Napokig élt hajléktalanságban magyar színésznő: a legdurvább megaláztatásra senki sem tudta felkészíteni
Szalay Kriszta színésznő öt napra az utcára költözött. Ezzel a kísérlettel saját bőrén szerette volna megtapasztalni a hajléktalanok mindennapjait, hogy hitelesebben tudja ábrázolni az életüket. Az akció során nemcsak a fizikai nélkülözéssel, hanem a társadalmi kirekesztettséggel és a mély megaláztatásokkal is szembesült.
A színésznő parókában, valamint szakadt és koszos ruhákban vágott neki a kihívásnak. Visszaemlékezése szerint az első két nap bizonyult a legmegterhelőbbnek, amikor a teljes láthatatlanság érzése letaglózta. Olyan mélyen átélte az utcára szorult emberek kilátástalanságát, hogy egy időre a saját családjáról és a biztonságot nyújtó otthonáról is elfeledkezett. A legnagyobb nehézséget az jelentette számára, hogy a járókelők levegőnek nézték. Ez a társadalmi közöny súlyos, depresszív érzéseket váltott ki belőle.- számolt be a Blikk.
A lelki terhek mellett az utcai lét fizikai megpróbáltatásai is hamar megmutatkoztak. Az öt nap alatt nem talált alkalmi munkát, és a női hajléktalanszállók túlzsúfoltsága miatt éjszakára sem jutott be sehova. Az ételosztásoknál kígyózó hosszú sorok miatt ráadásul élelemhez is alig jutott. A legfájdalmasabbak azonban a mindennapi megaláztatások voltak. Egy alkalommal például egy nyugdíjasklub mosdóját szerette volna használni, de onnan is elutasították. A megvető pillantások kereszttüzében végül a szégyentől sírva kellett távoznia.
Eredetileg az éjszakákat is az utcán töltötte volna. Az aluljárókban uralkodó közbiztonsági állapotok és az októberi hideg miatt azonban kompromisszumos megoldást kellett választania. Férje minden éjfélkor hazavitte, majd hajnalban visszavitte az eredeti helyszínre. Ezt az állapotot a színésznő "luxushajléktalanságnak" nevezte. Kiemelte ugyanakkor, hogy saját rátermettségének köszönhetően valószínűleg be tudott volna jutni egy éjjeli menedékhelyre, de nem akarta elvenni a férőhelyet a valóban rászorulók elől.
Az ötödik nap végére úgy érezte, hogy elérte fizikai és lelki tűrőképességének határait. A kísérlet ugyanakkor egy váratlan felismerést is hozott számára. A mindennapi kötelezettségek, a számlák befizetése és a folyamatos adminisztráció hiánya egy furcsa, addig teljesen ismeretlen szabadságérzettel is megajándékozta.
