Döbbenetes számok láttak napvilágot: ömlik a gyerekeknek az online szexuális bántalmazás

Továbbra is a gyermekek online szexuális bántalmazásával összefüggésben érkezik a legtöbb jelzés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) jogsegélyszolgálatához. Az Internet Hotline (IH) legfrissebb, 2024. évi beszámolója arra is rámutat, hogy a csaknem másfél évtizede megalakult szolgálat tavaly közel 1500 különféle bejelentést kezelt - közölte a hatóság kommunikációs igazgatósága szerdán.

Kiemelték: a 2011 óta működtetett Internet Hotline 2024-ben is elkötelezetten dolgozott azon, hogy az online tér a gyermekek és a felnőttek számára egyaránt biztonságosabb hellyé váljon. A jogsegélyszolgálathoz az elmúlt évben 1480 bejelentés érkezett, ezek túlnyomó többsége, mintegy 80 százaléka pedig intézkedést is igényelt, szemben a 2021-es 42 százalékos aránnyal; az IH munkatársai tavaly 926 ügyben küldtek választ a bejelentő felhasználónak - írták.

Kifejtették, hogy tavaly a bejelentések 67 százaléka érkezett nem anonim módon, amit az IH munkatársai nagyfokú bizalmi lépésként értékelnek a bejelentők részéről. Hozzátették, hogy 2024-ben 51 gyermek és 63 szülő fordult érzékeny problémával a jogsegélyszolgálathoz, amely 2024 októbere óta hivatalosan a DSA szerinti megbízható bejelentőként nyújt még hatékonyabb segítséget online visszaélések esetén.

A tavalyi tendencia, hogy a három leggyakoribb bejelentési kategóriában érkezett jelzések aránya közeledett egymáshoz, de továbbra is gyermekek online szexuális bántalmazása, gyermekpornográfia kategóriában érkezett a jelzések legnagyobb része, 26 százaléka.

Szorosan követte ezt 25 százalékkal a hozzájárulás nélkül közzétett tartalom kategória, amelyben főként felnőttek intim képeivel való visszaélést jelentettek, a képzeletbeli dobogó harmadik fokára az adathalász-bejelentések kerültek: minden hatodik bejelentés ebben a kategóriában érkezett - közölték.

A tájékoztatás szerint a gyermekek online szexuális bántalmazásával összefüggésben érkezett nem anonim bejelentések közel egynegyede kiskorútól vagy szüleitől érkezett. Az elemzők vizsgálata alapján a kategóriában vizsgált URL-címek több mint fele feltételezhetően gyermekpornográf tartalomnak bizonyult.

Kiemelték, hogy az IH tapasztalatai alapján az áldozatok az esetek túlnyomó részében lányok voltak, de a korábbi évhez képest nőtt a fiú áldozatok aránya is, a sértettek több mint fele pedig 12 év alatti gyermek volt. A tartalmak jellemzően otthoni környezetben készültek, így például gyermekszobában vagy fürdőszobában, de a bejelentések között megjelentek fotóstúdióban és strandon készült felvételek is, a tartalmak 4 százalékáról feltételezték az elemzők, hogy mesterséges intelligencia segítségével készült.

A közlemény szerint az IH munkatársai edukációs és tájékoztató tevékenységük körében, csaknem 80 előadás, konferenciaszereplés és kitelepülés keretében mintegy 5700 embert értek el közvetlenül tavaly - köztük gyermekeket, szülőket, pedagógusokat és gyermekvédelmi szakembereket.

Közölték azt is, hogy 2024 kiemelt kommunikációs aktivitása volt az IH őszi, "Merj segítséget kérni!" jelmondattal indított kampánya, amely óriási médiaelérést generált.

A kampányt két influenszerpartner, a Pamkutya és a Mélylevegő Projekt is segítette, és bár az akció határozott ideig tartott, az IH üzenete örökérvényű: fontos, hogy az online visszaélések áldozatai merjenek segítséget kérni - fűzték hozzá.

Megalakulása óta az Internet Hotline mintegy 19 ezer bejelentést kezelt. A jogsegélyszolgálat működési körében nyolc bejelentési kategóriát fed le, és három kiemelt partnerrel működik együtt a hatékonyabb fellépés érdekében: itthon a Nemzeti Nyomozó Irodával és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvánnyal, míg külföldön 2012 óta a gyermekek online szexuális bántalmazása ellen küzdő, a nemzeti hotline-okat összefogó globális szövetséggel, az INHOPE-pal.