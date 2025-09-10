A Honvédelmi Minisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátotta az állami szervek által használt drónok szabályozásáról szóló rendelettervezetet.
Döbbenetes számok láttak napvilágot: ömlik a gyerekeknek az online szexuális bántalmazás
Továbbra is a gyermekek online szexuális bántalmazásával összefüggésben érkezik a legtöbb jelzés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) jogsegélyszolgálatához. Az Internet Hotline (IH) legfrissebb, 2024. évi beszámolója arra is rámutat, hogy a csaknem másfél évtizede megalakult szolgálat tavaly közel 1500 különféle bejelentést kezelt - közölte a hatóság kommunikációs igazgatósága szerdán.
Kiemelték: a 2011 óta működtetett Internet Hotline 2024-ben is elkötelezetten dolgozott azon, hogy az online tér a gyermekek és a felnőttek számára egyaránt biztonságosabb hellyé váljon. A jogsegélyszolgálathoz az elmúlt évben 1480 bejelentés érkezett, ezek túlnyomó többsége, mintegy 80 százaléka pedig intézkedést is igényelt, szemben a 2021-es 42 százalékos aránnyal; az IH munkatársai tavaly 926 ügyben küldtek választ a bejelentő felhasználónak - írták.
Kifejtették, hogy tavaly a bejelentések 67 százaléka érkezett nem anonim módon, amit az IH munkatársai nagyfokú bizalmi lépésként értékelnek a bejelentők részéről. Hozzátették, hogy 2024-ben 51 gyermek és 63 szülő fordult érzékeny problémával a jogsegélyszolgálathoz, amely 2024 októbere óta hivatalosan a DSA szerinti megbízható bejelentőként nyújt még hatékonyabb segítséget online visszaélések esetén.
A tavalyi tendencia, hogy a három leggyakoribb bejelentési kategóriában érkezett jelzések aránya közeledett egymáshoz, de továbbra is gyermekek online szexuális bántalmazása, gyermekpornográfia kategóriában érkezett a jelzések legnagyobb része, 26 százaléka.
Szorosan követte ezt 25 százalékkal a hozzájárulás nélkül közzétett tartalom kategória, amelyben főként felnőttek intim képeivel való visszaélést jelentettek, a képzeletbeli dobogó harmadik fokára az adathalász-bejelentések kerültek: minden hatodik bejelentés ebben a kategóriában érkezett - közölték.
A tájékoztatás szerint a gyermekek online szexuális bántalmazásával összefüggésben érkezett nem anonim bejelentések közel egynegyede kiskorútól vagy szüleitől érkezett. Az elemzők vizsgálata alapján a kategóriában vizsgált URL-címek több mint fele feltételezhetően gyermekpornográf tartalomnak bizonyult.
Kiemelték, hogy az IH tapasztalatai alapján az áldozatok az esetek túlnyomó részében lányok voltak, de a korábbi évhez képest nőtt a fiú áldozatok aránya is, a sértettek több mint fele pedig 12 év alatti gyermek volt. A tartalmak jellemzően otthoni környezetben készültek, így például gyermekszobában vagy fürdőszobában, de a bejelentések között megjelentek fotóstúdióban és strandon készült felvételek is, a tartalmak 4 százalékáról feltételezték az elemzők, hogy mesterséges intelligencia segítségével készült.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A közlemény szerint az IH munkatársai edukációs és tájékoztató tevékenységük körében, csaknem 80 előadás, konferenciaszereplés és kitelepülés keretében mintegy 5700 embert értek el közvetlenül tavaly - köztük gyermekeket, szülőket, pedagógusokat és gyermekvédelmi szakembereket.
Közölték azt is, hogy 2024 kiemelt kommunikációs aktivitása volt az IH őszi, "Merj segítséget kérni!" jelmondattal indított kampánya, amely óriási médiaelérést generált.
A kampányt két influenszerpartner, a Pamkutya és a Mélylevegő Projekt is segítette, és bár az akció határozott ideig tartott, az IH üzenete örökérvényű: fontos, hogy az online visszaélések áldozatai merjenek segítséget kérni - fűzték hozzá.
Megalakulása óta az Internet Hotline mintegy 19 ezer bejelentést kezelt. A jogsegélyszolgálat működési körében nyolc bejelentési kategóriát fed le, és három kiemelt partnerrel működik együtt a hatékonyabb fellépés érdekében: itthon a Nemzeti Nyomozó Irodával és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvánnyal, míg külföldön 2012 óta a gyermekek online szexuális bántalmazása ellen küzdő, a nemzeti hotline-okat összefogó globális szövetséggel, az INHOPE-pal.
Az Otthon Start miatt visszaszorulnak a készpénzes vevők a XIII. kerület ingatlanpiacán
Itt az újabb őszi lomtalanítás dátum: ez a budapesti kerület készülhet, októberben viszik a lomot mind a 11 körzetben
Fontos, hogy a nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül!
A lomtalanítás körüli feszültség nem újkeletű: tavaly a Mohu gyűjtőpontos rendszert akart bevezetni a korábbi gyakorlat helyett
Szeptembertől a társasházak közösen üzemeltethetnek napelemet, csökkentve költségeiket és a hálózat terhelését.
A szakszervezeti oldal részéről már érkezett reakció a bejelentésre.
Újabb településeken vált szükségessé az ivóvíz forralása a fogyasztáshoz - írta a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal.
A júliusban hatályba lépett törvény alapján eddig 29 település hozott valamilyen betelepülési szabályt.
Augusztushoz képest szeptember első napjaiban közel 3 százalékkal kínálták drágábban a budapesti lakásokat.
Szintet lépett a trükközés: már nem is kertelnek, Otthon Start hitelre milliókkal drágábban adják a lakást
Beindult a trükközés az Otthon Start hitellel, egyre több eladó folyamodik kreatív megoldásokhoz, de most léptünk egy szintet.
Magyarországon minden negyedik 65 év feletti lakos olyan ingatlanban él, amelynek mérete meghaladja a szükségleteit.
Folyamatosan tolja ki a Magyar Posta a kézbesítési vállalásokat, már az elsőbbségi levelek sem biztos, hogy nagyon hamar odaérnek.
Az elektronikus ingatlan-nyilvántartás bevezetése évente milliós nagyságrendű eljárást érint.
Jól járt, aki észbekapott? Rengetegen ijedtek meg az Otthon Starttól, brutális, ami a lakáspiacon megy
A Duna House 12 éve kezdődött mérése óta a legmagasabb keresleti értékkel zárta az előző hónapot a belföldi lakáspiac.
Ellenőrizték a dohánytermékek fiatalkorúak részére történő kiszolgálását.
Nem is Budapesten várható a legnagyobb ingatlanáremelkedés: fájdalmas lehet az Otthon Start következménye
Az Otthon Start Program generálta, kezdeti extrém kereslet után az ingatlanpiac normalizálódását várható.
Elindult az Otthon Start, vele együtt a teljes káosz is: erről tudjon, aki felvenné a támogatott hitelt
Szeptember elsején hivatalosan is elrajtolt az Otthon Start program, melyben 3%-os kedvezményes hitellel lehet lakást vásárolni.
Országosan az érdeklődések 57 százaléka az 50 millió forint alatti, további 34 százaléka az 50–100 millió forintos lakásokra irányult az Otthon Start Program szeptemberi indulását...
Egy otthonfelújítási támogatás jogosulatlan felvételére szakosodott bűnbanda tagjaival szemben indult eljárás.