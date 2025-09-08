2025. szeptember 8. hétfő Mária, Adrienn
Közeli felvétel egy nőről, aki egy tál friss marhahúsos cobb salátát eszik lágytojással és kávéval egy kávézó asztalánál. Élvezi egészséges és tápláló ebédjét. Az egészséges és kiegyensúlyozott étrend fenntartása. Az egészséges étkezés
Egészség

Ezt te is a ChatGPT-vel csináltatod meg? A szakértők szerint borzalmas ötlet, amivel sokat árthatsz magadnak

Pénzcentrum
2025. szeptember 8. 16:14

A ChatGPT-tel történő étrendtervezés előnyeit és hátrányait vizsgálták meg táplálkozási szakértők. Bár az AI gyors és ingyenes megoldást kínál, a dietetikusok szerint önmagában nem elegendő a személyre szabott táplálkozáshoz.

Az átgondolt heti étrend segíthet egészségesebben táplálkozni és csökkentheti az étkezéssel kapcsolatos döntési fáradtságot. Míg a hagyományos étrendtervezés időigényes, a dietetikus bérlése pedig költséges lehet, sokan az AI-hoz fordulnak gyors és ingyenes megoldásként - írja a Huffpost.

Patricia Kolesa regisztrált dietetikus szerint az AI költséghatékony és hasznos kiindulópont lehet azoknak, akik étrendtervezést szeretnének bevezetni a rutinjukba. "Keretet és struktúrát biztosít a rendszeres étkezéshez és olyan élelmiszerek vagy élelmiszercsoportok beépítéséhez, amelyek korábban hiányozhattak" - mondta Kolesa.- 

Az AI-alapú étrendtervezés előnyei között szerepel a hozzáférhetőség, hiszen olyan emberek számára is elérhetővé teszi a szolgáltatást, akiknek nincs lehetőségük dietetikushoz fordulni. Emellett kényelmes és egyszerű megoldást kínál, amely bevásárlólistákat, ételötleteket és recepteket biztosít.

A szakértők azonban rámutatnak a hátrányokra is. Az AI által generált étrendek általában túl általánosak, és nem veszik figyelembe az egyéni egészségügyi állapotot vagy speciális táplálkozási igényeket. "Az AI általános útmutatást adhat, de nem tud olyan személyre szabott, klinikai ajánlásokat nyújtani, amelyekre különösen az olyan betegségekkel küzdő egyéneknek van szükségük, mint a cukorbetegség vagy a magas vérnyomás" - magyarázta Violeta Morris dietetikus.

További problémát jelent, hogy az AI használatához megfelelő kérdéseket kell feltenni, különben nem kapunk megfelelő étrendet. Az AI által generált tervek túlságosan korlátozóak lehetnek, és előfordulhat, hogy bizonyos élelmiszercsoportokat kizárnak vagy nem tartalmaznak elegendő tápanyagot a napi szükségletek kielégítéséhez.

Az AI "hallucinálhat" is, és téves információkat adhat. "Technikai hibák miatt az AI-étrendek túlbecsülhetik bizonyos élelmiszerek mennyiségét vagy tápanyag-összetételét, például a kalóriák, fehérjék vagy szénhidrátok teljes mennyiségét" - figyelmeztetett Kolesa.

A szakértők egyetértenek abban, hogy ha valakinek egészségügyi problémája, étkezési korlátozása vagy ételallergiája van, mindenképpen dietetikussal kellene együttműködnie az étrendtervezésben, nem pedig kizárólag az AI-ra támaszkodnia. Bár az AI hasznos kiindulópont lehet, a dietetikusok holisztikusabb, célzottabb és személyre szabottabb megközelítést tudnak nyújtani.
Címlapkép: Getty Images
