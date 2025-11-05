A zsarolóvírus-támadások nem csupán technikai fennakadásokat vagy átmeneti anyagi veszteségeket okoznak.
Kész, vége! 16 év alatt tilos használni a Facebookot, YouTube-ot és az Instagramot
Ausztrália kibővítette a 16 év alatti gyermekekre vonatkozó közösségi média tilalmat, amely decembertől a Reddit és a Kick platformokra is kiterjed, így már kilenc oldalt érint a szabályozás.
A december 10-től életbe lépő szabályozás értelmében a technológiai vállalatoknak akár 50 millió ausztrál dolláros (32,5 millió amerikai dollár) bírságot is kiszabhatnak, ha nem tesznek "észszerű lépéseket" a 16 év alattiak meglévő fiókjainak deaktiválására és az újak létrehozásának megakadályozására.
A tilalom olyan platformokat érint, amelyek "kizárólagos vagy jelentős célja az online társas interakció lehetővé tétele", így a Facebook, X, Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Threads, és most már a Reddit és Kick oldalakat is. A kormány jelezte, hogy a technológia gyors változása miatt további oldalakat is hozzáadhatnak a listához.
Julie Inman Grant, Ausztrália eSafety biztosa szerint a közösségi média késleltetett használata értékes időt ad a gyermekeknek a tanulásra és fejlődésre, mentesen az átláthatatlan algoritmusok és végtelen görgetés káros hatásaitól - közölte a BBC.
A Discord és WhatsApp üzenetküldő szolgáltatások, valamint a Lego Play és Roblox játékplatformok, illetve a Google Classroom és YouTube Kids nem kerültek fel a tiltólistára.
Anika Wells szövetségi kommunikációs miniszter hangsúlyozta, hogy a tilalom célja a gyermekek védelme az online platformok "hátborzongató kontrolljától", és bár nem tökéletes megoldás, de jelentős különbséget tehet.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Egyelőre nem világos, hogyan fogják a vállalatok végrehajtani a tilalmat, de a lehetséges módszerek között szerepel a hivatalos személyazonosító okmányok használata, a szülői jóváhagyás és az arcfelismerő technológia. Kritikusok adatvédelmi aggályokat és az életkor-ellenőrző szoftverek pontosságával kapcsolatos kétségeket vetettek fel.
Bár a felmérések szerint az ausztrál felnőttek többsége támogatja a tilalmat, egyes mentálhigiénés szakértők attól tartanak, hogy ez elvághatja a gyerekeket a kapcsolattartástól, mások szerint pedig a fiatalokat az internet még kevésbé szabályozott részeire terelheti.
A YouTube esetében a 16 év alatti fiatalok továbbra is nézhetnek videókat, de nem rendelkezhetnek fiókkal, amely a tartalmak feltöltéséhez vagy a platformon való interakcióhoz szükséges.
Sokkoló kijelentést tett a magyar jövőkutató: a ChatGPT-5 értő kezekben erősebb fegyver, mint egy rakéta
A jelen eseményei olyan sebességgel sodornak bennünket, hogy a jövőkutatás immár nem jóslás, hanem útmutató a túléléshez.
Te is egyre gyakrabban gyanakszol az AI-ra, mikor videókat nézel? Kiderült, ezek a legárulkodóbb jelek
A jövőben nem feltételezhetjük automatikusan, hogy egy videó igaz, csak azért, mert látjuk.
Délután óta problémák vannak az OTP online felületein: a mobilapp gyakran nem tölt be, az internetbank pedig teljesen elérhetetlen.
A kutatók megpróbálták beazonosítani az üstökös eredetét, de az elmúlt 100 millió évre visszaszámolva egyetlen csillagot sem közelített meg egy fényévnél jobban.
Óriási pénzszórásra készül Zuckerberg: óriási dobást tervezhet a Facebook atyja, mi lesz a közösségi oldallal?
A Meta 2026-ban jelentősen magasabb kiadásokra számít a mesterséges intelligencia fejlesztések miatt.
Egyre brutálisabb online támadásokra készülhetnek a magyarok: önkormányzatok, iskolák, kórházak vannak veszélyben
Magyarország globálisan a 42., Európában a 17. helyet foglalja el azon országok rangsorában, amelyek a legtöbb kibertámadást kénytelenek elszenvedni.
Itt az első fecske: betiltják a chatbotok használatát a 18 éven aluliaknak, borzasztó dolog derült ki az AI-ról
A Character.AI betiltja a kiskorúak hozzáférését chatbotjaihoz a beszélgetések gyermekekre gyakorolt hatásával kapcsolatos növekvő aggodalmak miatt.
A holland kormány Nexperia chipgyártó feletti irányításátvétele és a kínai válaszlépések súlyos ellátási problémákat okozhatnak.
A YouTube a korábban feltöltött videókat is felülvizsgálja, és szükség esetén életkor-ellenőrzés alá helyezi vagy akár el is távolítja őket.
November első hétvégéjén több órán át nem lesz elérhető a KAÜ-n keresztüli bejelentkezés – az ügyintézést érdemes előre tervezni.
Brutálisat megy az Apple, már 4 ezermilliárd dollárt ér a cég: egekbe lökte az új iPhone a részvényeket
Az iPhone 17 iránti kínai kereslet új lendületet adott az Apple-nek, pedig év elején még komoly gondokkal küzdött a cég.
Brutális, ami kiderült a ChatGPT-ről: ezen nagyon sürgősen el kell gondolkodni, rengteg magyar is veszélyben
Az OpenAI közzétette, hogy a ChatGPT felhasználóinak mintegy 0,07%-a mutat mentális egészségügyi vészhelyzetekre utaló jeleket.
A GKI 2025 júliusában felmérést végzett a vállalatok körében a mesterséges intelligencia elterjedtségéről.
Szerda éjjel komoly karbantartás jön: az Erste számos online szolgáltatása leáll.
Reykjavík immár második éve vezeti a világ legbiztonságosabb városainak listáját, miközben Koppenhága, Zürich és Honolulu is egyre népszerűbb célpont a biztonságra érzékeny utazók körében.
A mesterséges intelligencia néhány év alatt a kreatív szakmák egyik legforróbb témájává vált.
Ahogy a társadalmi bizonytalanság növekszik, úgy vonz egyre többeket Magyarországon az ún. "prepper mozgalomhoz" való csatlakozás.
Az eredmények konzisztensek maradtak függetlenül attól, hogy melyik gyártó vakcináját kapták a betegek.