A Brent olaj ára mintegy 5%-kal esett a reggeli kereskedésben, miután Washington tárgyalási javaslatot küldött Iránnak.
Óriási öngólt lőtt a techmilliárdos: váratlan dologra kér mindenkit, miközben a háttérben már dől a pénz
Tim Cook, az Apple vezérigazgatója nemrég a Good Morning America műsorában arra biztatta az embereket, hogy tegyék le az okostelefonjukat, és töltsenek több időt a természetben. Ez némileg ellentmondásos felszólítás attól az embertől, akinek a cége évente százmilliószámra gyártja éppen ezeket az eszközöket - jelentette az euronews.
A 65 éves vezető az Apple alapításának ötvenedik évfordulója alkalmából adott interjúban osztotta meg gondolatait. "Nem akarom, hogy az emberek túl sokat használják ezeket az eszközöket. Nem akarom, hogy többet nézzék a telefonjukat, mint mások szemét, vagy hogy végtelen görgetéssel töltsék az idejüket. Menjenek ki a természetbe" - fogalmazott Cook. Az üzenet önmagában nehezen vitatható. A túlzott képernyőidő káros hatásai, mint az alvászavarok, a szorongás és a depresszió, tudományosan jól dokumentáltak. Az Európai Unióban pedig egyre több ország tiltja be az okostelefonok használatát az iskolákban.
Az interneten viszont sokan nem hagyták szó nélkül az ellentmondást. Az interjú ugyanis olyan embertől érkezett, aki aktívan építi és fejleszti azt az ökoszisztémát, amely az embereket a képernyőkhöz láncolja. A kommentelők egyenesen egy drogdílerhez hasonlították Cookot, aki a függőség veszélyeiről tart előadást.
A helyzet pikantériáját tovább fokozta az Apple egyik bejelentése. Az interjú sugárzásának napján közölték, hogy hirdetéseket helyeznek el az Apple Térképben. Ezzel újabb felületet vonnak be a bevételszerzésbe, ami aligha a képernyőidő csökkentésének irányába hat.
Cook politikai kapcsolatai szintén reflektorfénybe kerültek. Az Apple vezére tavaly egy egyedi üvegplakettet adott át Donald Trumpnak, nemrég pedig részt vett a Melania című film zárt vetítésén a Fehér Házban. Kritikusai szerint mindez tovább gyengíti a hitelességét, különösen egy olyan időszakban, amikor a technológiai óriáscégek átláthatóságát egyre többen követelik.
Az Apple szeptemberben várhatóan újabb iPhone-modelleket mutat be. A pletykák szerint köztük lesz a cég első összehajtható készüléke is. Sokan úgy vélik, Cook tanácsa mindaddig csupán üres PR-fogás marad, amíg vállalata évről évre újabb, még vonzóbb eszközökkel igyekszik fenntartani a felhasználói aktivitást. Ehelyett érdemben újra kellene gondolniuk a függőséget tápláló tervezési megoldásokat.
Ketyeg az óra, 15 készülék került fel az Apple elavulási listájára: telefonok, laptopok landolhatnak a kukában hamarosan
A helyzet azért különleges, mert az érintett eszközök közül öt gyakorlatilag vadonatúj, 2025-ös modell.
A mesterséges intelligencia néhány év alatt olyan tempóban vált a mindennapok részévé, hogy a társadalom jelentős része még mindig csak próbálja értelmezni, mit is jelent...
Kiderültek a mesterséges intelligencia titkos kockázatai: ezzel a magyar dolgozók nagy része túlságosan későn szembesül
A kutatás egyik legfontosabb tanulsága, hogy a mesterséges intelligenciához való viszonyulás erősen ambivalens.
Fájdalmas drágulás jön a Netflixnél: ennyivel kell többet fizetnie a magyaroknak a következő számlázáskor
Ismét emeli előfizetési díjait a Netflix Magyarországon, több csomag ára is jelentősen nő.
A Google hangalapú szolgáltatásai a működésükhöz folyamatosan figyelik a környezeti hangokat - ez akaratlanul is a magánbeszélgetések rögzítéséhez vezethet.
Ezúttal közlekedési kihágást próbálnak elhitetni a csalók a gyanútlan felhasználókkal, de több olyan dolog is van a kamulevélben, amelyről azonnal tudhatjuk, hogy átverni próbálnak.
Drágább telefonok, lassabb gyártás: láncreakcióba torkollik a chipválság, a magyar gazdaság is megérezheti
Az iráni háború egyre erőteljesebben zavarja meg a globális ellátási láncokat, drágítva és lassítva az Ázsiából Európába érkező félvezetőszállítmányokat.
Azonnal ellenőrizd az iPhone-odat: brutális kémprogram terjed, százmilliók lehetnek óriási veszélyben
Kiberbiztonsági kutatók egy új, Darksword névre keresztelt iPhone-kémprogramot azonosítottak.
Az Instagram május 8-tól megszünteti a végpontok közötti titkosítást a privát üzenetekben.
A rendszer segítségével a használtautók adásvétele immár teljes egészében digitálisan, papírmunka nélkül intézhető a DÁP keretein belül.
Megugrottak a kínai mesterséges intelligenciához kapcsolódó részvények, miután Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója optimista nyilatkozatokat tett az AI-ágensek jövőjéről.
Időzített bomba a globális csipgyártás: ha beüt a krach, brutálisan megdrágulnak a kedvenc elektronikai kütyüink
A Közel-Keleten fokozódó fegyveres konfliktus és a Hormuzi-szoros hajózási válsága súlyos veszélybe sodorhatja a globális félvezetőgyártást.
Rém hiteles csalás terjed, még a beépített védelmet is kicselezi a legújabb átverés: így próbálják meg kifosztani a magyarokat
A csalók a tajkártya lejáratával riogatják a Gmail-felhasználókat, hogy érzékeny adataikat ellopják.
Te is kaptál ilyen üzenetet nemrég a telefonodra? Rém hitelesnek tűnik, de rá ne kattints, sok pénzed bánhatja!
A mostani eset első ránézésre különösen riasztó: a szokásos magyartalan megfogalmazások helyett ez egy ékezetekkel operáló, jól központozott, első ránézésre hihető szöveg.
Súlyos dokumentumok szivárogtak ki a TikTok és Meta működéséről: óriási botrány robbant, sok felhasználó kiakadt
Fiatalok tömegei találkoznak nap mint nap erőszakos és gyűlöletkeltő posztokkal, az algoritmusok pedig célzottan radikalizálhatják a sebezhetőbb felhasználókat.
A hatóság egyelőre nem árult el részleteket a kártevő típusáról és működéséről.
Az FBI nyomozást indított egy hacker ellen, aki az elmúlt két évben kártékony kódokkal fertőzött játékokat terjesztett a Steam felületén.
Újabb drágulási hullám jöhet: brutális hatása lehet a közel-keleti háborúnak a mobilokra és laptopokra
A kijelzők gyártásához szükséges anyagok egy része kőolajszármazék, az olaj drágulása ezért közvetlenül érintheti a mobilok és laptopok árát.
