Fizetős modellt vezet be Mark Zuckerberg az Instagramnál: ezek a szolgáltatások fognak pénzbe kerülni

A Meta több országban is elkezdte tesztelni az Instagram Plus nevű fizetős előfizetést. Ez a csomag exkluzív funkciókat kínál a hétköznapi felhasználóknak, és teljesen különáll a tartalomgyártóknak szánt Meta Verified szolgáltatástól - írja a Techcrunch.

Az előfizetők többek között úgy tekinthetik meg mások történeteit (sztorijait), hogy a közzétevő nem látja a megtekintést. Emellett azt is ellenőrizhetik, hányan nézték meg újra a saját tartalmaikat. Az Instagram Plus korlátlan számú egyéni közönséglista létrehozását is lehetővé teszi a történetekhez. Eddig csak a "Közeli ismerősök" funkció állt rendelkezésre, mostantól viszont tetszőlegesen csoportosíthatók a követők. Így sokkal pontosabban szabályozható, hogy ki mit láthat.

A további prémium funkciók közé tartozik a történetek élettartamának meghosszabbítása plusz 24 órával. Emellett hetente egyszer lehetőség nyílik egy-egy sztori kiemelésére is, amely így a követők sztorisávjának az elejére kerül. Az előfizetők animált "Szuperlájkot" is küldhetnek mások történeteire. Szintén hasznos újítás, hogy közvetlenül is kereshetnek a megtekintők listájában, ahelyett, hogy végig kellene görgetniük azt.

A Meta hivatalosan nem árulta el, hogy pontosan mely országokban zajlik a tesztidőszak. A közösségi médiában megjelent beszámolók alapján azonban Mexikóban, Japánban és a Fülöp-szigeteken már elérhető a szolgáltatás. Az árazás országonként eltérő: Mexikóban havi nagyjából 2,20 dollárnak, Japánban körülbelül 2 dollárnak, míg a Fülöp-szigeteken mintegy 1 dollárnak megfelelő összeget kérnek érte.

Az Instagram Plus kifejezetten a hétköznapi felhasználókat célozza meg. Ezzel szemben a Meta Verified elsősorban a tartalomgyártóknak és a vállalkozásoknak kínál hitelesítő jelvényt, valamint személyazonosság-lopás elleni védelmet. A mostani lépés jól illeszkedik a vállalat korábban bejelentett stratégiájába. A Meta ugyanis az Instagramon, a Facebookon és a WhatsAppon egyaránt új előfizetési modellek tesztelését tervezi.

A közösségimédia-előfizetések piacának létjogosultságát a Snapchat+ sikere is alátámasztja. A Snap nemrég jelentette be, hogy a havi 3,99 dolláros prémium szolgáltatása már 25 millió előfizetővel rendelkezik. Ugyanakkor a felhasználókon egyre inkább úrrá lesz az úgynevezett előfizetéses csömör, ami sokakat elriaszthat. A közösségi platformokon már most is rengetegen adtak hangot a nemtetszésüknek az újabb fizetős megoldás miatt.