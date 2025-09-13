2025. szeptember 13. szombat Kornél
27 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Beautiful little girl and teenager boy with smartphone. Leisure, children, technology and people concept
Tech

Vizsgálat indult: gyerekek biztonságát veszélyeztetik a mesterséges intelligencia ‘barát’ chatbotok

Pénzcentrum
2025. szeptember 13. 12:22

Az amerikai Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC) vizsgálatot indított hét technológiai vállalat ellen a mesterséges intelligencia alapú chatbotjaik gyermekekkel való interakciója miatt - számolt be a BBC.

Az FTC információkat kér arról, hogy a vállalatok hogyan monetizálják ezeket a termékeket és milyen biztonsági intézkedéseket alkalmaznak. A vizsgálat középpontjában az a kérdés áll, hogy a fiatalok különösen sebezhetőek lehetnek az emberi beszélgetéseket és érzelmeket utánzó AI-rendszerekkel szemben, amelyek gyakran barátként vagy társként jelennek meg.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A vizsgálat alá vont vállalatok között szerepel az Alphabet, az OpenAI, a Character.ai, a Snap, az XAI, a Meta és leányvállalata, az Instagram. Andrew Ferguson, az FTC elnöke szerint a vizsgálat segít jobban megérteni, hogyan fejlesztik a cégek termékeiket és milyen lépéseket tesznek a gyermekek védelme érdekében.

A Character.ai üdvözölte a lehetőséget, hogy megoszthatja meglátásait a szabályozókkal, míg a Snap kijelentette, hogy támogatja az AI "átgondolt fejlesztését", amely egyensúlyt teremt az innováció és a biztonság között. Az OpenAI elismerte, hogy védelmi rendszerei kevésbé megbízhatóak hosszabb beszélgetések során.

Kapcsolódó cikkeink:

A vizsgálat hátterében olyan perek állnak, amelyekben családok azzal vádolják az AI-vállalatokat, hogy tinédzser gyermekeik öngyilkosságot követtek el a chatbotokkal folytatott hosszas beszélgetések után. Kaliforniában a 16 éves Adam Raine szülei az OpenAI-t perlik, azt állítva, hogy a ChatGPT bátorította fiukat az öngyilkosságra.

A Meta is kritikák kereszttüzébe került, miután kiderült, hogy belső irányelvei egykor megengedték az AI társaknak, hogy "romantikus vagy érzéki" beszélgetéseket folytassanak kiskorúakkal.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az FTC vizsgálata információkat kér a vállalatoktól arról, hogyan fejlesztik és hagyják jóvá a karaktereket, hogyan mérik azok gyermekekre gyakorolt hatását, és hogyan érvényesítik az életkori korlátozásokat. A szabályozó hatóság azt is meg akarja érteni, hogyan egyensúlyoznak a cégek a profitszerzés és a biztonsági intézkedések között.

Az AI chatbotokkal kapcsolatos kockázatok nem korlátozódnak a gyermekekre. Augusztusban a Reuters beszámolt egy 76 éves, kognitív károsodással élő férfiról, aki meghalt, miután elesett útban egy Kendall Jenner-modellezett Facebook Messenger AI bot felé, amely "valódi" találkozót ígért neki New Yorkban.

Szakemberek figyelmeztetnek az "AI pszichózisra" is, amikor valaki elveszíti a kapcsolatot a valósággal a chatbotok intenzív használata után. Az OpenAI nemrég változtatásokat eszközölt a ChatGPT-n, hogy egészségesebb kapcsolatot alakítson ki a chatbot és felhasználói között.
Címlapkép: Getty Images
#gyerekek #okostelefon #tech #internet #ai #chatGPT

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:22
12:04
11:33
11:11
11:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 13.
Az ingázás pokla: őket listázná a kormány, több tízezer magyar megélhetése a tét
2025. szeptember 12.
A bolgár recept aligha lesz elég: tényleg van esély 2030-ban bevezetni az eurót Magyarországon?
2025. szeptember 12.
Brutál értékes irat lapul rengeteg magyar fiókjában: sokan nem is sejtik, mit birtokolnak
2025. szeptember 12.
Óriási lemaradásban Budapest, új világ jön a turizmusban: ez még sokba kerülhet Magyarországnak
2025. szeptember 12.
Így nyaralhatsz harmadáron a tengernél 2025 őszén: van egy buktató, sokan járhatnak pórul
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 13. szombat
Kornél
37. hét
Szeptember 13.
Az elsősegélynyújtás világnapja
Szeptember 13.
Programozók napja
Ajánlatunk
Tech legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Fontos változás az OTP ügyfeleinek: mostantól így tudnak fizetni a bankkártyájukkal
2
1 hónapja
Ügyfélkapu használók, figyelem! 1 napon belül elveszhet a jelszavad, ha így jelentkezel be
3
2 hónapja
Így nyírja ki az emberiséget az AI: már látszik a vég, kódolva van a katasztrófa
4
2 hónapja
Méregdrága csúcstelefonokat vásárolnak fillérekért élelmes magyarok: így spórolnak vagyonokat
5
6 napja
Neked is ilyen telefonod van? Megszólalt a gyártó: ha ezt nem végzed el rajta, mindened oda lehet
PÉNZÜGYI KISOKOS
Baleset-biztosítás
olyan biztosítási szerződés, amely a baleset bekövetkezése esetén nyújt szolgáltatást a biztosított, vagy annak halála esetén a kedvezményezett részére.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 13. 11:11
Eddig élvezhetjük a nyárias időt: hamarosan hidegfront zúdul az országra, óriási esőzések jönnek
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 13. 10:05
Kóstoltad már az angyalbögyörőt? Így készítsd a filléres házi nudlit, mindenki repetázni fog belőle
Agrárszektor  |  2025. szeptember 13. 12:01
Rengeteg szőlőtermelő küzd most ezzel a gonddal: mi lesz rá a megoldás?