Donald Trump új, jelentős vámtarifákat vezetett be számos kereskedelmi partnerre, ami a globális gazdaság legnagyobb átalakulását jelentheti közel egy évszázada.
Ők a vámháború valódi győztesei? Kisebb gondja is nagyobb az Apple-nek Trumpnál
Az Apple vezérigazgatója, Tim Cook fellélegezhet, miután az Egyesült Államok új indiai importvámjai nem érintik az okostelefonokat, így a vállalat elkerüli a potenciális veszteségeket a közelgő iPhone-szezon előtt- számolt be a CNN.
A Fehér Ház szerdán bejelentette, hogy 25 százalékponttal emeli az indiai importtermékekre kivetett vámokat, így azok összesen 50 százalékra nőnek a hónap végétől. Az Apple számára azonban kedvező hír, hogy az okostelefonok mentesülnek az új vámok alól, ami kulcsfontosságú győzelem a technológiai óriás számára a szeptemberi iPhone-bemutató és az azt követő ünnepi szezon előtt.
Az Apple a félvezetőkre vonatkozó új vámokat is elkerüli, mivel a vállalat elkötelezte magát, hogy az iPhone-alkatrészeket az Egyesült Államokban gyártja - jelentette ki Trump szerdán. A cég 100 milliárd dolláros további amerikai beruházást jelentett be, ami segíthet a kormányzattal való jó kapcsolat fenntartásában.
Bár Cook szerint a vámok így is mintegy 1,1 milliárd dolláros költséget jelentenek a vállalatnak ebben a negyedévben, az elemzők szerint az Apple-nek nagyobb problémákkal kell szembenéznie. Gene Munster, a Deepwater Asset Management ügyvezető partnere szerint a vámok csak 20 százalékát teszik ki a vállalat hosszú távú kihívásainak, míg a szabályozási környezet 25 százalékot, a mesterséges intelligencia területén való lemaradás pedig 55 százalékot jelent.
Az Apple diverzifikált ellátási lánca - amelyet részben Indiába és Vietnamba helyezett át körülbelül öt évvel ezelőtt a Kínától való függőség csökkentése érdekében - valamint magas haszonkulcsa és Cook operatív szakértelme erős pozícióba helyezi a vállalatot a vámok kezelésében.
Az elemzők szerint India és Kína az Apple egyetlen két lehetősége az amerikai piacra szánt iPhone-ok nagy mennyiségben történő gyártására. Cook a Fehér Házban tartott eseményen elmondta, hogy az iPhone-okat még egy ideig az Egyesült Államokon kívül fogják összeszerelni, de kiemelte, hogy számos alkatrészt már most is az USA-ban gyártanak.
Az Apple számára azonban a mesterséges intelligencia területén való lemaradás jelentheti a nagyobb kihívást. A vállalat késleltette a Siri asszisztens nagyszabású frissítését, amely személyre szabottabb válaszokat és alkalmazásokon átívelő működést tett volna lehetővé. Eközben versenytársai, mint a Google és az OpenAI, előrelépnek ezen a területen.
Bár az Apple kiváló eredményeket ért el a júniusi negyedévben, felülmúlva az iPhone-eladásokra és az összbevételre vonatkozó várakozásokat, az elemzők továbbra is aggódnak a vállalat AI-stratégiája miatt. Ted Mortonson, a Baird pénzügyi szolgáltató vállalat technológiai szektorstratégája szerint a befektetők számára a legfontosabb kérdés, hogy az iPhone 17 után milyen generatív AI és AI-funkciókat tud majd kínálni az Apple.
Az OpenAI hamarosan kiadja a GPT-5 modelljét, amely a korai tesztelők szerint jelentős előrelépést mutat a kódolás és problémamegoldás területén.
Az Apple várhatóan szeptember második hetében mutatja be az iPhone 17 szériát, amely négy modellből áll majd.
