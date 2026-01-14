2026. január 14. szerda Bódog
Velizy-Villacoublay, Franciaország - 2022. május 28.: A Párizs déli részét kiszolgáló Velizy-Villacoublay-i Amazon Logistics kézbesítő ügynökség külső nézete.
Tech

Óriási dobást jelentett be az Amazon: ezzel simán lenyomják a ChatGPT-t?

Pénzcentrum
2026. január 14. 15:45

Az Amazon új célja, hogy az Alexa asszisztens személyesebb és emlékezőképességgel rendelkező segítővé váljon, ami a felhasználók életének szerves részévé nőheti ki magát - írja a CNN.

Az Amazon vezetői a Las Vegas-i Consumer Electronics Show (CES) rendezvényen osztották meg a CNN-nel az Alexa jövőjével kapcsolatos elképzeléseiket. A vállalat célja, hogy visszanyerje azt a lelkesedést, amit a 2014-es induláskor tapasztaltak, amikor az Alexa egy újszerű, könnyen használható otthoni hangasszisztensként robbant be a piacra.

Miután a ChatGPT 2022-es megjelenése új irányt szabott a mesterséges intelligencia fejlesztésének, az Amazon 2025-ben végre elindította az Alexa+ szolgáltatást. A vállalat eszközökért és szolgáltatásokért felelős vezetője, Panos Panay szerint nem az a lényeg, hogy az emberek hangvezérléssel kapcsolják be a kávéfőzőjüket, hanem az eszközök közötti kontextus megteremtése.

Az Alexa+ azért is kulcsfontosságú az Amazon számára, mert a mesterséges intelligenciát a következő nagy számítástechnikai platformként tartják számon. A vállalat már lemaradt a mobil forradalomról, és most igyekszik elkerülni, hogy ez a történet megismétlődjön.

Az Amazon nemrég elindította új Alexa weboldalát, ahol az Alexa+ korai hozzáférésére feliratkozók online is cseveghetnek az asszisztenssel, és ezeket a beszélgetéseket folytathatják más eszközökön is, például az Amazon Echo készülékeken vagy az Alexa alkalmazásban.

Panay szerint az Amazon nem a legfejlettebb AI-modell kifejlesztésére törekszik, hanem olyan termékekre összpontosít, amelyek a valós világban alkalmazzák a mesterséges intelligenciát az Amazon eszközeiből és szolgáltatásaiból származó kontextus felhasználásával.

A vezető példaként említette, hogy amikor új hámot keresett a kutyájának, az Alexa már előkészítette a lehetőségeket az Echo Show készülékén, mire hazaért a sétáltatásból. Egy másik esetben az Alexa segített éttermet választani a családnak, emlékezve a korábbi preferenciáikra.

Az Amazon szerint az Alexa+ már most is kétszer annyi beszélgetést generál a felhasználókkal, mint a korábbi verzió. Panay szerint minél többet tud az asszisztens a felhasználóról, annál jobb lesz a szolgáltatás.

A Consumer Intelligence Research Partners augusztusi adatai szerint azonban még mindig elsősorban zenehallgatásra használják az Echo készülékeket, több mint 10 évvel az első Echo megjelenése után is. Az új Alexa weboldal segíthet abban, hogy a felhasználók több online tevékenységbe integrálják az asszisztenst.

Daniel Rausch, az Amazon Alexa és Echo részlegének alelnöke szerint 2026-ban az otthonon kívüli használat lesz a fókuszban. A vállalat tavaly felvásárolta a Bee-t, amely olyan karkötőt gyárt, ami rögzíti a felhasználók beszélgetéseit, és ezekből hasznos információkat nyer ki.

Az adatvédelmi aggályokkal kapcsolatban Panay hangsúlyozta, hogy az Amazon választási lehetőséget biztosít a felhasználóknak, például beállíthatják, mennyi ideig tárolhatja az Alexa a hangrögzítéseket és átiratokat. Szerinte ha egy termék elég hasznos, a felhasználók gyakran átértékelik az adatvédelemmel kapcsolatos aggályaikat.
Címlapkép: Getty Images
#tech #adatvédelem #amazon #technológia #applikáció #adat #mesterséges intelligencia #ai #chatGPT #2025 #2026

