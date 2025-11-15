2025. november 15. szombat Albert, Lipót
9 °C Budapest
Kéz a TV távirányítóval, TV-sorozat váltása a streaming szolgáltatás platformjáról. Az otthoni szórakozás új módja.
Tech

Nem várt fordulattal ért véget a YouTube–Disney háború, több millióan lélegezhetnek fel

Pénzcentrum
2025. november 15. 11:35

Megállapodott a YouTube és a Walt Disney, így újra elérhetők lesznek a Disney-csatornák – köztük az ESPN és az ABC – a YouTube TV előfizetői számára. A több millió nézőt érintő vita a továbbítási díjakról szólt, írja a Portfolio a Reuters alapján.

Véget ért a hetek óta tartó vita a Google tulajdonában lévő YouTube és a Walt Disney között: a felek péntekre megállapodtak, így a Disney-csatornák visszakerülnek a YouTube TV kínálatába.

A döntés több millió előfizetőt érint, akik az elmúlt időszakban nélkülözni voltak kénytelenek népszerű műsorokat és nagy sporteseményeket is.

A felek közös közleményben jelezték, hogy megkezdődött a Disney tulajdonában álló hálózatok – köztük az ESPN és az ABC – visszakapcsolása a szolgáltatásba. A helyzet október 30-án éleződött ki, amikor a csatornák elsötétültek a továbbítási díjak körüli vita miatt. Ezek azok a díjak, amelyeket a terjesztők csatornánként fizetnek a műsorok sugárzásáért, és amelyekről most sikerült megegyezni.

A pénzügyi részleteket egyik fél sem hozta nyilvánosságra.
Címlapkép: Getty Images
