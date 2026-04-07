Megdőlt a nagy mítosz: hiába várják sokan a csodát az AI-tól, valójában ezen múlik a valódi siker

A hazai vállalkozások 73%-a már használ mesterséges intelligenciát valamilyen formában, de csupán minden negyediknél vannak szabályozott keretek az alkalmazására. Úgy tűnik, az AI gyorsabban terjed, mint ahogy a vállalatok képesek lennének rendszerszinten használni.– derül ki a Revolution Software több mint 200 KKV bevonásával készült AI-digitális kutatásából.

Egy friss felmérés egyértelműen rámutat: az AI terjedése messze gyorsabb, mint a vállalatok felkészültsége. A vállalatok harmada ugyan már céges szinten fizet elő AI-megoldásokra, de legtöbb cégnél az AI alkalmazások ingyenes változatát használják, vagy a munkavállalók saját előfizetésüket (13,6%) állítják cégük szolgálatába.

Ez a szabályozatlan használat azonban nemcsak hatékonysági kérdéseket vet fel, hanem kockázati tényező is, különösen az AI Act (EU Mesterséges Intelligencia Rendelete) és a GDPR szempontjából, ahol a nem kontrollált adatkezelés jogi és reputációs következményekkel járhat.

Az AI már jelen van – de csak egyéni szinten

A felmérés adatai szerint az AI jelenleg elsősorban egyéni hatékonyságnövelő eszközként van jelen a hazai vállalkozások életében: a céges munkatársak leggyakrabban dokumentum szerkesztésre, információgyűjtésre vagy marketingfeladatokra használják, míg az olyan, valódi üzleti hatást jelentő területeken, mint az operatív folyamatok automatizálása vagy az ERP-adatok kezelése, még alig jelenik meg. A működésből hiányoznak a felelősök, a mérhetőség és az összekapcsolás.

Ezt a szoftverválasztási preferenciák is alátámasztják: a cégek több mint 60 százaléka ChatGPT-t használ, miközben például az ERP-be rendszerekbe épített AI funkciókat csak a cégek 2,3%-a veszi igénybe. A kép egyértelmű: miközben az AI már széles körben alkalmazott, az még messze nem épült be a vállalatok DNS-ébe.

A stabil, skálázható működés ritka, mint a fehér holló

A felmérés komplexen is vizsgálta a vállalatok digitális érettségét; többek között a folyamatok dokumentáltsága, a működési hibák visszakövethetősége, az AI-szabályozás terén. Az eredmények alapján a vállalatok közel fele (45,5%) digitálisan fejlesztendő kategóriába tartozik, további 47,9% pedig csak átlagos szinten működik, és mindössze 6,6% tekinthető valóban kiemelkedőnek. Ez azt jelenti, hogy a cégek többsége már túllépett az analóg működésen, de még nem jutott el oda, hogy folyamatai stabilan, rendszerszinten és skálázható módon működjenek. Azok a vállalkozások, akik digitálisan érett kategóriába tartoznak, jellemzően már ügyviteli, ERP megoldással is rendelkeznek.

Önmagában az AI nem csodafegyver, csak rendszerben használva üt

Azok a cégek, amelyek integrált vállalatirányítási rendszerrel dolgoznak, látványosan előrébb tartanak: körükben jóval alacsonyabb a fejlesztendő cégek aránya (23,4%), mint azoknál, ahol még nincs egységes rendszer (58%). Ahol a folyamatok rendezettek, az adatok egy helyen, egységesen elérhetők, és a működés nem egyéni megoldásokon múlik, ott a technológiai fejlesztések is tudatosabban épülnek egymásra. “Az AI önmagában csak egyéni hatékonyságot növel láthatóan – valódi vállalati értéket akkor teremt, ha rendszerszinten működik: integráltan, mérhetően és kontrolláltan.” - mondta Juhász Zsolt, a Revolution Software, a hazai piac egyik legmeghatározóbb ERP-bevezető cégének ügyvezetője

Gyártó cégek lemaradva

Az adatok alapján a gyártó cégek különösen nagy kihívásokkal szembesülnek: felük digitálisan fejlesztendő kategóriába tartozik, miközben mindössze 3 százalék tekinthető kiemelkedőnek. A szolgáltató és kereskedelmi vállalatok valamivel előrébb járnak, de itt is jelentős a lemaradás. Fontos szempont, hogy a fejlődést nemcsak technológiai, hanem emberi tényezők is lassíthatják. A KKV-k mindössze 34%-a kezeli tudatosan a digitálisan nyitottabb szakemberek bevonását. Pedig ahol ez a szemlélet megjelenik, ott a digitális megoldások és az AI integrációja is gyorsabban halad.

Versenyelőny: nem több AI, hanem jobb működés

A felmérés alapján a magyar vállalkozások jelentős része egy köztes állapotban van: már használ digitális eszközöket, de még nem épített ki olyan működési alapot, amelyre az AI rendszerek valódi üzleti értéket tudnának építeni.

Pénzcentrum kutatás a mesterséges intelligenciáról! Kérlek, segíts a kitöltéseddel!