Minden idők legszennyezőbb vébéje lesz a nyári? Súlyos számítás jött ki az utazásokról
A 2026-os, három észak-amerikai országban rendezett labdarúgó-világbajnokság a valaha volt legnagyobb karbonlábnyommal rendelkező torna lehet. A 48 csapatosra bővített eseményen egyes szurkolók akár több tonna szén-dioxid-egyenértékű kibocsátást is generálhatnak, ha végigkísérik csapatuk útját - írja elemzésében a BBC Sport.
A BBC számításai szerint egy angol szurkoló utazása jelentős környezeti terheléssel jár. Ha valaki Londonból repülve a csoportkörtől a döntőig minden mérkőzésen részt akar venni, az nagyjából 3,5 tonna szén-dioxid-egyenértékű kibocsátást jelent.: ez a mennyiség egy átlagos brit otthon mintegy 19 hónapnyi fűtésének felel meg. Az angol drukkerek már a csoportkör során is több mint 2800 kilométert utaznak a rendező városok között, a teljes torna alatt pedig olyan távolságot repülhetnek be, amely megközelíti a Föld Egyenlítő menti kerületének kétharmadát.
A legnagyobb utazási teher a távoli országokból érkező szurkolókra hárul. A dél-afrikai drukkerek csoportkörös utazása önmagában meghaladja a 33 ezer kilométert. Ha csapatuk eljutna a döntőig, az elvi számítások szerint a megtett távolság a 43 ezer kilométert is elérheti. Ez személyenként közel 6 tonna szén-dioxid-kibocsátást eredményezne, ami nagyjából megegyezik egy átlagos dél-afrikai állampolgár teljes éves karbonlábnyomával.
A Scientists for Global Responsibility (SGR) nevű szervezet 2025-ös jelentése szerint a torna teljes karbonlábnyoma elérheti a 9 millió tonna szén-dioxid-egyenértéket. Ez a mennyiség közel duplája az elmúlt négy világbajnokság átlagának. A kibocsátás mintegy 80-90 százalékáért a légi közlekedés tehető felelőssé. Stuart Parkinson, az SGR munkatársa úgy véli, hogy a FIFA döntése a torna bővítéséről "alapjaiban ássa alá" a szervezet klímavédelmi vállalásait.
A FIFA válaszában elismerte, hogy a légi közlekedés jelentős környezeti tényező. Ugyanakkor védekezésként kiemelte a regionális rendezési modellt, a meglévő stadionok használatát, az elektromos járművek alkalmazását, valamint a közösségi közlekedés ösztönzését. A szervezet emellett faültetési programokat támogat Észak-Amerikában, és hulladékcsökkentési kezdeményezéseket is indított a helyszíneken.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Összehasonlításképpen: a 2022-es katari világbajnokság a valaha volt földrajzilag leginkább koncentrált torna volt, minimális belső utazással és tömegközlekedéssel könnyen elérhető stadionokkal. Ezzel szemben a 2026-os esemény egy teljes kontinenst ölel fel, ráadásul 48 csapattal és jóval több mérkőzéssel számol. A jövőbeli tornák sem ígérnek javulást a környezeti terhelés terén. A 2030-as világbajnokságot Marokkó, Portugália és Spanyolország mellett részben Dél-Amerikában rendezik meg. A 2034-es esemény pedig Szaúd-Arábiába kerül, ahol a tervezett tizenegy stadiont még a nulláról kell felépíteni.
Endometriózis Világnapi konferencia Budapesten (x)
Endometriózis Világnapi konferencia Budapesten: Akár 8–10 év is eltelhet a diagnózisig – Budapesten keresik a megoldásokat az endometriózis kihívásaira.