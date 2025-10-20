Óriási káosz az interneten: akadozik a Duolingo, HBO, Disney+, Reddit - sok felhasználó tanácstalan

Kiterjedt internetes leállás tapasztalható világszerte, amely számos népszerű weboldalt és alkalmazást érint, köztük a Snapchat, PlayStation, Duolingo és Fortnite szolgáltatásokat - írja az Independent.

A Downdetector felületén rendkívül sok szolgáltatásnál jelentkeztek felhasználói panaszok. Az érintett platformok között szerepel a Duolingo, Roblox, Fortnite, HBO Max, Steam, Reddit, Epic Games Store, Signal, Disney+ és Tidal is.

Egyes szolgáltatások teljesen elérhetetlenné váltak - például a Duolingo "Karbantartási szünetet" jelez -, míg mások, mint az HBO Max, továbbra is működőképesek maradtak.

A problémák forrása valószínűleg az Amazon Web Services (AWS) infrastruktúrájában keresendő. Az Amazon éppen akkor jelentett be egy AWS-t érintő meghibásodást, amikor a szolgáltatások sora kezdett elérhetetlenné válni.

A feltételezést megerősíti a Perplexity vezérigazgatójának, Aravind Srinivasnak X-en közzétett bejegyzése is, amelyben az Amazon felhőszolgáltatását nevezte meg cége elérhetetlenségének okaként.