Ez minden Windows felhasználó rémálma: megszűnt az ingyenesség, mostantól fizetni kell

A Microsoft kedden megszünteti a Windows 10 ingyenes támogatását, ami világszerte felhasználók millióit érinti. A 2025 októberi teljes támogatás-megszűnésig tartó átmeneti időszakban a felhasználóknak több lehetőségük van a biztonságuk megőrzésére.

A szeptemberi adatok szerint a Microsoft Windows felhasználók mintegy 40 százaléka továbbra is Windows 10-et használ, annak ellenére, hogy utódja, a Windows 11 már 2021-ben megjelent.

2025. október 14. után a Microsoft már nem biztosít ingyenes szoftverfrissítéseket, biztonsági javításokat vagy technikai segítségnyújtást a Windows 10 rendszerű számítógépekhez. Ez azt jelenti, hogy a szoftvert futtató gépek továbbra is működni fognak, de fokozatosan sebezhetőbbé válnak a vírusokkal és rosszindulatú programokkal szemben, ahogy újabb biztonsági réseket fedeznek fel.

A Microsoft szerint a korszerűbb Windows 11 rendszer "alapértelmezetten megfelel a fokozott biztonsági követelményeknek". Ha a Windows-felhasználók nem tesznek semmit, különösen sebezhetővé válhatnak a rendszerszintű gyengeségeket kihasználó hackerekkel szemben - közölte a The Guardian.

A Which? fogyasztói csoport figyelmeztetése szerint csak Nagy-Britanniában mintegy 5 millió számítógép-felhasználó tervezi, hogy továbbra is a Windows 10-et futtató eszközöket használja. A Windows 10 további használata kibertámadások, adatlopás és csalások kockázatának teszi ki a felhasználókat.

A legegyszerűbb megoldás az ingyenes frissítés Windows 11-re. Ha a számítógép kevesebb mint négy éves, valószínűleg képes futtatni a Windows 11-et. A minimális követelmények: 4 GB RAM, 64 GB tárhely, valamint Trusted Platform Module 2.0 (TPM 2.0) chip. A Microsoft ingyenes eszközt kínál annak ellenőrzésére, hogy egy Windows 10-et futtató számítógép támogatja-e a Windows 11-et.

Ha nem tesz semmit, sebezhetővé válhat a kártékony programokkal és egyéb biztonsági résekkel szemben. Egy lehetőség a Microsoft egyéves kiterjesztett biztonsági frissítésének előfizetése, amely 2026. október 13-ig biztosít védelmet. Ez ingyenes, ha Microsoft-fiókkal jelentkezik be a Windows 10-be a beállítások szinkronizálásához, egyébként 30 dollár plusz adó, vagy 1000 jutalompont beváltása szükséges.

Más számítógépes operációs rendszerek is biztosíthatnak biztonságos használatot olyan PC-k számára, amelyek nem frissíthetők Windows 11-re. Az egyik megoldás a Linux telepítése, amely ingyenes operációs rendszerek családja. Az egyik legnépszerűbb és felhasználóbarát Linux-verzió a Canonical Ubuntu rendszere, amely ingyenes, nyílt forráskódú és biztonsági frissítésekkel támogatott.

Alternatívaként, ha a számítógéphasználat nagy része böngészőn keresztül végezhető, a Google kínálja könnyű ChromeOS rendszerének verzióját, amely ingyenesen telepíthető számos PC-re.

Ha a számítógép nem képes alternatív szoftverek telepítésére, vagy mindenképpen Windows-ra van szüksége, akkor egy másik lehetőség egyszerűen egy új, Windows 11-gyel ellátott PC vásárlása. Számos kiskereskedő működtet beszámítási rendszert, amely visszaveszi a régi számítógépet újrahasznosításra, és kis kedvezményt kínál az új modellekre.

Hogyan értékelik anyagi helyzetüket a magyarok 2025 végén?

Átfogó felmérést indított a Pénzcentrum. A kutatás célja, hogy átfogó képet adjon arról, miként értékelik a magyarok saját pénzügyi helyzetüket, és milyen tényezők befolyásolják anyagi biztonságérzetüket. A felmérés kitér a kiadások fedezetére, az adósságokra és a megtakarításokra is, valamint arra, mennyire érzik stabilnak saját helyzetüket a válaszadók. Köszönjük, ha támogatod a munkánkat egy kitöltéssel!