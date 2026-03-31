Gyermekek együtt a modern iskolában
Tech

Döbbenetes felmérés a magyar óvodásokról: a szülők tudják, hogy káros, mégis tehetetlenek

Pénzcentrum
2026. március 31. 19:18

Bár tízből kilenc magyar óvodás használ valamilyen digitális eszközt, a szülők döntő többsége komoly aggodalommal figyeli a jelenséget: 71 százalékuk szerint a képernyőidő inkább negatív hatással van a gyermekek fejlődésére. A mindennapokban mégis nehéz gátat szabni a tartalomfogyasztásnak, amit jól mutat, hogy a szülők bevallása szerint a digitális eszközt használó gyerekek 83 százaléka küzd leválási nehézségekkel.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) megbízásából készített, 1875 szülő megkérdezésén alapuló kutatás eddig sosem látott részletességgel térképezte fel a 3–6 éves korosztály digitális szokásait. Az eredmények arra az ellentmondásra hívják fel a figyelmet, hogy bár a szülők tisztában vannak a veszélyekkel, a gyakorlatban mégis sokszor tehetetlenek.

A nemzetközi ajánlások, köztük az Egészségügyi Világszervezet (WHO) irányelvei szerint a 2–5 éves korosztály napi képernyőideje nem haladhatja meg az egy órát. A Bethesda Gyermekkórház által kiadott, hazai gyermekorvosok és szakmai szervezetek által is támogatott szakmai charta szerint hároméves kor alatt egyáltalán nem ajánlott a képernyőhasználat és óvodáskorban is legfeljebb harminc perc képernyő előtt töltött idő javasolt.

Ehhez képest a hazai óvodások heti átlagosan 7,7 órát töltenek digitális eszközök előtt. A helyzet hétvégén válik igazán kritikussá: egy átlagos hétvégi napon a gyerekek fele már egy-két órát vagy még annál is több időt nézik a képernyőket.

A kutatás rávilágít arra, hogy a szülők szerint a túlzott eszközhasználat kézzelfogható viselkedési problémákat okoz. A leggyakrabban tapasztalt negatív következmények között szerepel az agresszív viselkedés és az ingerlékenység, a figyelemzavar és a koncentrációs problémák, valamint a mozgáshiány és az alvászavar. A mindennapi konfliktusok egyik legfőbb forrása a képernyőtől való elszakadás: az óvodáskorúak még nem képesek hatékonyan szabályozni saját impulzusaikat, így a megkérdezett szülők 83 százaléka tapasztalta már, hogy gyermeke nehezen hagyja abba a digitális eszközök használatát.

Kapcsolódó cikkeink:

A szülői bűntudat és a kényszerhelyzetek is élesen megmutatkoznak az adatokban. Tízből négy szülővel előfordult már, hogy kellemetlenül érezte magát gyermeke digitáliseszköz-használata miatt.

Ezt sokszor az a felismerés táplálja, hogy az eszközt figyelemelterelésre vagy nyugtatásra használják: a digitális eszközökkel rendelkező óvodások harmadánál már többször előfordult, hogy a szülő csak a kütyü segítségével tudta megnyugtatni a gyermeket.
NEKED AJÁNLJUK
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 31.
Megszólalt a FlixBus-alelnök: azonnal olcsóbb lenne a tömegközlekedés, ha ezt meglépné a magyar kormány
2026. március 30.
Kiderült a nagy Lyme-kór titok: ezt nagyon sokan benézik, ha kullancscsípésről van szó - súlyos fertőzés lehet a vége
2026. március 31.
Végzetes csapdába sétálhat Donald Trump: egy elhúzódó háborúba az egész elnöksége belerokkanhat
2026. március 31.
Súlyos, ami kiderült a magyar húsvéti sonkákról: erről minden vásárlónak tudnia kell 2026-ban
2026. március 31.
Brutális szegénységi spirálba került százezernyi magyar 2026-ra: ha akarnának, sem tudnának legálisan dolgozni
Tech legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Te is kaptál SMS-t erről a számról a napokban? Rá ne kattints, pikk-pakk nullázzák vele a bankszámládat
2
4 hete
Gyanús csomagok lepik el az országot: ezt csináld, ha te is kaptál
3
5 napja
Sorra nullázódnak a magyarok bankszámlái: döbbenet, ami történik, nagyon gyorsan terjed a kíméletlen kopasztás
4
1 hónapja
Teljes sokkban a csillagászok: olyan dolgot fedeztek fel az űrben, aminek léteznie sem szabadna
5
2 hónapja
Meglepő, ami kiderült az április 12-i választásokról: csak saját magát hibáztathatja rengeteg magyar, hogy ez így alakult?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 31. 20:02
Meghalt Radnóti Zsuzsa
Pénzcentrum  |  2026. március 31. 19:04
Húsvéti mozi és tv műsor 2026: ezeket a filmeket nézi rengeteg magyar az ünnepek alatt
Agrárszektor  |  2026. március 31. 19:32
Hihetetlen, de igaz: ennyibe kerül most egy kiló cékla Ukrajnában