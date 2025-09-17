Az OpenAI és a Harvard Egyetem kutatói átfogó tanulmányt készítettek a ChatGPT felhasználási szokásairól.
Hatalmas érvágás érte az Nvidiát, mínuszba zuhant az árfolyamuk a tiltás miatt
Kína betiltotta az Nvidia AI-chipjeinek vásárlását, és leállította a már leadott rendeléseket. A lépés az amerikai technológiától való függőség csökkentését szolgálja, miközben az Nvidia részvényei mínuszban nyitottak, írja a Portfolio a Financial Times alapján.
A Financial Times értesülései szerint a kínai Kiberbiztonsági Adminisztráció (CAC) arra utasította a ByteDance-t és az Alibabát, hogy állítsák le az Nvidia RTX Pro 6000D AI-chipek tesztelését, valamint töröljék a már leadott rendeléseket. Az intézkedés célja az amerikai technológiától való függőség csökkentése.
Ez a tilalom szigorúbb a korábbi szabályozói iránymutatásoknál, amelyek főként az Nvidia H20 chipekre vonatkoztak, amelyeket kifejezetten a kínai piac számára fejlesztettek. A döntés néhány nappal az után született, hogy a kínai hatóságok monopolellenes törvénysértéssel vádolták az Nvidiát, jelezve a Washingtonnal folytatott kereskedelmi feszültség újabb fellángolását.
Az amerikai kormányzatok korábban korlátozták Kína hozzáférését fejlett chipekhez, ami arra ösztönözte a kínai vállalatokat, hogy diverzifikáljanak az amerikai beszállítóktól. Emiatt az iparági vezetőket, köztük az Nvidiát is érintik a korlátozások.
A Reuters beszámolója szerint az RTX6000D chip iránt mérsékelt kereslet mutatkozott, és néhány nagy technológiai cég végül nem rendelte meg a terméket. A Financial Times szerint több vállalat azonban tízezres nagyságrendben tervezték a rendeléseket, és már elkezdték a tesztelési munkálatokat az Nvidia szerver beszállítóival, mielőtt a CAC utasítása miatt le kellett állítaniuk a folyamatot.
A hír hatására az Nvidia árfolyama a nyitás előtti kereskedésben 1 százalékos mínuszban állt.
Az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok megállapodást készül aláírni a nukleáris energia fejlesztésének felgyorsítására,
Elindult az Apple legújabb termékeinek előrendelési időszaka.
Az amerikai Szövetségi Kereskedelmi Bizottság vizsgálatot indított technológiai vállalatok ellen a mesterséges intelligencia alapú chatbotjaik gyermekekkel való interakciója miatt.
Úgy veszik ezeket a telefonokat a magyarok, mint a cukrot: miért kell minenkinek pont ez a készülék?
Friss értékesítési adatok szerint a magyar vásárlók továbbra is a páratlan sorszámú iPhone-modellek iránt mutatnak nagyobb érdeklődést.
Az Apple bemutatta legújabb iPhone 17 termékcsaládját, amelynek magyarországi árai már elérhetők.
Az Apple hamarosan bemutatja az iPhone 17-szériát, de egy kiszivárgott információ már előre felfedi a készülékek várható specifikációit.
Az Apple bemutatta legújabb termékeit, köztük az AirPods Pro 3 fülhallgatót, amely számos újítással érkezik, valamint előrevetítette az iPhone 17 széria és egyéb készülékek várható...
Sürgős figyelmeztetés: új átverés fosztja ki a bankszámlákat, 1,8 milliárd iPhone-felhasználó veszélyben!
Új iPhone-os átverés: hackerek az Apple saját szervereit használják hamis vásárlási értesítések küldésére
Robotok veszik át a munkánkat? Nézd meg, hogyan hódítják meg az ipart, az egészségügyet és a nappalidat is!
Az Apple 2025-ben az iPhone dizájnjában az egyik legnagyobb frissítést tervezi az iPhone X 2017-es bemutatója óta.
A felhasználók gyakran engedélyezik az alkalmazásoknak, hogy hozzáférjenek a tartózkodási helyükhöz vagy a háttérben frissítsék az adatokat.
Délkelet-Ázsiában virágzik a kiberbűnözés új formája, a csalásközpont, ahol emberek százezrei dolgoznak kényszer hatása alatt.
Azt sem tudni, hogy a kábel egy véletlen balesettől sérült-e meg, vagy megint szándékos akció történt. A Microsoft szerint a forgalmat sikerült átterelni.
A Google kritikus biztonsági figyelmeztetést adott ki Android-felhasználók millióinak.
Megérkeztek Magyarországra a Samsung legújabb hajlítható telefonjai, a Galaxy Z Fold7 és a Flip7, utóbbit egy héten át tesztelte a Pénzcentrum két szerkesztője.
A Revolut célja elérni a több mint 100 millió ügyfelet, fokozni a termékinnovációt és mélyíteni az ügyfélkapcsolatokat.
Donald Trump nagyszabású vacsorát adott a legnagyobb amerikai technológiai cégek vezetőinek a Fehér Házban.
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.
