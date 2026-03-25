2026. március 25. szerda
18 °C Budapest
Férfi hátizsákkal néz fel a repülőtéren leszálló repülőgépre aranyló naplemente alatt.
Sport

Minden idők legszennyezőbb vébéje lesz a nyári? Súlyos számítás jött ki az utazásokról

Pénzcentrum
2026. március 25. 14:44

A 2026-os, három észak-amerikai országban rendezett labdarúgó-világbajnokság a valaha volt legnagyobb karbonlábnyommal rendelkező torna lehet. A 48 csapatosra bővített eseményen egyes szurkolók akár több tonna szén-dioxid-egyenértékű kibocsátást is generálhatnak, ha végigkísérik csapatuk útját - írja elemzésében a BBC Sport.

A BBC számításai szerint egy angol szurkoló utazása jelentős környezeti terheléssel jár. Ha valaki Londonból repülve a csoportkörtől a döntőig minden mérkőzésen részt akar venni, az nagyjából 3,5 tonna szén-dioxid-egyenértékű kibocsátást jelent.: ez a mennyiség egy átlagos brit otthon mintegy 19 hónapnyi fűtésének felel meg.  Az angol drukkerek már a csoportkör során is több mint 2800 kilométert utaznak a rendező városok között, a teljes torna alatt pedig olyan távolságot repülhetnek be, amely megközelíti a Föld Egyenlítő menti kerületének kétharmadát.

A legnagyobb utazási teher a távoli országokból érkező szurkolókra hárul. A dél-afrikai drukkerek csoportkörös utazása önmagában meghaladja a 33 ezer kilométert. Ha csapatuk eljutna a döntőig, az elvi számítások szerint a megtett távolság a 43 ezer kilométert is elérheti. Ez személyenként közel 6 tonna szén-dioxid-kibocsátást eredményezne, ami nagyjából megegyezik egy átlagos dél-afrikai állampolgár teljes éves karbonlábnyomával.

A Scientists for Global Responsibility (SGR) nevű szervezet 2025-ös jelentése szerint a torna teljes karbonlábnyoma elérheti a 9 millió tonna szén-dioxid-egyenértéket. Ez a mennyiség közel duplája az elmúlt négy világbajnokság átlagának. A kibocsátás mintegy 80-90 százalékáért a légi közlekedés tehető felelőssé. Stuart Parkinson, az SGR munkatársa úgy véli, hogy a FIFA döntése a torna bővítéséről "alapjaiban ássa alá" a szervezet klímavédelmi vállalásait.

A FIFA válaszában elismerte, hogy a légi közlekedés jelentős környezeti tényező. Ugyanakkor védekezésként kiemelte a regionális rendezési modellt, a meglévő stadionok használatát, az elektromos járművek alkalmazását, valamint a közösségi közlekedés ösztönzését. A szervezet emellett faültetési programokat támogat Észak-Amerikában, és hulladékcsökkentési kezdeményezéseket is indított a helyszíneken.

Összehasonlításképpen: a 2022-es katari világbajnokság a valaha volt földrajzilag leginkább koncentrált torna volt, minimális belső utazással és tömegközlekedéssel könnyen elérhető stadionokkal. Ezzel szemben a 2026-os esemény egy teljes kontinenst ölel fel, ráadásul 48 csapattal és jóval több mérkőzéssel számol. A jövőbeli tornák sem ígérnek javulást a környezeti terhelés terén. A 2030-as világbajnokságot Marokkó, Portugália és Spanyolország mellett részben Dél-Amerikában rendezik meg. A 2034-es esemény pedig Szaúd-Arábiába kerül, ahol a tervezett tizenegy stadiont még a nulláról kell felépíteni.
