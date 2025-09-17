Hatalmas érvágás érte az Nvidiát, mínuszba zuhant az árfolyamuk a tiltás miatt

Kína betiltotta az Nvidia AI-chipjeinek vásárlását, és leállította a már leadott rendeléseket. A lépés az amerikai technológiától való függőség csökkentését szolgálja, miközben az Nvidia részvényei mínuszban nyitottak, írja a Portfolio a Financial Times alapján.

A Financial Times értesülései szerint a kínai Kiberbiztonsági Adminisztráció (CAC) arra utasította a ByteDance-t és az Alibabát, hogy állítsák le az Nvidia RTX Pro 6000D AI-chipek tesztelését, valamint töröljék a már leadott rendeléseket. Az intézkedés célja az amerikai technológiától való függőség csökkentése.

Ez a tilalom szigorúbb a korábbi szabályozói iránymutatásoknál, amelyek főként az Nvidia H20 chipekre vonatkoztak, amelyeket kifejezetten a kínai piac számára fejlesztettek. A döntés néhány nappal az után született, hogy a kínai hatóságok monopolellenes törvénysértéssel vádolták az Nvidiát, jelezve a Washingtonnal folytatott kereskedelmi feszültség újabb fellángolását.

Az amerikai kormányzatok korábban korlátozták Kína hozzáférését fejlett chipekhez, ami arra ösztönözte a kínai vállalatokat, hogy diverzifikáljanak az amerikai beszállítóktól. Emiatt az iparági vezetőket, köztük az Nvidiát is érintik a korlátozások.

A Reuters beszámolója szerint az RTX6000D chip iránt mérsékelt kereslet mutatkozott, és néhány nagy technológiai cég végül nem rendelte meg a terméket. A Financial Times szerint több vállalat azonban tízezres nagyságrendben tervezték a rendeléseket, és már elkezdték a tesztelési munkálatokat az Nvidia szerver beszállítóival, mielőtt a CAC utasítása miatt le kellett állítaniuk a folyamatot.

A hír hatására az Nvidia árfolyama a nyitás előtti kereskedésben 1 százalékos mínuszban állt.