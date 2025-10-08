Neked is lapul ilyen a padlásodon? Ne hagyd veszni, elképesztő összegeket érhet

Elfeledett technológiai eszközök, mint a régi telefonok és üzenetrögzítők, jelentős értéket képviselhetnek a használtcikk-piacon, írta meg a Daily Mail.

A Gumtree online piactér nemrég kiadta első "Használtcikk Árindexét", amely rávilágít, hogy a padláson porosodó régi technológiai eszközök valódi kincset érhetnek. A jelentés szerint számos elavultnak tűnő készülék iránt továbbra is jelentős kereslet mutatkozik.

"A látszólag elavult technológia még mindig nagy összegekért kelhet el - függetlenül attól, hogy működik-e vagy sem", nyilatkozta Kim Faura, a Gumtree fogyasztói szakértője. "Nem mindig egyértelmű, hogy valaki mit tervez egy üzenetrögzítővel vagy egy BlackBerry telefonnal, de a nosztalgia egyértelműen értéket képvisel."

A BlackBerry telefonok, amelyek a 2000-es években hódítottak, ma átlagosan 30 fontért (körülbelül 14.000 forintért) kelnek el a platformon, annak ellenére, hogy a gyártásuk 2020-ban megszűnt. Hasonló áron értékesíthetők a Nokia készülékek is, bár a legendás modellek, mint a 3310 vagy a Mátrixból ismert 8110, ennél többet is érhetnek.

Meglepő módon a vezetékes telefonokhoz használt üzenetrögzítők iránt is jelentős az érdeklődés. Ezek átlagosan 35 fontért (körülbelül 16.000 forintért) találnak gazdára, és az elmúlt 12 hónapban több mint 1000 érdeklődést generáltak a platformon.

A régi játékkonzolok szintén keresettek: a PlayStation 1 és 2, valamint a Nintendo Wii átlagosan 45 fontért (körülbelül 21.000 forintért) kelnek el. Ezzel szemben az újabb technológiák, mint a PlayStation 5, használtan is megőrzik értékük nagy részét - átlagosan 300 fontért (körülbelül 140.000 forintért) értékesíthetők, ami nem sokkal marad el az új készülék 429,99 fontos árától.

Az Apple iPhone-ok különösen értékállóak a használtcikk-piacon, átlagosan 250 fontért (körülbelül 116.000 forintért) kelnek el, és minden hirdetésre átlagosan 1,4 érdeklődés érkezik. Összehasonlításképpen, a Samsung telefonok átlagosan 200 fontért, a HTC készülékek 40 fontért, az LG modellek pedig 32,50 fontért értékesíthetők.

A Gumtree figyelmeztet, hogy bizonyos technológiai eszközök jelentős értékvesztést szenvedhetnek el a másodlagos piacon - például a laptopok, amelyek új állapotban gyakran 1000 font felett kerülnek, használtan átlagosan mindössze 160 fontért kelnek el.