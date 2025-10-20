A Meta megszünteti a Messenger asztali alkalmazásait mindkét népszerű asztali operációs rendszeren.
Óriási káosz az interneten: akadozik a Duolingo, HBO, Disney+, Reddit - sok felhasználó tanácstalan
Kiterjedt internetes leállás tapasztalható világszerte, amely számos népszerű weboldalt és alkalmazást érint, köztük a Snapchat, PlayStation, Duolingo és Fortnite szolgáltatásokat - írja az Independent.
A Downdetector felületén rendkívül sok szolgáltatásnál jelentkeztek felhasználói panaszok. Az érintett platformok között szerepel a Duolingo, Roblox, Fortnite, HBO Max, Steam, Reddit, Epic Games Store, Signal, Disney+ és Tidal is.
Egyes szolgáltatások teljesen elérhetetlenné váltak - például a Duolingo "Karbantartási szünetet" jelez -, míg mások, mint az HBO Max, továbbra is működőképesek maradtak.
A problémák forrása valószínűleg az Amazon Web Services (AWS) infrastruktúrájában keresendő. Az Amazon éppen akkor jelentett be egy AWS-t érintő meghibásodást, amikor a szolgáltatások sora kezdett elérhetetlenné válni.
A feltételezést megerősíti a Perplexity vezérigazgatójának, Aravind Srinivasnak X-en közzétett bejegyzése is, amelyben az Amazon felhőszolgáltatását nevezte meg cége elérhetetlenségének okaként.
A Windows Insider Program résztvevői elsőként próbálhatják ki a Windows 11 fájlkezelőjében az új funkciót.
Fiktív vámokmánnyal tévesztettek meg egy ügyfelet, akit mintegy 20 millió forinttal károsítottak meg, áruja soha nem érkezett meg Magyarországra.
Október 14-től új formátumú számlaértesítő e-mailt kapnak a Yettel e-számlás ügyfelei, a cél az átláthatóbb és könnyebb használat.
Most már tényleg semmit sem lehet 100%-ban elhinni, amit a neten látsz: borzasztó mennyiségű AI-tartalom zúdul a magyarokra
A mesterséges intelligencia által generált online tartalmak mennyisége mára megközelítette az emberek által létrehozott információk volumenét.
Az Európai Unióban készülő "Chat Control" jogszabály a gyermekek online szexuális bántalmazás elleni védelmét célozza.
Az OpenAI működési vesztesége az év első felében körülbelül 8 milliárd dollár volt.
Az Asahi sörgyártó cég bejelentette, hogy a közelmúltban elszenvedett zsarolóvírus-támadás során személyes adatok is kiszivároghattak.
2025. október 14. után a Microsoft már nem biztosít ingyenes szoftverfrissítéseket, biztonsági javításokat vagy technikai segítségnyújtást a Windows 10 rendszerű számítógépekhez.
A mesterséges intelligencia forradalmasítja a tartalomgyártást. De vajon felkészült erre a hazai YouTube tartalomgyártó nemzedék?
Megszólalt a jövőkutató, Keleti Arthur: ilyen high-tech otthonokban élhetünk majd hamarosan - ezt azért kevesen látták jönni
Az otthon definíciója az elmúlt évtizedek során nem csupán társadalmi és kulturális szinten változott meg: egyre inkább összefonódott a digitalizációval.
A karbantartás számos településen okozhat átmeneti szolgáltatáskiesést az internet-, televízió- és telefonszolgáltatásokban.
Az online pénzügyi tanácsadás területén egyre több kockázattal szembesülnek a felhasználók.
Számos elavultnak tűnő készülék iránt továbbra is jelentős kereslet mutatkozik, mivel a nosztalgia még mindig értéket képvisel.
A bejelentés azt követően történt, hogy Dánia februárban betiltotta a mobiltelefonok használatát minden iskolában.
Egyes országokban a napenergia növekedése olyan gyors, hogy váratlan kihívásokat teremt.
A megállapodás értelmében az OpenAI a következő öt évben 6 gigawatt teljesítményű, csúcskategóriás AMD AI processzort vásárol.
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
