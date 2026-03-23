Bangkok, Thaiföld - 2022. április 25. : Az iPhone 13 képernyője a Netflix alkalmazással.
Tech

Fájdalmas drágulás jön a Netflixnél: ennyivel kell többet fizetnie a magyaroknak a következő számlázáskor

Pénzcentrum
2026. március 23. 09:46

Ismét emeli előfizetési díjait a Netflix Magyarországon, több csomag ára is jelentősen nő. Az előfizetők már a következő számlázási ciklusban találkozhatnak a magasabb tarifákkal.

Több mint 10 százalékkal emeli előfizetési díjait a Netflix Magyarországon. A szolgáltató az árváltozást rövid tájékoztatás keretében közölte.

Az Alap csomag 2900 forintról 3200 forintra drágul, a Standard csomag 4000 forintról 4500 forintra nő, míg a Prémium előfizetés 5100 forintról 5700 forintra emelkedik a következő számlázási ciklustól. Emellett a vendégfelhasználók díja is drágul, 1200 forintról 1400 forintra.

Hogy pontosan mikortól jelenik meg az új díj, az az egyéni számlázási időponttól függ, de a legtöbb előfizető áprilisban már az emelt árral találkozhat. Az új ügyfelek számára a magasabb díjak már most érvényesek.

A Netflix legutóbb 2024 őszén módosította a magyarországi előfizetési díjakat, így viszonylag rövid időn belül ismét nő a digitális szolgáltatások költsége a felhasználók számára.
Opció lehívása
A jövőbeli időpontra szóló vételi vagy eladási jog tulajdonosa dönt arról, hogy kíván-e adott áron venni vagy eladni. Vételi joggal akkor indokolt élni, ha a piaci árfolyam a szerződésben rögzített árfolyamhoz képest magasabb. Ezzel szemben az eladási joggal akkor célszerű élni, ha a jövőbeli időpontban a piaci árfolyam alacsonyabb, mint a szerződésben megállapodott árfolyam.

