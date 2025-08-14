2025. augusztus 14. csütörtök Marcell
Portland, OR, USA - 2024. november 11: A havi aktív felhasználók száma alapján legnépszerűbb közösségi médiaalkalmazások, köztük a Facebook, a YouTube, az Instagram, a WhatsApp, a TikTok, a WeChat, a Telegram, a Messenger és a Snapchat
Tech

Téged is kitiltott ma a Facebook? Ezt kell tenned, ha kaptál ilyen üzenetet

Pénzcentrum
2025. augusztus 14. 12:33

A Facebook fokozatosan, világszerte megkéri a felhasználókat a magasabb szintű védelem bekapcsolására. Amíg nem teszik meg, nem használhatják az alkalmazást.

Kizárja azokat a felhasználokat a Meta a Facebookból, akik nem kapcsolják be az Advanced Protection, vcagyis a kétfaktoros hitelesítés használatát - erről több olvasó is beszámolt a Pénzcentrumnak, jelezve, hogy teljesen váratlan időpontokban ők is megkapták ezt az üzenetet. Olyan esetről is hallottunk, hogy amíg a felhasználó nem egyezett bele a bekapcsolásba, a Messengert sem tudta használni.

A Meta a támogatási oldalon részletesen kifejti, hogy a nagyobb mértékű biztonsági beállítások azért szükségesek, mert a közszereplők, politikusok és újságírók nagyobb"kockázatnak" vannak kitéve adatlopás, visszaélés kapcsán. Fontos az is, hogy a Meta szerint az oldalak használatához is komolyabb védelmet nyújt, vagyis nem feltétlenül a közszereplők védelme az elsődleges, hanem olyan civilek is, akik oldalát működtetnek a Facebookon.

A dolgunk csupán annyi, hogy a felugró üzenet megjelenésekor végigkattintjuk a lépéseket, ezzel bekapcsolódik a Facebook által kért erősebb belépési funkció. Azt pedig olvasóink is jelezték felénk, hogy amíg ezt nem tették meg, semmilyen funkciót nem érhettek el a platkormon.
Címlapkép: Getty Images
2025. augusztus 14.
Itt a legnagyobb Otthon Start buktató, ezzel kevesen számoltak: pofáraesés lehet a vége
2025. augusztus 14.
Rengeteg diákot kínoznak iskolakezdéskor: itt rontják el a szülők, csúnya árat fizet a gyerek
2025. augusztus 13.
Érik a légkondi-krach Magyarországon: összeomlás jöhet, erre minden magyarnak készülnie kell!
2025. augusztus 13.
Mi lesz itt, ha indul az Otthon Start? Óriási felfordulás jöhet szeptembertől Magyarországon
2025. augusztus 14.
Megfő a fél ország: mutatjuk, melyik megyékben lehet brutális hőség ma és holnap
