helyen áll. A Forbes minden évben ranglistát készít a világ milliárdosairól (persze dollárban kifejezve): a legutóbbi, 2021 nyarán kinyilvánított becslés szerint Bezosnak 177 milliárd dollárja van, mögötte állt a sorban Elon Musk, Bernard Arnault, Bill Gates és még sokan mások. Fontos kiemelnünk, hogy ez egy éves lista, nem tükrözi az aktuális, folyamatosan és dinamikusan változó értékét a vagyonának (ami jelenleg ~188,5 milliárd dollár).

Amellett, hogy vagyonát az Amazonnak köszönheti, Jeff Bezosnak más befektetésekhez is kiváló érzéke volt:

1998-ban korai befektetője volt a Google-nak, a cég 2004-es tőzsdére lépésén sokat profitált;

2012-ben az Amazon 1,5 milliárd dollár értékben új székházat vásárolt magának Seattle-ben;

2013-ban megvásárolta a The Washington Post című lapot, egészen pontosan 250 millió dollárért;

befektetett a Business Insider nevű üzleti weboldalba, a Twitterbe, a felhőalapú informatikai szektorba (Workday felhőalapú HR-szolgáltatást nyújtó startup), sőt, még az Uberbe is;

legnagyobb ingatlanbefektetése a 165.000 hektáros texasi birtoka, amit nem csak ő, hanem a Blue Origin is használ.

Jeff Bezos a mai napig birtokolja az Amazon részvények 11%-át, azonban a vezérigazgatói szerepét 2021 évében leadta, így ma már inkább gyerekkori álmát, az űrutazást részesíti előnyben és a Blue Originnel foglalkozik. Arról se feledkezzünk el, hogy Bezos rengeteget jótékonykodik: családi alapítványával évi több százmillió dollárt fordít a környezetvédelemre és a perifériára szorult emberi közösségek segítésére.

Jeff Bezos a világ leggazdagabb embere?

Jelen állás szerint Jeff Bezos évekig tartó dobogós első helyezése megtörni látszik, ugyanis a fiatalnak mondható multimilliárdos feltaláló és üzletember, Elon Musk 2021 év végén megelőzte, mégpedig igen tekintélyes, 263 milliárd dollár becsült értékű vagyonával. Ugyanez elmondható az LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) vezetőjéről, Bernard Arnaultról is, aki jelenleg ~195,9 milliárdot birtokol.

Jeff Bezos válása

Ahhoz, hogy Jeff Bezos brutális vagyona némileg megcsappanjon, a közelmúltban, 2019-ben lezajló válása is hozzájárul, amit a világ legdrágább válásaként tartunk számon. MacKenzie Scott 38 milliárd dollár értékű Amazon részesedéssel távozott a 25 éves házasságból (ezzel ideiglenesen ő lett a leggazdagabb nő a világon), nemhiába, hiszen már a cég alapításakor együtt volt a vállalkozóval, sőt, ő volt az Amazon egyik első alkalmazottja is. MacKenzie újraházasodott, Jeff Bezos pedig nyilvánosságra hozta Laura Sáncez tévés személyiséggel való kapcsolatát.

Jeff Bezos űrcége, a Blue Origin

Jeff Bezos a vagyonából minden évben egymilliárd dollár értékben részesíti űrcégét, amelyet Blue Origin névre keresztelt – ezzel nem csak gyermekkori sci-fi álmát szeretné valóra váltani, ugyanis Bezos őszintén hisz abban, hogy az emberiség jövője túlmutat a bolygónkon. A Blue Origin sikerességét mutatja, hogy ez volt az első olyan magáncég, ami 2016-ban újrahasznosítható rakétát indított el.

A New Shepard nevű űrhajója is sikerrel debütált: számos kísérleti kilövést követően 2021. július 20-án, az Apollo 11 Holdra szállásának 52. évfordulóján a hajó végrehajtotta első sikeres útját, legénységgel a fedélzetén. Az űrkapszula hat főt képes szállítani (az utasok közt maga Jeff Bezos is helyet kapott, vele utazott fivére, egy Wally Funk egykori pilótanő, illetve egy fiatal holland turista, aki jegyet váltott az útra), az utazás pedig körülbelül 10 percig tart, 106 kilométeres magasságban.

Jeff Bezos brutális értékű vagyontárgyai

Ahogy fent is írtuk, Jeff Bezos befektetései az átlagember mértékével mérve szinte felfoghatatlan értékű részvényeket, ingatlanokat, cégeket és sok mást takarnak. Egyik legnagyobb vagyontárgya a texasi birtoka, az egymillió dolláros Corn Ranch, amin a Blue Originnel osztozik, emellett több luxusingatlannal is rendelkezik Amerika-szerte: