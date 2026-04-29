Május elsejével Oroszország leállítja a Barátság kőolajvezeték északi ágát. A lépés komoly kihívás elé állítja a német üzemanyag-ellátást.
Ennyi osztalékot fizet 2026-ban az OTP, Mol, Richter, Magyar Telekom: itt vannak az összegek
Idén is komoly osztalékra számíthatnak a magyar tőzsde legnagyobb vállalatainak részvényesei: az OTP és a Magyar Telekom és az MBH Bank egyaránt jelentős kifizetésre készül a közeljövőben. A Mol és a Richter részéről azonban csak a harmadik negyedévben várható az osztalék kifizetése. Több társaság ráadásul emelheti is a tavalyi összeget, így a blue chipek továbbra is vonzó befektetési lehetőséget jelenthetnek azok számára, akik stabil részvényesi hozamot keresnek.
A tavalyi évhez hasonlóan 2026-ban is jelentős osztalékot fizethetnek a Budapesti Értéktőzsde vezető blue chip vállalatai, vagyis az OTP és a Magyar Telekom. A harmadik negyedévben pedig a Mol és a Richter részéről is osztalékfizetésre lehet számítani. Több cégnél már ismertté vált az igazgatósági javaslat vagy a közgyűlési előterjesztés, így körvonalazódik, mennyi pénzre számíthatnak idén a részvényesek. A legtöbb vállalat ráadásul emelte is a kifizetést a tavalyi évhez képest. Igaz két vállalat esetében is csúszik most a kifizetés határideje.
Az OTP Bank idei közgyűlésén várhatóan csaknem 1000 forintos részvényenkénti osztalékról dönthetnek a tulajdonosok, ami meghaladja a tavalyi kifizetést. A bank közgyűlési határozati javaslata szerint az osztalék kifizetése 2026. június első napjaiban indulhat. Ez azt jelenti, hogy az OTP tovább növelheti részvényeseinek juttatását, miután tavaly még 964,29 forint körüli összeg jutott egy részvényre.
A Mol igazgatósága idén részvényenként mintegy 300 forintos osztalék kifizetését javasolta. A teljes osztaléktömeg elérheti a 241,2 milliárd forintot, ami több mint 9 százalékos emelkedést jelentene az előző évhez képest. A Mol tavaly részvényenként körülbelül 275 forintot fizetett, így a mostani javaslat újabb rekordközeli kifizetést jelenthet. A kifizetés a harmadik negyedévben várható azok után, hogy Magyar Péter kérésére elhalasztotta az osztalékfizetést a vállalat. Az újdonsült miniszterelnök a 2026-os választások utáni kormányalakítási folyamat részeként azt kérte, hogy a MOL ne fizesse ki a Mathias Corvinus Collegiumnak (MCC) járó, mintegy 25 milliárd forintos osztalékot, a válalat pedig eleget tett a kérésének.
A Richter hivatalos idei osztalékjavaslata még nem jelent meg, ugyanakkor az elemzői várakozások alapján 500 forint feletti osztalék jöhet. Tavaly a gyógyszergyártó 509 forintot fizetett részvényenként, összesen 93 milliárd forint értékben. A Richter esetében is csúszik a kifizetés azok után, hogy Magyar Péter miniszterelnök erre kérte a vállalatot.
A Magyar Telekom igazgatósága a 2025-ös üzleti év után 136,4 milliárd forint osztalék kifizetését javasolja a részvényeseknek, amely az előző évhez képest több mint 50 százalékos növekedés. A részvényenkénti osztalék februári számítások szerint 154 forint lehet. A társaság közlése szerint az osztalékfizetés fordulónapja 2026. május 11., míg a kifizetés első napja 2026. május 20. lehet. Ez a tavalyi évhez hasonlóan továbbra is kiemelkedően magas részvényesi javadalmazást jelenthet, bár a pontos részvényenkénti összeg a jogosult részvények számától függ.
Az MBH Bank a április 27-i közgyűlésén a korábbi tervekkel ellentétben úgy döntött, hogy nem fizet osztalékot a 2025-ös üzleti éve után. Az igazgatóság korábban 40 milliárd forint (részvényenként bruttó 124 forint) kifizetésére tett javaslatot. A közgyűlés végül úgy határozott, hogy a teljes adózott eredményt az eredménytartalékba helyezik.
