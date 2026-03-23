Göteborg, Svédország - 2022. március 23.: Egy férfi kezében egy Iphone 13 Pro max közösségi média alkalmazásokkal, a háttérben egy laptop. Elmosódott háttér. Szelektív fókusz.
Ketyeg az óra, 15 készülék került fel az Apple elavulási listájára: telefonok, laptopok landolhatnak a kukában hamarosan

2026. március 23. 20:14

Az Apple a márciusi termékbemutatókkal párhuzamosan csendben 15 készüléket vont ki a forgalomból. Ezzel mindegyik modellnél elindult az ötéves visszaszámlálás az úgynevezett "vintage" besorolásig, ami a szervizlehetőségek beszűkülését jelenti - írja a phonearena.com.

Amikor az Apple megszünteti egy termék forgalmazását, az adott eszköz öt év elteltével a "vintage" kategóriába kerül. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az alkatrészellátás és a hivatalos szerviztámogatás erősen korlátozottá válik. A lista meglepő módon több, idén megjelent készüléket is tartalmaz. Ilyen például az A18 chippel szerelt iPhone 16e, a 11 és 13 hüvelykes iPad Air M3, valamint a 13 és 15 hüvelykes MacBook Air M4. Szintén szerepel a felsorolásban a 13 hüvelykes MacBook Pro M5 512 GB-os változata, továbbá a Mac Studio M3 Ultra 512 GB-os verziója.

A listán helyet kapott a 2024-es, 14 és 16 hüvelykes MacBook Pro M4 Pro és M4 Max is. A sort három régebbi termék zárja: az A13 Bionic chippel ellátott 2022-es Studio Display, a 2019-es Pro Display XDR, valamint ez utóbbi VESA-adaptere és Pro Stand állványa.

A helyzet azért különleges, mert az érintett eszközök közül öt gyakorlatilag vadonatúj, 2025-ös modell.

Ezeket az Apple szinte azonnal újabb változatokra cserélte. Emiatt azoknak, akik nemrég vásárolták meg ezeket a termékeket, érdemes tisztában lenniük azzal, hogy az ötéves visszaszámlálás máris elkezdődött.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Mindez leginkább azok számára fontos információ, akik a készülékük hosszú távú használatát tervezik, vagy szeretnék maximalizálni a gépük beszámítási értékét. Az Apple hivatalos készülékbeszámítási programjában a forgalomból kivont modellek értéke jellemzően gyorsabban csökken. Ezért aki cserén gondolkodik, annak érdemes minél előbb lépnie.
