A Duolingo streaming alkalmazás gombjai, körülvéve a Szótár, a Szókincs, a Facebook és más alkalmazásokkal egy iPhone képernyőjén.
Tech

Óriási változás történt a Duolingon: rengeteg felhasználó kiakadt, sorra hagyják ott az appot

Pénzcentrum
2025. október 1. 15:45

A Duolingo új energiarendszere miatt egyre több felhasználó hagyja el a népszerű nyelvtanulási alkalmazást, mivel az ingyenes verzió már nem teszi lehetővé a hatékony tanulást - számolt be róla az Android Authority.

"Több mint 700 napos tanulási sorozat után végleg búcsút mondok a Duolingonak az alkalmazás új energiarendszere miatt." - írja egy külföldi felhasználó. Hozzáteszi: az eddigi szívrendszer helyett bevezetett változtatás jelentősen korlátozza az ingyenes felhasználók tanulási lehetőségeit.

A korábbi rendszerben öt szívet kaptunk, amelyek csak hibázás esetén fogytak el. Az új, 2025 júliusában bejelentett energiarendszerben viszont 25 energiapontot kapunk, ami minden gyakorlat során csökken, függetlenül attól, hogy helyesen válaszolunk-e. Bár néhány hibátlan válasz után valamennyi energia visszatöltődik, még tökéletes leckék esetén is elfogy az energia.

Az energia visszatöltésére három lehetőség van: játékbeli drágakövekkel vásárolhatunk energiát, gyakorló leckéket végezhetünk, vagy reklámokat nézhetünk. Az alkalmazás azonban egyértelműen a prémium előfizetés felé terel, amellyel teljesen elkerülhető az energiarendszer.

A változtatás a gyakorlatban azt jelenti, hogy hibátlan válaszok esetén is csak három leckét tudok befejezni, mielőtt kifogyna az energiám. Ha hibázom, még hamarabb elfogy. Bár az alkalmazás azt ígéri, hogy minden nap teljes energiával indulunk, a valóságban másnap csak 23-24 energiaponttal kezdtem.

A gyakorló feladatok elvégzésével csak öt energiát lehet visszaszerezni, ami nem elég egy teljes lecke befejezéséhez. Az egyéb lehetőségek a drágakövek használata, barátok meghívása vagy előfizetés vásárlása.

"Bár a bevételszerzés szükségessége logikusnak tűnhet, az alkalmazás egyre rosszabb felhasználói élményt nyújt a monetizációs törekvései miatt." - teszi hozzá a cikk szerzője.
Címlapkép: Getty Images
