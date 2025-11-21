Fontos változás jön a Telekom üzleteiben: erről minden ügyfélnek tudnia kell!

November 24-től minden hónap utolsó hétfőjén 11-től 13 óráig csendes órát tartanak országszerte a Magyar Telekom teljes üzlethálózatában. A kezdeményezés célja, hogy a vállalat az autizmussal élő ügyfelek számára nyugodtabb, komfortosabb környezetet biztosítson az ügyintézéshez, ezzel is támogatva a minden ügyfél számára méltó kiszolgálást.

A Magyar Telekom országszerte bevezeti üzleteiben novembertől a csendes nyitva tartást, amelynek lényege, hogy minden hónap utolsó hétfőjén, 11-től 13 óráig úgynevezett „csendes órát” tartanak. Ilyenkor az üzletekben csökkentik az autizmussal élő ügyfelek számára zavaró ingereket és hanghatásokat, vagyis elsötétülnek a digitális kijelzők és halkabban szólnak az ügyfélkiszolgáláshoz nélkülözhetetlen hangjelzések. Az első ilyen alkalomra 2025. november 24-én kerül sor.

A kezdeményezést az érintettekkel foglalkozó szervezetekkel – a fogyatékossággal élő személyeket segítő Szimbiózis Alapítvánnyal és a Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítvánnyal – együtt dolgozták ki, hogy minél inkább igazodjon a speciális igényű ügyfelek kiszolgálásához. A „csendes óra” pozitív fogadtatásban részesült Miskolcon, ahol október elején egy szemléletformáló hét keretében tesztelték a Magyar Telekom üzlethálózatában. A miskolci tesztet megelőzően a bevont civil szervezetekkel oktatást tartottak az üzlet minden dolgozójának, és a jövőben ugyanezt tervezi a vállalat a teljes üzlethálózattal.

A kezdeményezés egyike azoknak az intézkedéseknek, amelyekkel a Magyar Telekom elkötelezetten dolgozik azon, hogy a fogyatékossággal élő ügyfelek számára is akadálymentes és méltó ügyfélélményt nyújtson:

Képzés munkatársaknak: az ügyfélszolgálaton, üzletben dolgozók számára megtartott oktatás támpontot nyújt abban, hogyan kommunikáljanak a hallás-, látás-, mozgássérültekkel, autizmussal élőkkel, és/vagy értelmi fogyatékossággal élő ügyfelekkel.

Konzultatív üzletkialakítás: jelenleg is folyamatban van 25 üzlet átalakítása úgynevezett konzultatív berendezésre, amelynek lényege, hogy a hagyományos pultok helyett asztaloknál ülve, az ügyfelekkel azonos magasságban zajlik a kiszolgálás. Ez a megoldás nemcsak közvetlenebb kapcsolatot teremt, hanem a kerekesszékes ügyfelek számára is kényelmesebb ügyintézést biztosít.

Hallássérült személyek segítése: az inkluzivitás jegyében a vállalat kijelölt üzleteiben és telefonos ügyfélszolgálatán jelnyelvi tolmácsszolgáltatás vehető igénybe. Az üzletben sorszámot adó készüléken ki lehet választani a kontakt jeltolmács gombot, amely jelzi a kiszolgáló személyzetnek, hogy hallássérült érkezett.

Akadálymentes tájékozódás: a gyengénlátókat az üzletek üvegfelületein egybefüggő, két, egymástól jól elkülöníthető színű sávval ellátott láthatósági matrica segíti a tájékozódásban.

„Folyamatosan a legmagasabb szintű ügyfélélmény megteremtésére törekszünk, e tekintetben számunkra nincs különbség ügyfél és ügyfél között. Éppen ezért az akadálymentesítésnél sem álltunk meg a jogszabályi előírások teljesítésénél, hanem célul tűztük ki, hogy az érintett közösségek elvárásainak is megfeleljünk. Ehhez gyakran az előírtaknál többet kell nyújtanunk” – hangsúlyozta Pereszlényi Zoltán, a Magyar Telekom kereskedelmi vezérigazgató-helyettese. „Ezért minden új intézkedésünket alapos szakmai egyeztetés előzi meg, amely során olyan szervezetekkel dolgozunk együtt, akik jól ismerik a speciális igényeket. Így valóban megvalósulhat az, hogy ügyfeleink kényelmesen, gördülékenyen és számukra méltó módon vehessék igénybe szolgáltatásainkat.”