Téged is kitiltott ma a Facebook? Ezt kell tenned, ha kaptál ilyen üzenetet

A Facebook fokozatosan, világszerte megkéri a felhasználókat a magasabb szintű védelem bekapcsolására. Amíg nem teszik meg, nem használhatják az alkalmazást.

Kizárja azokat a felhasználokat a Meta a Facebookból, akik nem kapcsolják be az Advanced Protection, vcagyis a kétfaktoros hitelesítés használatát - erről több olvasó is beszámolt a Pénzcentrumnak, jelezve, hogy teljesen váratlan időpontokban ők is megkapták ezt az üzenetet. Olyan esetről is hallottunk, hogy amíg a felhasználó nem egyezett bele a bekapcsolásba, a Messengert sem tudta használni.

A Meta a támogatási oldalon részletesen kifejti, hogy a nagyobb mértékű biztonsági beállítások azért szükségesek, mert a közszereplők, politikusok és újságírók nagyobb"kockázatnak" vannak kitéve adatlopás, visszaélés kapcsán. Fontos az is, hogy a Meta szerint az oldalak használatához is komolyabb védelmet nyújt, vagyis nem feltétlenül a közszereplők védelme az elsődleges, hanem olyan civilek is, akik oldalát működtetnek a Facebookon.

A dolgunk csupán annyi, hogy a felugró üzenet megjelenésekor végigkattintjuk a lépéseket, ezzel bekapcsolódik a Facebook által kért erősebb belépési funkció. Azt pedig olvasóink is jelezték felénk, hogy amíg ezt nem tették meg, semmilyen funkciót nem érhettek el a platkormon.