2025. szeptember 10. szerda Nikolett, Hunor
22 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Rémálom utazás három gyerekkel. A gyerekek unatkoznak a hosszú utazástól és émelyegnek az autóbetegségtől.Nikon D850
Otthon

Döbbenetes számok láttak napvilágot: ömlik a gyerekeknek az online szexuális bántalmazás

Pénzcentrum
2025. szeptember 10. 17:31

Továbbra is a gyermekek online szexuális bántalmazásával összefüggésben érkezik a legtöbb jelzés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) jogsegélyszolgálatához. Az Internet Hotline (IH) legfrissebb, 2024. évi beszámolója arra is rámutat, hogy a csaknem másfél évtizede megalakult szolgálat tavaly közel 1500 különféle bejelentést kezelt - közölte a hatóság kommunikációs igazgatósága szerdán.

Kiemelték: a 2011 óta működtetett Internet Hotline 2024-ben is elkötelezetten dolgozott azon, hogy az online tér a gyermekek és a felnőttek számára egyaránt biztonságosabb hellyé váljon. A jogsegélyszolgálathoz az elmúlt évben 1480 bejelentés érkezett, ezek túlnyomó többsége, mintegy 80 százaléka pedig intézkedést is igényelt, szemben a 2021-es 42 százalékos aránnyal; az IH munkatársai tavaly 926 ügyben küldtek választ a bejelentő felhasználónak - írták.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kifejtették, hogy tavaly a bejelentések 67 százaléka érkezett nem anonim módon, amit az IH munkatársai nagyfokú bizalmi lépésként értékelnek a bejelentők részéről. Hozzátették, hogy 2024-ben 51 gyermek és 63 szülő fordult érzékeny problémával a jogsegélyszolgálathoz, amely 2024 októbere óta hivatalosan a DSA szerinti megbízható bejelentőként nyújt még hatékonyabb segítséget online visszaélések esetén.

A tavalyi tendencia, hogy a három leggyakoribb bejelentési kategóriában érkezett jelzések aránya közeledett egymáshoz, de továbbra is gyermekek online szexuális bántalmazása, gyermekpornográfia kategóriában érkezett a jelzések legnagyobb része, 26 százaléka.

Szorosan követte ezt 25 százalékkal a hozzájárulás nélkül közzétett tartalom kategória, amelyben főként felnőttek intim képeivel való visszaélést jelentettek, a képzeletbeli dobogó harmadik fokára az adathalász-bejelentések kerültek: minden hatodik bejelentés ebben a kategóriában érkezett - közölték.

A tájékoztatás szerint a gyermekek online szexuális bántalmazásával összefüggésben érkezett nem anonim bejelentések közel egynegyede kiskorútól vagy szüleitől érkezett. Az elemzők vizsgálata alapján a kategóriában vizsgált URL-címek több mint fele feltételezhetően gyermekpornográf tartalomnak bizonyult.

Kiemelték, hogy az IH tapasztalatai alapján az áldozatok az esetek túlnyomó részében lányok voltak, de a korábbi évhez képest nőtt a fiú áldozatok aránya is, a sértettek több mint fele pedig 12 év alatti gyermek volt. A tartalmak jellemzően otthoni környezetben készültek, így például gyermekszobában vagy fürdőszobában, de a bejelentések között megjelentek fotóstúdióban és strandon készült felvételek is, a tartalmak 4 százalékáról feltételezték az elemzők, hogy mesterséges intelligencia segítségével készült.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A közlemény szerint az IH munkatársai edukációs és tájékoztató tevékenységük körében, csaknem 80 előadás, konferenciaszereplés és kitelepülés keretében mintegy 5700 embert értek el közvetlenül tavaly - köztük gyermekeket, szülőket, pedagógusokat és gyermekvédelmi szakembereket.

Közölték azt is, hogy 2024 kiemelt kommunikációs aktivitása volt az IH őszi, "Merj segítséget kérni!" jelmondattal indított kampánya, amely óriási médiaelérést generált.

A kampányt két influenszerpartner, a Pamkutya és a Mélylevegő Projekt is segítette, és bár az akció határozott ideig tartott, az IH üzenete örökérvényű: fontos, hogy az online visszaélések áldozatai merjenek segítséget kérni - fűzték hozzá.

Megalakulása óta az Internet Hotline mintegy 19 ezer bejelentést kezelt. A jogsegélyszolgálat működési körében nyolc bejelentési kategóriát fed le, és három kiemelt partnerrel működik együtt a hatékonyabb fellépés érdekében: itthon a Nemzeti Nyomozó Irodával és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvánnyal, míg külföldön 2012 óta a gyermekek online szexuális bántalmazása ellen küzdő, a nemzeti hotline-okat összefogó globális szövetséggel, az INHOPE-pal.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#otthon #NMHH #bántalmazás #gyermekek #iskolai bántalmazás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:46
17:38
17:31
17:19
17:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 10.
Így fusiznak ma Magyarországon a tanárok: sokan ebben látják a nagy pénzt, simán bele is állnak
2025. szeptember 9.
Rengeteg magyar már hitelkártyára vesz ételt, benzint: komoly kamatot nyög, aki nem fizet időben
2025. szeptember 10.
Mennyibe kerül egy kandalló? Egy kandalló ára, összes költsége 2025-ben
2025. szeptember 10.
Áll a bál a magyar boltok pénztárainál: ha ezt észreveszik a vásárlók, dühbe jönnek
2025. szeptember 10.
Laptop igénylés KRÉTA-ban: hamarosan indul a regisztráció, 2025-ben már csak használt laptop jut?
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 10. szerda
Nikolett, Hunor
37. hét
Szeptember 10.
Az öngyilkosság megelőzésének világnapja
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
7 napja
Jön az igazi hidegzuhany az Otthon Start kapcsán: váratlan vevők özönlöttek be a lakáspiacra
2
1 hete
Máris bődületes az Otthon Start hatása: rengeteg lakásvásárló járt pórul, súlyos pénzük bánja
3
2 hete
Súlyos ősz vár a magyar kertesház-tulajokra: durván fizethet, akinek ilyen fa áll az udvarán
4
2 hete
Áramszünet jön 387 településen a jövő héttől, 76 helyen gáz sem lesz: erre kell készülni
5
3 hete
Menekülnek a magyarok a lakásvásárlástól? Ez betehet az Otthon Startnak, furcsa, ami történik
PÉNZÜGYI KISOKOS
Tartalékráta
Megmutatja, hogy a kereskedelmi bankoknak az ügyfelek betéteinek mekkora hányadát kell a központi banknál elhelyezni nem kamatozó betétként. Ennek mértékéről az a Monetáris Tanács dönt. A tartalékráta alapvetően a kereskedelmi bankok által nyújtható hitelt korlátozza.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 10. 16:15
Feltárta régi csodafegyverének titkát a Tesco: aki így vásárol, az súlyos ezreket takarít meg
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 10. 16:00
Mennyibe kerül egy kandalló? Egy kandalló ára, összes költsége 2025-ben
Agrárszektor  |  2025. szeptember 10. 17:32
Így változtatnák meg a zöldség- és gyümölcsárakat sok boltban: itt a terv