Kórházi ragtapasszal rögzített konnektor, penészes falak, és egy apa, aki haza akart menni – csak a pénz számított.
Már a NAV nevében is támadnak az aljas csalók: így húztak le valakit húszmillióra
Internetes csalásra figyelmeztet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV): fiktív vámokmánnyal tévesztettek meg egy ügyfelet, akit mintegy 20 millió forinttal károsítottak meg az online térben, áruja soha nem érkezett meg Magyarországra.
A NAV közleménye szerint az egyik igazgatóságukon egy nő jelent meg, hogy átvegye az interneten, külföldről rendelt áruját, de a bemutatott "vámkezelési bizonyítvány" az első pillantásra is gyanúsnak bizonyult: a pénzügyőrök számára a dokumentum formátuma ismeretlen volt, és tartalmából is kitűnt, hogy csalók kreálták.
Mint kiderült a vámokmány teljes egészében fiktív volt: egy nem létező vámszerv nevében, feltűnően rossz magyarsággal, pontatlanul állították ki, a dokumentum sem formailag, sem tartalmilag nem hasonlított a NAV által kibocsátott iratokra.
A közlemény szerint az ilyen esetek azonban megelőzhetők: a csalók által küldött e-mailek, SMS-ek, sőt, a hamis iratok is gyakran árulkodnak magyartalan megfogalmazásukkal, helytelen hivatkozásaikkal.
Ha valaki bizonytalan egy vámfizetési értesítés, felszólítás vagy bármilyen NAV-dokumentum hitelességében, minden esetben érdemes először a NAV hivatalos honlapján tájékozódnia - tették hozzá az MTI-hez eljuttatott közleményben.
