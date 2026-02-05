Büki Ádám először bizonyíthat az ötkarikás játékokon, világbajnokságról már van figyelemre méltó eredménye.
Nem ért még véget az algériai bokszoló drámája: még erre is hajlandó az olimpiáért Imane Khelif
Imane Khelif algériai ökölvívó kijelentette, hogy hajlandó lenne alávetni magát egy, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által végzett nemvizsgálatnak, ha ez lehetővé tenné számára a 2028-as Los Angeles-i olimpián való részvételt - írta a BBC.
A 2024-es párizsi olimpián aranyérmet szerző Khelif a női weltersúlyú kategóriában győzött, ám azóta folyamatos vizsgálatok középpontjában áll nemi jogosultsága miatt. A bokszoló az olimpián a magyar versenyzőt, Hámori Lucát is legyőzte.
2023-ban Khelifet és a tajvani Lin Yu-tinget kizárta a világbajnokságról a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség (IBA), állítólagos nemi alkalmassági tesztek sikertelensége miatt. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) azonban engedélyezte Khelif párizsi szereplését, miután 2023 júniusában megvonta az IBA elismerését.
Természetesen elfogadnék bármilyen vizsgálatot, amit megkövetelnek tőlem a versenyeken való részvételhez. Védeniük kell a nőket, de figyelniük kell arra, hogy miközben védik a nőket, ne bántsanak más nőket
- mondta az ügyről a bokszoló.
KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!
JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A NOB februárban ideiglenesen elismerte a World Boxing nevű új szervezetet a sportág nemzetközi irányító testületeként. Ez a szervezet kötelező genetikai teszteket vezetett be a versenyzők számára, hogy "meghatározzák születéskori nemüket és versenyképességüket".
Khelif augusztusban fellebbezést nyújtott be a Sportdöntőbírósághoz (CAS) a World Boxing által bevezetett kötelező tesztek miatt. Az ügyben még nem született döntés.
címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA
A globális felmelegedésre reagálva a Nemzetközi Olimpiai Bizottság azt fontolgatja, hogy a téli olimpiákat januárra hozza előre.
Nagyon mélyre hatolnak a sportban az Epstein-akták: volt Ferrari-vezér, milliárdos tulajdonosok is a listán
A nyilvánosságra hozott dokumentumok szerint több sportvezető is fenntartotta kapcsolatát az amerikai pénzemberrel annak elítélése után.
Amikor a jamaicai négyes Lake Placidben, New York államban megérkezett az utolsó olimpia előtti versenyére, közölték velük: nem indulhatnak.
Súlyos edzésbalesetet szenvedett a norvég alpesi síző, Fredrik Möller, így veszélybe került a szereplése a pénteken kezdődő téli olimpián.
Tour de Hongrie 2026: megszólalt a magyar kapitány a versenyről, szerinte így szerepelhetnek a magyarok
Dér Zsolt szövetségi kapitány szerint nagy kihívásokat rejtő a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny kedden bemutatott útvonala
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság milánói ülésén vált hivatalossá, hogy jelenleg egyedül Svájc pályázik a 2038-as téli olimpiai játékok rendezésére.
Hetvenkilenc éves korában elhunyt John Virgo, a snooker egyik legendás alakja és a BBC népszerű kommentátora.
Nem adja fel a legendás síző, Lindsey Vonn: térdszalagja bánta a hétvégét, de így is indulni akar az olimpián
Lindsey Vonn egy sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a múlt pénteki, Crans-Montana-i világkupa-lesiklás során teljesen elszakadt az elülső keresztszalagja.
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság új elnöke, Kirsty Coventry eddig a legvilágosabb jelzést adta arra, hogy Oroszország visszatérhet a 2028-as los angeles-i olimpián.
Itt a Tour de Hongrie 2026 útvonal: ezeken a településeken megy keresztül idén a 47. Magyar Kerékpáros Körverseny
Kiderült a Tour de Hongrie 2026-os útvonala, mely idén Dél-Magyarországra fókuszál.
Robert Kraft, a New England Patriots tulajdonosa – korábbi vezetőedzőjéhez, Bill Belichickhez hasonlóan – nem került be a Pro Football Hall of Fame idei évfolyamába.
Néhány hete még biztosnak tűnt, hogy a West Ham, a Burnley és a Wolves búcsúzik a Premier League-től, azóta azonban váratlanul kiéleződött a kiesés elleni...
Nagy dobásra készül a FIFA-elnök Infantino: teljesen kiakadtak Ukrajnában, az oroszok várják a lépést
Felelőtlennek és infantilisnek nevezte Matvii Bidnyi ukrán sportminiszter Gianni Infantinót, amiért az jelezte: kész megfontolni az Oroszország elleni futballtilalom feloldását.
Mikel Arteta nevetve utasította vissza Paul Scholes kritikáját, amely szerint az Arsenal lenne a Premier League történetének legunalmasabb bajnokcsapata.
Toto Wolff határozottan visszautasította a riválisok vádjait a Mercedes új motorjának szabályosságával kapcsolatban.
Közel vagyunk egy hatalmas teniszbotrányhoz: még mindig a pénzen vitatkoznak, nem engednek a játékosok
A teniszvilágban egyre élesebb vita zajlik a pénzdíjakról: a világ tíz legjobb férfi és női játékosa visszautasította a Grand Slam-tornák ajánlatát.
A félrediagnosztizálás miatt a felépülés elhúzódik, és hónapokkal később sem teljes az állapota, de még nem adta fel.
Meg vannak számlálva Ronaldo napjai Szaúd-Arábiában? Nagyon kiakadt csapatára a világsztár, ez lehet az oka
Bizonytalanná vált Cristiano Ronaldo jövője az Al-Nassrnál: a negyvenéves portugál sztár kimaradt a csapat hétfői, az Al-Riyadh elleni mérkőzésének keretéből.
-
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
-
Negyedik éve piacvezető a Toyota Magyarországon (x)
A Toyota 2025-ben is megőrizte piacvezető helyét Magyarországon.
-
Taxizás stresszmentesen? Mutatjuk a leghasznosabb funkciókat! (x)
Kényelem és biztonság minden út során: fedezd fel a Bolt beépített biztonsági funkcióit!