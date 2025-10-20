2025. október 20. hétfő Vendel
Page not found and error in laptop. Bad or slow internet connection. Frustrated man spreading hands in home office desk. Broken computer not working. Online information problem. Alert icon in website.
Tech

Óriási káosz az interneten: akadozik a Duolingo, HBO, Disney+, Reddit - sok felhasználó tanácstalan

Pénzcentrum
2025. október 20. 10:49

Kiterjedt internetes leállás tapasztalható világszerte, amely számos népszerű weboldalt és alkalmazást érint, köztük a Snapchat, PlayStation, Duolingo és Fortnite szolgáltatásokat - írja az Independent.

A Downdetector felületén rendkívül sok szolgáltatásnál jelentkeztek felhasználói panaszok. Az érintett platformok között szerepel a Duolingo, Roblox, Fortnite, HBO Max, Steam, Reddit, Epic Games Store, Signal, Disney+ és Tidal is.

Egyes szolgáltatások teljesen elérhetetlenné váltak - például a Duolingo "Karbantartási szünetet" jelez -, míg mások, mint az HBO Max, továbbra is működőképesek maradtak.

A problémák forrása valószínűleg az Amazon Web Services (AWS) infrastruktúrájában keresendő. Az Amazon éppen akkor jelentett be egy AWS-t érintő meghibásodást, amikor a szolgáltatások sora kezdett elérhetetlenné válni.

A feltételezést megerősíti a Perplexity vezérigazgatójának, Aravind Srinivasnak X-en közzétett bejegyzése is, amelyben az Amazon felhőszolgáltatását nevezte meg cége elérhetetlenségének okaként.
Címlapkép: Getty Images
