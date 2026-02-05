2026. február 5. csütörtök Ágota, Ingrid
Párizs, 2024. augusztus 3.Hámori Anna Luca (kék) az algériai Imane Khelif elleni küzdelemben, a nõi ökölvívók 66 kilogrammos súlycsoportjának negyeddöntõjében a 2024-es párizsi nyári olimpián az Észak-párizsi Arénában 2024. augusztus
Sport

Nem ért még véget az algériai bokszoló drámája: még erre is hajlandó az olimpiáért Imane Khelif

Pénzcentrum
2026. február 5. 12:43

Imane Khelif algériai ökölvívó kijelentette, hogy hajlandó lenne alávetni magát egy, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által végzett nemvizsgálatnak, ha ez lehetővé tenné számára a 2028-as Los Angeles-i olimpián való részvételt - írta a BBC.

A 2024-es párizsi olimpián aranyérmet szerző Khelif a női weltersúlyú kategóriában győzött, ám azóta folyamatos vizsgálatok középpontjában áll nemi jogosultsága miatt. A bokszoló az olimpián a magyar versenyzőt, Hámori Lucát is legyőzte.

2023-ban Khelifet és a tajvani Lin Yu-tinget kizárta a világbajnokságról a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség (IBA), állítólagos nemi alkalmassági tesztek sikertelensége miatt. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) azonban engedélyezte Khelif párizsi szereplését, miután 2023 júniusában megvonta az IBA elismerését.

Természetesen elfogadnék bármilyen vizsgálatot, amit megkövetelnek tőlem a versenyeken való részvételhez. Védeniük kell a nőket, de figyelniük kell arra, hogy miközben védik a nőket, ne bántsanak más nőket

- mondta az ügyről a bokszoló.

A NOB februárban ideiglenesen elismerte a World Boxing nevű új szervezetet a sportág nemzetközi irányító testületeként. Ez a szervezet kötelező genetikai teszteket vezetett be a versenyzők számára, hogy "meghatározzák születéskori nemüket és versenyképességüket".

Khelif augusztusban fellebbezést nyújtott be a Sportdöntőbírósághoz (CAS) a World Boxing által bevezetett kötelező tesztek miatt. Az ügyben még nem született döntés.

címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA 
Címlapkép: Getty Images
#vizsgálat #olimpia #sport #bíróság #vita #boksz #nob #olimpia2024 #los angeles #ökölvívás

