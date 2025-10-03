2025. október 3. péntek Helga
Gyönyörű kislány és tinédzser fiú okostelefonnal. Szabadidő, gyerekek, technológia és emberek koncepciója
Tech

Alattomos csapdává válhat a gyerekek telefonja: ezt mindem szülőnek tudnia kell

Pénzcentrum
2025. október 3. 21:00

A gyermekek körében egyre népszerűbbek a videó- és számítógépes-, illetve az okoseszközökre letölthető játékok. Egyes kutatások szerint az általános iskola alsó tagozatába járó gyerekek háromnegyede játszik rendszeresen valamilyen digitális játékkal. A gyártók sokszor célzott pszichológiai eszközökkel tartják a játékosokat a képernyő előtt. Ezek a trükkök különösen veszélyesek a gyerekekre, akik könnyebben válhatnak manipuláció áldozataivá. A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) ezúttal a mobiljátékok veszélyeire hívja fel a figyelmet.

A Gazdasági Versenyhivatal az elmúlt időszakban egyre nagyobb figyelmet fordít arra, hogy felhívja a fiatal korosztály figyelmét a digitális térben előforduló veszélyekre. Ennek keretében 2023-ban átfogó gyorselemzésben vizsgálta meg a mobiltelefonokra letölthető, gyerekeket célzó játékok piacát. A vizsgálat megállapításai, valamint a GVH saját tapasztalatai alapján a versenyhivatal összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat és tanácsokat, amelyekkel elkerülhető, hogy a gyermekek áldozatul essenek az esetleges megtévesztő ajánlatoknak és a szülők meg tudják védeni gyermekeiket a videójátékok káros hatásaitól.

Milyen megtévesztő gyakorlatokkal találkozhatunk?

Ahogyan az online tér egyre több területén, úgy a játékokban is egyre gyakrabban jelennek meg olyan digitális megoldások (az ún. sötét mintázatok), amelyeknek célja, hogy a fejlesztő számára előnyös módon befolyásolja a játékosokat, elsősorban úgy, hogy minél több időt és pénzt fordítsanak egy játékra. Ilyen trükkök lehetnek például a játékban, ha

  • a játék bemutatója egészen más, mint maga a játék;
  • különböző gyűjtemények összeállítására ösztönöznek;
  • egyes tevékenységek elvégzését meghatározott időponthoz kötik;
  • a játékon belüli vásárlást virtuális pénzhez kötik, amely értékének meghatározását tovább nehezítik pl. bonyolult átváltási rendszerrel;
  • ún. „loot box” -ok (zsákbamacskák) segítségével ösztönzik a játékost több virtuális vagy valódi pénz elköltésére, amelyek a szerencse-elem révén egyúttal növelhetik a játék iránti függőséget;
  • egyes kedvezmények elérhetőségét korlátozott ideig biztosítják;
  • az elért eredményt (pl. szintet, karakterfejlődést) közvetlenül megoszthatóvá teszik valamelyik közösségi média platformon;
  • ranglistákat állítanak fel;
  • a gyorsabb, könnyebb haladást vagy bizonyos előnyöket (pl. reklámmentességet) fizetéshez kötik.
A GVH a szülők számára a következőket javasolja:

  • Figyeljék a játék PEGI besorolását az első használat (letöltés, vásárlás) előtt!
  • Igyekezzenek figyelemmel kísérni a gyermekük által használt játékokat, ha lehet, legalább nézőként vegyenek részt a tevékenységben!
  • Beszélgessenek, tudatosítsák gyermekükben, hogy milyen trükkökkel ‒ sötét mintázatokkal ‒ próbálják befolyásolni a játékkészítők őket!
  • Egyezzenek meg előre arról, hogy a gyermek legfeljebb milyen összegben, illetve milyen gyakorisággal vásárolhat a játékon belül, megtanítva ezzel a gyermeknek a pénz digitális használatát!
  • Használjanak valamilyen szülői felügyelet szolgáltatást, amely segíthet a napi képernyőidő meghatározásában, illetve a biztonságos számítógép-használatban!

A Gazdasági Versenyhivatal fontosnak tartja, hogy minél fiatalabb korban felkészítse a gyerekeket a tudatos internethasználatra és felhívja a figyelmüket többek között a videó- és a mobiljátékokkal kapcsolatos veszélyekre. 2024 januárjában ezért is indította el Digitális Tudatosság Programját, amelynek keretében a GVH szakemberei többek között az online vásárlás veszélyeiről is részletesen beszélnek az interaktív előadásokon. Az ingyenes programra folyamatosan lehet jelentkezni.

A GVH tapasztalata szerint a mesterséges intelligencia használata egyre elterjedtebb a fiatalok körében is. A GVH most lehetőséget ad a gyerekek számára, hogy közvetlenül kifejezhessék véleményüket, érzéseiket és elképzeléseiket a mesterséges intelligencia jövőjéről, ezért országos pályázatot hirdetett 5-8. osztályos gyerekeknek.
Címlapkép: Getty Images
#gyerekek #digitális #okostelefon #tech #gyerek #biztonság #gvh #gazdasági versenyhivatal #alkalmazás #tudatosság #mesterséges intelligencia #videójáték

1
3 napja
Lehalt a Revolut: retteghetnek a magyar számlatulajdonosok, mi lesz a pénzükkel?
2
3 napja
Kész, vége! Holnaptól végleg megszűnik a DIGI: ez lesz helyette
3
2 hónapja
Ügyfélkapu használók, figyelem! 1 napon belül elveszhet a jelszavad, ha így jelentkezel be
4
2 hónapja
Így nyírja ki az emberiséget az AI: már látszik a vég, kódolva van a katasztrófa
5
2 napja
Így ürítik ki seperc alatt a magyarok bankszámláit is: rémisztő az új módszer, nyomot se hagynak
