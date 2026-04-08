A vagyonosok külföldi befektetései nem tőkemenekítést, hanem tudatos kockázatkezelést jelentenek: az egymilliárd forintos határnál meghúzott vagyonadó nem állítaná meg a folyamatot.
A TikTok újabb nagy dobásra készül Európában: az egymilliárd eurós projekt nem mindenkinek tetszik
A TikTok újabb egymilliárd eurós adatközpontot épít Finnországban, ezzel is erősítve az európai felhasználók adatainak helyben történő tárolását. Mindez annak ellenére történik, hogy a finn politikusok korábban biztonsági aggályokat fogalmaztak meg a céggel szemben - jelentette a Reuters.
A közösségi videómegosztó platform szerdán jelentette be, hogy a dél-finnországi Lahtiban épít új adatközpontot. A létesítmény kezdetben 50 megawattos kapacitással indul, amely a későbbiekben akár 128 megawattra is bővíthető. Ez már a második ilyen központ lesz az országban: az első, Kouvolában található egység még idén üzembe áll, míg a lahti beruházás 2027-re készülhet el. A projekt a TikTok 12 milliárd eurós európai adatszuverenitási programjának része. Ennek célja, hogy a több mint 200 millió európai felhasználó adatait magán a kontinensen tárolják.
Finnország az elmúlt időszakban rendkívül vonzó célponttá vált az adatközpontok számára. A hideg éghajlat, az olcsó és alacsony szén-dioxid-kibocsátású villamos energia, valamint a stabil üzleti környezet olyan technológiai óriásvállalatokat is az országba vonzott, mint a Microsoft és a Google.
A TikTok finnországi terjeszkedése ugyanakkor nem volt zökkenőmentes. Amikor tavaly áprilisban kiderült, hogy az első adatközpont az országban létesülne, kiderült, hogy a finn politikusokat előzetesen nem tájékoztatták a projektről. Mindez annak ellenére történt, hogy a védelmi minisztérium már 2024-ben jóváhagyta a beruházást.
Wille Rydman, az akkori gazdasági miniszter biztonsági okokra és az átláthatóság hiányára hivatkozva a projekt újragondolását sürgette. Sőt, nyilvánosan arra kérte a TikTok helyi ingatlanfejlesztő partnerét, fontolja meg, hogy valóban bérlőjének akarja-e tudni a vállalatot, mely ugyan Kínában nem elérhető, de egy kínai anyacéghez, a ByteDance-hez tartozik.
A TikTok közlése szerint az európai felhasználók adatait jelenleg fokozott biztonsági intézkedések mellett három adatközpontban tárolják: Norvégiában, Írországban és az Egyesült Államokban. Az újabb európai beruházás bejelentésének időzítése nem véletlen. Az anyavállalat, a ByteDance januárban épphogy elkerülte a betiltást az Egyesült Államokban a felmerülő adatvédelmi aggályok miatt. Eközben Európában is egyre nagyobb nyomás nehezedik a közösségi platformokra a kiskorúak fokozottabb védelme érdekében.
Lahti polgármestere, Niko Kyynarainen egy közleményben üdvözölte a döntést, hangsúlyozva, hogy a város számára kiemelkedő jelentőségű beruházásról van szó.
Ez a mi korunk azbesztje: egy ártalmatlannak tűnő napi szokásunk állhat a súlyos betegségek hátterében
Vajon milyen tervezői döntések és pszichológiai mechanizmusok vezettek oda, hogy ma már sokszor képtelenek vagyunk elszakadni a képernyőtől?
Egy friss felmérés* egyértelműen rámutat: az AI terjedése messze gyorsabb, mint a vállalatok felkészültsége.
Az OpenAI egy új szakpolitikai dokumentumban arra sürgeti a kormányokat, hogy gondolják újra a gazdaság alapjait.
Kínában egyelőre még visszafogott a mesterséges intelligencia munkaerőpiaci hatása.
Lélegzetelállító felvételeket küldött az űrből az új amerikai holdmisszió: ilyen elképesztő szögből még sosem láthattuk a bolygónkat
A látvány mind a négy asztronautát lenyűgözte és megállásra késztette.
Kettészakadt a legjobban fizető álomszakma: ők a mesterséges intelligencia igazi vesztesei - szinte esélyük sincs
Az elmúlt időszakban egyre erősebbé vált az a narratíva, hogy a mesterséges intelligencia különösen a szoftverfejlesztők munkáját sodorhatja veszélybe.
Mindent a feje tetejére állít a mesterséges intelligencia az egyetemeken: rengeteg diák menekül a szakjáról
A mesterséges intelligencia nemcsak a munkaerőpiacot formálja át, hanem az egyetemi szakválasztást is alapjaiban befolyásolja.
Reggel még volt munkájuk, aztán jött egy e-mail: akár tízezreket is utcára tehet a techóriás a mesterséges intelligencia miatt
A Larry Ellison által alapított Oracle akár tízezer munkavállalót is elbocsáthat egy nagyszabású leépítési hullám keretében.
Elképesztő tragédia: újabb tizenéves gyermek lett öngyilkos a ChatGPT miatt - vége lesz ennek az őrületnek valaha?!
Christopher Wilkinson halottkém megerősítette, hogy a fiú halálát többszörös traumás sérülés okozta.
Három óra alatt fertőztek meg több ezer amerikai vállalatot: hihetetlen trükkel jutottak be a rendszerekbe a hackerek
A hozzáférés révén kártékony frissítéseket juttattak el több ezer amerikai vállalathoz. A támadás elhárítása és a károk felmérése akár hónapokig is eltarthat.
Folytonos hibák hátráltatták, de kitűzték a dátumot: történelmi űrutazásra készül az Egyesült Államok
Több mint ötven év után ez lesz az első misszió, amely emberekkel a fedélzetén repül a Hold közelébe.
Az Erste április 1-jén este több órán át frissíti rendszereit, így George és az azonnali utalások sem működnek majd.
Te is tanulsz valamilyen idegen nyelvet? Ezekre a dolgokra mindenképp figyelj oda - a Duolingo kevés lesz
A folyamat egyik legfontosabb lépése a világos célok kitűzése.
Forradalmi újítást tesztelnek az egészségügyben: ez lehet a csodafegyver a végeláthatatlan várólisták ellen
A kórházi program mellett egy 800 ezer font keretösszegű mesterségesintelligencia-képzési pályázati alapot is létrehoztak.
Az európai vállalatok körében a mesterséges intelligencia az egyik legfontosabb stratégiai prioritássá vált 2026-ra – derült ki egy friss kutatásból.
Bár tízből kilenc magyar óvodás használ valamilyen digitális eszközt, a szülők döntő többsége komoly aggodalommal figyeli a jelenséget.
Olyan cenzúra jön Oroszországban, amire a Szovjetunió óta nem volt példa: teljesen elvághatják a külföldi internetet
Oroszországban az Ukrajna elleni 2022-es invázió megindítása óta olyan mértékű cenzúrát vezettek be, amilyenre a Szovjetunió korszaka óta nem volt példa.
Már a tesztüzem alatt brutálisat kaszált a ChatGPT a reklámok bevezetésén: hamarosan tényleg elárasztják az egész felületet a hirdetések
A hirdetések minőségét illetően az OpenAI közölte, hogy a megjelenített reklámok kevesebb mint 7 százalékát értékelik a felhasználók "alacsony relevanciájúnak".
