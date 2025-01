Több milliót is érhetnek ezek a LEGO minifigurák: bármelyik család szekrényében ott lapulhat egy

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A LEGO világa több korosztály számára is remek szórakozást jelenthet, azonban a kis színes építőelemek nemcsak a játékos kedvű magyarok számára jelenthetnek sokan, hiszen a játékfigurák egy komoly gyűjtői piacot is létrehoztak. Az évek során a LEGO-figurák igazi kincsekké váltak, amelyek a világ minden táján aukciókon és online piactereken hihetetlen áron kelnek el. A ritka darabok iránti kereslet évről évre nő, és nemcsak szórakoztató, hanem jövedelmező befektetésekké is válhatnak.

A LEGO immár több mint hat évtizede szórakoztatja a gyerekeket és a felnőtteket egyaránt. A dán játékgyártó termékei nemcsak a játékpiac egyik legnagyobb és legsikeresebb szereplői, hanem egy egyre bővülő gyűjtői közösség figyelmét is felkeltették. A LEGO-figurák közül sokan igazi kincsként tartanak számon egyes ritka darabokat, amelyekért az aukciókon és online piactereken gyakran horribilis árak kérhetők. Nem meglepő, hogy a LEGO gyűjtők száma folyamatosan nő, és a ritka darabok iránti kereslet évről évre emelkedik. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Az értékállóságot nemcsak a gyűjtők lelkesedése garantálja, hanem a LEGO-ipar folyamatos virágzása is. Egy-egy exkluzív figura ára még tovább nőhet az idő múltával, így ezek a darabok nemcsak a vitrinekben mutatnak jól, hanem hosszú távon jövedelmező befektetésnek is bizonyulhatnak. Most bemutatjuk az öt legdrágább LEGO-figurát, amelyek jelenleg elérhetők a piacon. Természetesen nem mindenki feltétlenül a legdrágább darabokat keresi, hiszen egyrészt nem mindenki tud ilyen őrült pénzeket kifizetni 1-1 darabért, másrészt pedig sokan kifejezetten egy bizonyos brandet keresik. A cikk ötletét az alábbi TikTok videó adta, amelyben például a Harry Potter témájú LEGO-minifigurák legdrágább darabjait listázzák. Mivel Magyarországon például a Harry Potter az egyik legnépszerűbb brand, sokaknak érdekes lehet az alábbi gyűjtés is: @jzbricks ♬ original sound - JZBricks Most azonban a teljesség igénye nélkül lásszk néhány rendkívül drága LEGO-kiadást: 1. Mr. Gold A 2013-ban kiadott Mr. Gold az egyik legkeresettebb LEGO-figura, amelyet a cég 10. évfordulója alkalmából bocsátott ki. A figura aranyszínű külseje és korlátozott példányszáma - mindössze 5000 darab készült belőle világszerte - miatt igazi ritkaságnak számít. Jelenlegi piaci ára meghaladja az 5000 dollárt, azaz közel 2 millió forintot. 2. 14 karátos arany C-3PO A Star Wars LEGO-rajongók álma ez a 14 karátos aranyból készült C-3PO figura. A 2007-es kiadáskor mindössze öt darab készült belőle, amelyeket promóciós céllal sorsoltak ki. Az arany C-3PO jelenleg közel 20 000 dolláros (átszámítva közel 7 millió forintos) áron cserél gazdát. NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI! Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x) 3. Millennium Falcon legénsége (belső gyári kiadás) A 2007-es Ultimate Collector's Series Millennium Falconhoz tartozó figurák közül a gyárilag különlegesen csomagolt Han Solo és Leia hercegnő számít igazán ritkaságnak. Egy teljes készlet értéke elérheti a 15 000 dollárt, ami több mint 5 millió forintot jelent. 4. San Diego Comic-Con Batman A San Diego Comic-Con exkluzív LEGO-figurái mindig keresettek, de a 2011-es fekete Batman figura kiemelkedik a tömegből. Ez a figura csak a rendezvényen volt elérhető, és ma már több mint 4000 dolláros (átszámítva közel 1,5 millió forintos) áron kel el. 5. Boba Fett (fehér prototípus) A LEGO Star Wars sorozat egyik legikonikusabb figurája a fehér prototípus Boba Fett, amelyet a karakter eredeti tervezése alapján készítettek. Ez a figura rendkívül ritka, és ára jelenleg meghaladja a 3000 dollárt, azaz közel 1,1 millió forintot. A LEGO-figurák gyűjtői piaca tehát egy virágzó iparág, amely évről évre nő. Ezek a ritka darabok nemcsak a gyűjtők polcain mutatnak jól, hanem hosszú távon komoly befektetési potenciállal is bírnak. Ha tehát valaki a LEGO-világba való befektetésen gondolkodik, érdemes odafigyelni ezekre a kincsekre.

