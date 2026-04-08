A TikTok újabb nagy dobásra készül Európában: az egymilliárd eurós projekt nem mindenkinek tetszik

A TikTok újabb egymilliárd eurós adatközpontot épít Finnországban, ezzel is erősítve az európai felhasználók adatainak helyben történő tárolását. Mindez annak ellenére történik, hogy a finn politikusok korábban biztonsági aggályokat fogalmaztak meg a céggel szemben - jelentette a Reuters.

A közösségi videómegosztó platform szerdán jelentette be, hogy a dél-finnországi Lahtiban épít új adatközpontot. A létesítmény kezdetben 50 megawattos kapacitással indul, amely a későbbiekben akár 128 megawattra is bővíthető. Ez már a második ilyen központ lesz az országban: az első, Kouvolában található egység még idén üzembe áll, míg a lahti beruházás 2027-re készülhet el. A projekt a TikTok 12 milliárd eurós európai adatszuverenitási programjának része. Ennek célja, hogy a több mint 200 millió európai felhasználó adatait magán a kontinensen tárolják.

Finnország az elmúlt időszakban rendkívül vonzó célponttá vált az adatközpontok számára. A hideg éghajlat, az olcsó és alacsony szén-dioxid-kibocsátású villamos energia, valamint a stabil üzleti környezet olyan technológiai óriásvállalatokat is az országba vonzott, mint a Microsoft és a Google.

A TikTok finnországi terjeszkedése ugyanakkor nem volt zökkenőmentes. Amikor tavaly áprilisban kiderült, hogy az első adatközpont az országban létesülne, kiderült, hogy a finn politikusokat előzetesen nem tájékoztatták a projektről. Mindez annak ellenére történt, hogy a védelmi minisztérium már 2024-ben jóváhagyta a beruházást.

Wille Rydman, az akkori gazdasági miniszter biztonsági okokra és az átláthatóság hiányára hivatkozva a projekt újragondolását sürgette. Sőt, nyilvánosan arra kérte a TikTok helyi ingatlanfejlesztő partnerét, fontolja meg, hogy valóban bérlőjének akarja-e tudni a vállalatot, mely ugyan Kínában nem elérhető, de egy kínai anyacéghez, a ByteDance-hez tartozik.

A TikTok közlése szerint az európai felhasználók adatait jelenleg fokozott biztonsági intézkedések mellett három adatközpontban tárolják: Norvégiában, Írországban és az Egyesült Államokban. Az újabb európai beruházás bejelentésének időzítése nem véletlen. Az anyavállalat, a ByteDance januárban épphogy elkerülte a betiltást az Egyesült Államokban a felmerülő adatvédelmi aggályok miatt. Eközben Európában is egyre nagyobb nyomás nehezedik a közösségi platformokra a kiskorúak fokozottabb védelme érdekében.

Lahti polgármestere, Niko Kyynarainen egy közleményben üdvözölte a döntést, hangsúlyozva, hogy a város számára kiemelkedő jelentőségű beruházásról van szó.

