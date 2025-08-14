Geoffrey Hinton, a Nobel-díjas számítógéptudós és az MI egyik úttörője szerint a technológiai cégek rossz megközelítést alkalmaznak a mesterséges intelligencia biztonságossá tételére.
Téged is kitiltott ma a Facebook? Ezt kell tenned, ha kaptál ilyen üzenetet
A Facebook fokozatosan, világszerte megkéri a felhasználókat a magasabb szintű védelem bekapcsolására. Amíg nem teszik meg, nem használhatják az alkalmazást.
Kizárja azokat a felhasználokat a Meta a Facebookból, akik nem kapcsolják be az Advanced Protection, vcagyis a kétfaktoros hitelesítés használatát - erről több olvasó is beszámolt a Pénzcentrumnak, jelezve, hogy teljesen váratlan időpontokban ők is megkapták ezt az üzenetet. Olyan esetről is hallottunk, hogy amíg a felhasználó nem egyezett bele a bekapcsolásba, a Messengert sem tudta használni.
A Meta a támogatási oldalon részletesen kifejti, hogy a nagyobb mértékű biztonsági beállítások azért szükségesek, mert a közszereplők, politikusok és újságírók nagyobb"kockázatnak" vannak kitéve adatlopás, visszaélés kapcsán. Fontos az is, hogy a Meta szerint az oldalak használatához is komolyabb védelmet nyújt, vagyis nem feltétlenül a közszereplők védelme az elsődleges, hanem olyan civilek is, akik oldalát működtetnek a Facebookon.
A dolgunk csupán annyi, hogy a felugró üzenet megjelenésekor végigkattintjuk a lépéseket, ezzel bekapcsolódik a Facebook által kért erősebb belépési funkció. Azt pedig olvasóink is jelezték felénk, hogy amíg ezt nem tették meg, semmilyen funkciót nem érhettek el a platkormon.
Amerika kormánya megállapodást kötött a vezető chipgyártókkal: a Nvidia és az AMD bevételük 15%-át fizetik majd az amerikai kormánynak a Kínának eladott fejlett chipek után.
Az Egyesült Államok felgyorsítja a Hold nukleáris reaktorának fejlesztését, válaszul Kína és Oroszország növekvő űrtevékenységére.
A kártevő kínai vezérlőszerverről működik, és közel 200 alkalmazásnál képes hamis banki bejelentkező felületeket megjeleníteni.
Augusztusban számos látványos égi jelenség várja a csillagászat szerelmeseit.
Az új verzió továbbfejlesztett képességekkel rendelkezik a "vibe coding" terén, amely a Szilícium-völgy legújabb őrülete.
A mai modern, digitális világban a mobilalkalmazások nélkülözhetetlenek a legtöbb ember életében.
A SpaceX amerikai űripari vállalat egyedülálló partnerségi megállapodást kötött az olasz űrügynökséggel tudományos eszközök Marsra szállítására.
Az Apple vezérigazgatója, Tim Cook fellélegezhet, miután az Egyesült Államok új indiai importvámjai nem érintik az okostelefonokat.
Az OpenAI hamarosan kiadja a GPT-5 modelljét, amely a korai tesztelők szerint jelentős előrelépést mutat a kódolás és problémamegoldás területén.
Az Apple várhatóan szeptember második hetében mutatja be az iPhone 17 szériát, amely négy modellből áll majd.
A Meta bejelentése szerint a WhatsApp 6,8 millió csalókhoz köthető fiókot törölt 2024 első félévében.
Vallottak a tudósok: óriási veszély fenyegeti az emberiséget, sehol sincs a klímaváltozás ehhez képest
A DSV jelentése szerint csak az élelmiszer-csomagolásból több mint 3600 szintetikus vegyi anyag található.
A retró mobiltelefonok piaca 2025-ben új lendületet kapott, egyes ritka modellekért már milliós összegeket is kifizetnek a gyűjtők.
Az akkumulátorproblémái továbbra is fennállnak, annak ellenére, hogy a vállalat nemrég kritikus frissítést adott ki a túlmelegedés és kigyulladás megelőzésére.
Ahhoz, hogy a cég technológiája valódi alternatívává váljon, versenyképesnek kell lennie árban.
A megbeszélésen megerősítették a Nemzetközi Űrállomással (ISS) kapcsolatos együttműködést, amely a tervek szerint legalább 2028-ig folytatódik.
Október végén eltűnhetnek a mentett jelszavaid: erről feltétlenül tudnia kell minden internethasználónak
A Dropbox október végén megszünteti jelszókezelő szolgáltatását, a felhasználóknak korlátozott idő áll rendelkezésre adataik mentésére.
A Microsoft részvényei több mint 5 százalékkal emelkedtek csütörtökön, aminek köszönhetően a vállalat piaci értéke elérte a 4 billió dollárt, csatlakozva ezzel az Nvidiához a...
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
Ingyenes és könnyen elérhető: egyre többen használják a hulladékudvarokat
Aranykuka kampányt indított a MOHU.
Vállalkozásod van? Így csökkentheted az áramköltségeket akár harmadával, beruházás nélkül
Szalai Sándort, az E.ON szakértőjét kérdeztük az energiaszolgáltató új tarifacsomagjáról.