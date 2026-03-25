Óriási öngólt lőtt a techmilliárdos: váratlan dologra kér mindenkit, miközben a háttérben már dől a pénz

Tim Cook, az Apple vezérigazgatója nemrég a Good Morning America műsorában arra biztatta az embereket, hogy tegyék le az okostelefonjukat, és töltsenek több időt a természetben. Ez némileg ellentmondásos felszólítás attól az embertől, akinek a cége évente százmilliószámra gyártja éppen ezeket az eszközöket - jelentette az euronews.

A 65 éves vezető az Apple alapításának ötvenedik évfordulója alkalmából adott interjúban osztotta meg gondolatait. "Nem akarom, hogy az emberek túl sokat használják ezeket az eszközöket. Nem akarom, hogy többet nézzék a telefonjukat, mint mások szemét, vagy hogy végtelen görgetéssel töltsék az idejüket. Menjenek ki a természetbe" - fogalmazott Cook. Az üzenet önmagában nehezen vitatható. A túlzott képernyőidő káros hatásai, mint az alvászavarok, a szorongás és a depresszió, tudományosan jól dokumentáltak. Az Európai Unióban pedig egyre több ország tiltja be az okostelefonok használatát az iskolákban.

Az interneten viszont sokan nem hagyták szó nélkül az ellentmondást. Az interjú ugyanis olyan embertől érkezett, aki aktívan építi és fejleszti azt az ökoszisztémát, amely az embereket a képernyőkhöz láncolja. A kommentelők egyenesen egy drogdílerhez hasonlították Cookot, aki a függőség veszélyeiről tart előadást.

A helyzet pikantériáját tovább fokozta az Apple egyik bejelentése. Az interjú sugárzásának napján közölték, hogy hirdetéseket helyeznek el az Apple Térképben. Ezzel újabb felületet vonnak be a bevételszerzésbe, ami aligha a képernyőidő csökkentésének irányába hat.

Cook politikai kapcsolatai szintén reflektorfénybe kerültek. Az Apple vezére tavaly egy egyedi üvegplakettet adott át Donald Trumpnak, nemrég pedig részt vett a Melania című film zárt vetítésén a Fehér Házban. Kritikusai szerint mindez tovább gyengíti a hitelességét, különösen egy olyan időszakban, amikor a technológiai óriáscégek átláthatóságát egyre többen követelik.

Az Apple szeptemberben várhatóan újabb iPhone-modelleket mutat be. A pletykák szerint köztük lesz a cég első összehajtható készüléke is. Sokan úgy vélik, Cook tanácsa mindaddig csupán üres PR-fogás marad, amíg vállalata évről évre újabb, még vonzóbb eszközökkel igyekszik fenntartani a felhasználói aktivitást. Ehelyett érdemben újra kellene gondolniuk a függőséget tápláló tervezési megoldásokat.