Egyre többet fizetnek a magyar blue chipek
Az idei számok alapján jól látszik, hogy a legtöbb magyar tőzsdei nagyvállalat tovább növeli vagy legalább stabil szinten tartja osztalékfizetését. A Mol már biztosan emelne tavalyhoz képest, az OTP újabb rekordközeli kifizetésre készül, miközben a Richter és a Magyar Telekom is továbbra is bőkezű maradhat.
A magyar blue chipek osztalékpolitikája így 2026-ban is fontos vonzerőt jelenthet a befektetők számára, különösen a magas kamatkörnyezet fokozatos enyhülése mellett.
Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
Meglepő fordulat a Közel-Keleten: hatvan év után kilép az egyik nagyhatalom az olajkartellből, mi lesz így az elszálló árakkal?
Az Egyesült Arab Emírségek bejelentette, hogy közel hatvan évnyi tagság után a jövő hónaptól kilép az OPEC-ből és az OPEC+ szövetségből.
Varga Mihály hangsúlyozta: a márciusi alacsony infláció és a választások után jelentősen megerősödött forint ugyan teret engedne a lazításnak.
Történelmi rekordokat és kiemelkedő pénzügyi növekedést hozott a 2025-ös év a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) számára.
Nem változott a jegybanki alapkamat: a Monetáris Tanács továbbra is 6,25 százalékon tartotta keddi döntésével.
A BP első negyedéves nyeresége a várakozásokat felülmúlva több mint kétszeresére nőtt, miután az iráni háború kitörését követően az olajárak meredeken emelkedtek.
Óriásit nyerhet, aki most jól dönt: komoly akciókkal, jóváírásokkal vadásszák a fiatal ügyfeleket a hazai bankok
A bankok minél korábban szeretnék megszerezni a jövő ügyfeleit, ezért sok esetben jóváírásokkal és akciókkal ösztönzik a számlanyitást.
Hatalmas botrány lett a BYD szegedi gyárépítéséből: már az Európai Parlament asztalán van a megdöbbentő ügy
Az Európai Parlament elé került a szegedi BYD-gyár beruházásának ügye, miután egy civil szervezet jelentése szerint az építkezésen súlyosan kizsákmányolják a munkásokat.
Karácsony Gergelyék már léptek: eddig elérhetetlennek hitt, gigantikus uniós pénz érkezhet Budapest számlájára
A kormányváltás eredményeként több mint 700 milliárd forintnyi uniós fejlesztési forrás nyílhat meg a Fővárosi Önkormányzat számára.
Az euróval és dollárral szemben gyengült, a frankkal szemben azonban erősödött reggelre a forint árfolyama a devizapiacon.
Támogatja a vagyonadót az RTL Cápája: Gazdasági krízisben vagyunk, minden eszközhöz hozzá kell nyúlni!
Tóth Ildikó, a Cápák között ismert befektetője szerint az új kormány előtt álló legfontosabb feladat a befektetői bizalom gyors helyreállítása.
Óriási bejelentést tett a 4iG: gigantikus külföldi partnerrel fogtak össze, már a magyar űripart veszik célba
A vállalatcsoport hétfőn közölte, hogy a felek újabb közös lépésekről egyeztettek Németországban.
Hatalmas fordulat történt estére a devizapiacon: olyat lépett a magyar forint, amire kevesen számítottak
Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben hétfő estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 703,75 pontos, 0,53 százalékos csökkenéssel 133 168,50 ponton zárt hétfőn.
Rengeteg hazai adós dörzsölheti a tenyerét: váratlan fordulatot, hatalmas kamatzuhanást hozhat a pénzcsere
Euróbevezetés esetén a technikai folyamat során a hitelek, az értékpapírok és a készpénzhasználat átalakulása is zökkenőmentes lenne.
Magyarország 2004-ben, az EU-csatlakozáskor elkötelezte magát az euró bevezetése mellett.
A piac kedvezően fogadta az új kormányt, az MBH Bank pedig a politikai változásokban inkább lehetőséget lát, mint kockázatot.
Hivatalos, nem ül be az Országgyűlésbe Kövér László, Rogán Antal: itt a végleges lista a Fidesz-KDNP képviselőiről
Megalakult a Fidesz és a KDNP ellenzéki parlamenti frakciója, miután a pártszövetség jelentős személyi átalakuláson esett át
Elképesztő méreteket öltött a vízhiány itthon egyre rosszabb a helyzet, és még a felmelegedés is rátesz egy lapáttal
Tovább súlyosbodik az országos aszály, érdemi csapadékra a héten sem számíthatunk.
