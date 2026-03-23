Ketyeg az óra, 15 készülék került fel az Apple elavulási listájára: telefonok, laptopok landolhatnak a kukában hamarosan

Az Apple a márciusi termékbemutatókkal párhuzamosan csendben 15 készüléket vont ki a forgalomból. Ezzel mindegyik modellnél elindult az ötéves visszaszámlálás az úgynevezett "vintage" besorolásig, ami a szervizlehetőségek beszűkülését jelenti - írja a phonearena.com.

Amikor az Apple megszünteti egy termék forgalmazását, az adott eszköz öt év elteltével a "vintage" kategóriába kerül. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az alkatrészellátás és a hivatalos szerviztámogatás erősen korlátozottá válik. A lista meglepő módon több, idén megjelent készüléket is tartalmaz. Ilyen például az A18 chippel szerelt iPhone 16e, a 11 és 13 hüvelykes iPad Air M3, valamint a 13 és 15 hüvelykes MacBook Air M4. Szintén szerepel a felsorolásban a 13 hüvelykes MacBook Pro M5 512 GB-os változata, továbbá a Mac Studio M3 Ultra 512 GB-os verziója.

A listán helyet kapott a 2024-es, 14 és 16 hüvelykes MacBook Pro M4 Pro és M4 Max is. A sort három régebbi termék zárja: az A13 Bionic chippel ellátott 2022-es Studio Display, a 2019-es Pro Display XDR, valamint ez utóbbi VESA-adaptere és Pro Stand állványa.

A helyzet azért különleges, mert az érintett eszközök közül öt gyakorlatilag vadonatúj, 2025-ös modell.

Ezeket az Apple szinte azonnal újabb változatokra cserélte. Emiatt azoknak, akik nemrég vásárolták meg ezeket a termékeket, érdemes tisztában lenniük azzal, hogy az ötéves visszaszámlálás máris elkezdődött.

Mindez leginkább azok számára fontos információ, akik a készülékük hosszú távú használatát tervezik, vagy szeretnék maximalizálni a gépük beszámítási értékét. Az Apple hivatalos készülékbeszámítási programjában a forgalomból kivont modellek értéke jellemzően gyorsabban csökken. Ezért aki cserén gondolkodik, annak érdemes minél előbb lépnie.