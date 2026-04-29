Ennyi osztalékot fizet 2026-ban az OTP, Mol, Richter, Magyar Telekom: itt vannak az összegek

Idén is komoly osztalékra számíthatnak a magyar tőzsde legnagyobb vállalatainak részvényesei: az OTP és a Magyar Telekom és az MBH Bank egyaránt jelentős kifizetésre készül a közeljövőben. A Mol és a Richter részéről azonban csak a harmadik negyedévben várható az osztalék kifizetése. Több társaság ráadásul emelheti is a tavalyi összeget, így a blue chipek továbbra is vonzó befektetési lehetőséget jelenthetnek azok számára, akik stabil részvényesi hozamot keresnek.

A tavalyi évhez hasonlóan 2026-ban is jelentős osztalékot fizethetnek a Budapesti Értéktőzsde vezető blue chip vállalatai, vagyis az OTP és a Magyar Telekom. A harmadik negyedévben pedig a Mol és a Richter részéről is osztalékfizetésre lehet számítani. Több cégnél már ismertté vált az igazgatósági javaslat vagy a közgyűlési előterjesztés, így körvonalazódik, mennyi pénzre számíthatnak idén a részvényesek. A legtöbb vállalat ráadásul emelte is a kifizetést a tavalyi évhez képest. Igaz két vállalat esetében is csúszik most a kifizetés határideje.

Az OTP Bank idei közgyűlésén várhatóan csaknem 1000 forintos részvényenkénti osztalékról dönthetnek a tulajdonosok, ami meghaladja a tavalyi kifizetést. A bank közgyűlési határozati javaslata szerint az osztalék kifizetése 2026. június első napjaiban indulhat. Ez azt jelenti, hogy az OTP tovább növelheti részvényeseinek juttatását, miután tavaly még 964,29 forint körüli összeg jutott egy részvényre.

A Mol igazgatósága idén részvényenként mintegy 300 forintos osztalék kifizetését javasolta. A teljes osztaléktömeg elérheti a 241,2 milliárd forintot, ami több mint 9 százalékos emelkedést jelentene az előző évhez képest. A Mol tavaly részvényenként körülbelül 275 forintot fizetett, így a mostani javaslat újabb rekordközeli kifizetést jelenthet. A kifizetés a harmadik negyedévben várható azok után, hogy Magyar Péter kérésére elhalasztotta az osztalékfizetést a vállalat. Az újdonsült miniszterelnök a 2026-os választások utáni kormányalakítási folyamat részeként azt kérte, hogy a MOL ne fizesse ki a Mathias Corvinus Collegiumnak (MCC) járó, mintegy 25 milliárd forintos osztalékot, a válalat pedig eleget tett a kérésének.

A Richter hivatalos idei osztalékjavaslata még nem jelent meg, ugyanakkor az elemzői várakozások alapján 500 forint feletti osztalék jöhet. Tavaly a gyógyszergyártó 509 forintot fizetett részvényenként, összesen 93 milliárd forint értékben. A Richter esetében is csúszik a kifizetés azok után, hogy Magyar Péter miniszterelnök erre kérte a vállalatot.

A Magyar Telekom igazgatósága a 2025-ös üzleti év után 136,4 milliárd forint osztalék kifizetését javasolja a részvényeseknek, amely az előző évhez képest több mint 50 százalékos növekedés. A részvényenkénti osztalék februári számítások szerint 154 forint lehet. A társaság közlése szerint az osztalékfizetés fordulónapja 2026. május 11., míg a kifizetés első napja 2026. május 20. lehet. Ez a tavalyi évhez hasonlóan továbbra is kiemelkedően magas részvényesi javadalmazást jelenthet, bár a pontos részvényenkénti összeg a jogosult részvények számától függ.

Az MBH Bank a április 27-i közgyűlésén a korábbi tervekkel ellentétben úgy döntött, hogy nem fizet osztalékot a 2025-ös üzleti éve után. Az igazgatóság korábban 40 milliárd forint (részvényenként bruttó 124 forint) kifizetésére tett javaslatot. A közgyűlés végül úgy határozott, hogy a teljes adózott eredményt az eredménytartalékba helyezik.

Egyre többet fizetnek a magyar blue chipek

Az idei számok alapján jól látszik, hogy a legtöbb magyar tőzsdei nagyvállalat tovább növeli vagy legalább stabil szinten tartja osztalékfizetését. A Mol már biztosan emelne tavalyhoz képest, az OTP újabb rekordközeli kifizetésre készül, miközben a Richter és a Magyar Telekom is továbbra is bőkezű maradhat.

A magyar blue chipek osztalékpolitikája így 2026-ban is fontos vonzerőt jelenthet a befektetők számára, különösen a magas kamatkörnyezet fokozatos enyhülése mellett.

Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA