2026. május 26. kedd Fülöp, Evelin
32 °C Budapest
UEFA Európa Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Napokig élt hajléktalanságban magyar színésznő: a legdurvább megaláztatásra senki sem tudta felkészíteni
Szórakozás

Napokig élt hajléktalanságban magyar színésznő: a legdurvább megaláztatásra senki sem tudta felkészíteni

Pénzcentrum
2026. május 26. 09:38

Szalay Kriszta színésznő öt napra az utcára költözött. Ezzel a kísérlettel saját bőrén szerette volna megtapasztalni a hajléktalanok mindennapjait, hogy hitelesebben tudja ábrázolni az életüket. Az akció során nemcsak a fizikai nélkülözéssel, hanem a társadalmi kirekesztettséggel és a mély megaláztatásokkal is szembesült.

A színésznő parókában, valamint szakadt és koszos ruhákban vágott neki a kihívásnak. Visszaemlékezése szerint az első két nap bizonyult a legmegterhelőbbnek, amikor a teljes láthatatlanság érzése letaglózta. Olyan mélyen átélte az utcára szorult emberek kilátástalanságát, hogy egy időre a saját családjáról és a biztonságot nyújtó otthonáról is elfeledkezett. A legnagyobb nehézséget az jelentette számára, hogy a járókelők levegőnek nézték. Ez a társadalmi közöny súlyos, depresszív érzéseket váltott ki belőle.- számolt be a Blikk.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A lelki terhek mellett az utcai lét fizikai megpróbáltatásai is hamar megmutatkoztak. Az öt nap alatt nem talált alkalmi munkát, és a női hajléktalanszállók túlzsúfoltsága miatt éjszakára sem jutott be sehova. Az ételosztásoknál kígyózó hosszú sorok miatt ráadásul élelemhez is alig jutott. A legfájdalmasabbak azonban a mindennapi megaláztatások voltak. Egy alkalommal például egy nyugdíjasklub mosdóját szerette volna használni, de onnan is elutasították. A megvető pillantások kereszttüzében végül a szégyentől sírva kellett távoznia.

Eredetileg az éjszakákat is az utcán töltötte volna. Az aluljárókban uralkodó közbiztonsági állapotok és az októberi hideg miatt azonban kompromisszumos megoldást kellett választania. Férje minden éjfélkor hazavitte, majd hajnalban visszavitte az eredeti helyszínre. Ezt az állapotot a színésznő "luxushajléktalanságnak" nevezte. Kiemelte ugyanakkor, hogy saját rátermettségének köszönhetően valószínűleg be tudott volna jutni egy éjjeli menedékhelyre, de nem akarta elvenni a férőhelyet a valóban rászorulók elől.

Az ötödik nap végére úgy érezte, hogy elérte fizikai és lelki tűrőképességének határait. A kísérlet ugyanakkor egy váratlan felismerést is hozott számára. A mindennapi kötelezettségek, a számlák befizetése és a folyamatos adminisztráció hiánya egy furcsa, addig teljesen ismeretlen szabadságérzettel is megajándékozta.
Címlapkép: Getty Images
#szegénység #magyarország #depresszió #színész #magyar #szórakozás #életmód #pszichológia #társadalom #színésznő #mentális egészség

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:05
09:55
09:44
09:38
09:27
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 26.
Hiába fizet, egyetlen forintot sem lát a biztosítótól, akinek emiatt törlik a nyári járatát: rengeteg magyar utazó ráfázhat idén
2026. május 25.
Van élet 10 millió alatt? Ezek most a legolcsóbb új elektromos autók: meglepő név a toplista élén
2026. május 26.
Könnyen aknamezőn találhatja magát Magyar Péter: indul az átfogó reform, ilyet még nem látott Magyarország
2026. május 25.
Tényleg ez lesz a Tisza-kormány legnehezebb feladata: olyan fába vágták a fejszéjüket, ami senkinek sem sikerült évtizedek óta
2026. május 25.
Már nem is a Balaton a favorit? Százszámra költöznek a magyarok ezekre a tóparti településre
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 26. kedd
Fülöp, Evelin
22. hét
Május 26.
Nemzetközi tejnap
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Most érkezett! Vizsgálat indul a csodálatos lottónyeremények miatt: minden egy irányba mutat
2
3 hete
Elképesztő lottónyereményéről vallott a viszkis rabló, Ambrus Attila: ez volt ám a mázli a 6 milliárdos Ötöslottó sorsoláson
3
1 hónapja
Itt az Ötöslottó új milliárdosa: mutatjuk, kinek köszönheti a 6,78 milliárdos főnyereményt
4
1 hónapja
Elbukhatja 6,78 miliárdját az Ötöslottó új rekordnyertese: ketyeg az óra, még messze nem dőlhet hátra
5
7 napja
Kiderült, mi okozhatta Scherer Péter halálát: megszólalt Mucsi Zoltán
PÉNZÜGYI KISOKOS
Committed hitelszerződés
A bank kötelezettséget vállal a hitel folyósítására amennyiben a hitelszerződés feltételei teljesülnek.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 26. 09:44
Rengeteg magyarnak hozhat kínszenvedést május utolsó hete: erre jobb felkészülni, komoly baj lehet belőle
Pénzcentrum  |  2026. május 26. 08:12
Megingott a forint, kulcsfontosságú szinten billeg az árfolyam: újabb csapás, vagy szárnyalás jön május legvégén?
Agrárszektor  |  2026. május 26. 08:59
Évtizedes katasztrófa sújtott le a legnagyobb termelőnél: szinten minden odalett