Trump húzása után minden drágulni fog – ez lehet az új gazdasági világválság kezdete?

Donald Trump hat hónapon belül átformálta a globális kereskedelmet, és a legmagasabb vámokat vezette be az Egyesült Államokban a nagy gazdasági világválság óta.

Trump elnök csütörtökön újabb vámemelést jelentett be, amely gyakorlatilag minden országból érkező árut érint. Az új kereskedelmi rendszer a legmagasabb vámtarifákat vezeti be Amerika történetében az 1933-as Smoot-Hawley korszak óta, amely hozzájárult a nagy gazdasági világválság elmélyüléséhez - írja elemzésében a CNN.

Míg tavaly az Egyesült Államokba irányuló importra mindössze 1,2%-os effektív vámtarifa vonatkozott, ez az arány augusztus 7-től több mint 18%-ra emelkedik a Yale Budget Lab adatai szerint. Ezeket az adókat az exportőrök, importőrök és kiskereskedők között osztják meg, de a közgazdászok szerint a fogyasztók is fizetni fognak értük magasabb árak formájában.

Számos nagyvállalat már most jelentős vámköltségekről számolt be. Az Apple az elmúlt negyedévben 800 millió dollárt fizetett vámokra, és a következő negyedévre 1,1 milliárd dolláros költséget vár. Az autógyártók, köztük a GM, a Stellantis és a Volkswagen szintén több mint 1 milliárd dolláros vámköltségekről számoltak be az elmúlt negyedévben.

EZ IS ÉRDEKELHET Ez még sorsdöntő lesz Magyarország számára 2025-ben: erről kevesen mernek beszélni A szakértők szerint rövid távon nincs igazi kitörési pont, a remény legfeljebb középtávon jöhet, ha addig nem jön újabb pofon az USA-ból vagy Kínából.

A nagy kiskereskedők, köztük a Walmart és a Target, jelezték, hogy nem tudják elnyelni az összes vámköltséget, és áremelésre kényszerülnek.

Bár a vámok a közvélemény-kutatásokban népszerűtlenek, és az üzleti szféra is küzd ellenük, a Fehér Ház határozottan pozitívan értékeli szokatlan stratégiáját. A tőzsdei árfolyamok továbbra is rekordmagasságok közelében vannak, a GDP a második negyedévben erőteljesen visszapattant, a munkaerőpiac ellenálló maradt, és az infláció is viszonylag normális szinten van.

A Trump-adminisztráció szerint a vámok számos célt szolgálnak: növelik a bevételeket, újjáélesztik Amerika gyártóiparát, maximális politikai nyomást gyakorolnak, és helyreállítják a kereskedelmi egyensúlyt az Egyesült Államok és a világ többi része között.

A pénzügyminisztérium adatai szerint Trump hivatalba lépése óta mintegy 150 milliárd dollár vámbevétel keletkezett, ami jelentős növekedés a korábbi évekhez képest. Számos amerikai gyártó jelentett be új gyárak építését az Egyesült Államokban, és az ország kereskedelmi hiánya átmenetileg szűkült az év elején.

A közgazdászok azonban továbbra is tartanak egy késleltetett sokkhatástól, amely károsíthatja a globális gazdaságot és ronthatja Amerika világban elfoglalt helyzetét.