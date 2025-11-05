2025. november 5. szerda Imre
Tizenéves lány okostelefont használ a hálószobájában
Tech

Kész, vége! 16 év alatt tilos használni a Facebookot, YouTube-ot és az Instagramot

Pénzcentrum
2025. november 5. 11:44

Ausztrália kibővítette a 16 év alatti gyermekekre vonatkozó közösségi média tilalmat, amely decembertől a Reddit és a Kick platformokra is kiterjed, így már kilenc oldalt érint a szabályozás.  

A december 10-től életbe lépő szabályozás értelmében a technológiai vállalatoknak akár 50 millió ausztrál dolláros (32,5 millió amerikai dollár) bírságot is kiszabhatnak, ha nem tesznek "észszerű lépéseket" a 16 év alattiak meglévő fiókjainak deaktiválására és az újak létrehozásának megakadályozására.

A tilalom olyan platformokat érint, amelyek "kizárólagos vagy jelentős célja az online társas interakció lehetővé tétele", így a Facebook, X, Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Threads, és most már a Reddit és Kick oldalakat is. A kormány jelezte, hogy a technológia gyors változása miatt további oldalakat is hozzáadhatnak a listához.

Julie Inman Grant, Ausztrália eSafety biztosa szerint a közösségi média késleltetett használata értékes időt ad a gyermekeknek a tanulásra és fejlődésre, mentesen az átláthatatlan algoritmusok és végtelen görgetés káros hatásaitól - közölte a BBC.

A Discord és WhatsApp üzenetküldő szolgáltatások, valamint a Lego Play és Roblox játékplatformok, illetve a Google Classroom és YouTube Kids nem kerültek fel a tiltólistára.

Anika Wells szövetségi kommunikációs miniszter hangsúlyozta, hogy a tilalom célja a gyermekek védelme az online platformok "hátborzongató kontrolljától", és bár nem tökéletes megoldás, de jelentős különbséget tehet.

Egyelőre nem világos, hogyan fogják a vállalatok végrehajtani a tilalmat, de a lehetséges módszerek között szerepel a hivatalos személyazonosító okmányok használata, a szülői jóváhagyás és az arcfelismerő technológia. Kritikusok adatvédelmi aggályokat és az életkor-ellenőrző szoftverek pontosságával kapcsolatos kétségeket vetettek fel.

Bár a felmérések szerint az ausztrál felnőttek többsége támogatja a tilalmat, egyes mentálhigiénés szakértők attól tartanak, hogy ez elvághatja a gyerekeket a kapcsolattartástól, mások szerint pedig a fiatalokat az internet még kevésbé szabályozott részeire terelheti.

A YouTube esetében a 16 év alatti fiatalok továbbra is nézhetnek videókat, de nem rendelkezhetnek fiókkal, amely a tartalmak feltöltéséhez vagy a platformon való interakcióhoz szükséges.
Címlapkép: Getty Images
#gyerekek #tech #gyerek #bírság #facebook #instagram #tilalom #youtube #közösségi média #tiktok #ausztrália #reddit

Pénzcentrum  |  2025. november 5. 10:58
Rendkívüli zárvatartásról döntött a Lidl: ezen a napon egyetlen üzletük sem lesz nyitva, minden vásárlót érint 2025-ben
Pénzcentrum  |  2025. november 5. 10:00
Úton az újabb világégés: utoljára a 2. világháború előtt láttunk ilyet - Magyarország is nyakig benne van
Agrárszektor  |  2025. november 5. 12:32
Gyorsulnak a kifizetések: rengeteg magyar kap ilyen könnyítést