Itt a megoldás a brutális energiaár-drágulásra? Sok magyar fellélegezhet, ha ez tényleg bejön

Egy texasi startup, a Quidnet Energy új megoldást kínál az energiatárolás egyik legnagyobb kihívására: hónapokon át képes energiát tárolni föld alá pumpált, nyomás alatt tartott víz formájában. Ha a technológia beválik, az nemcsak a megújuló energiaforrások megbízhatóbbá tételét segítheti, hanem hosszú távon az energiaárak csökkenését is elhozhatja – méghozzá világszerte.

Most egy újabb forradalmi kezdeményezést mutatunk be: egy texasi startup, a Quidnet Energy forradalmian új módszert tesztel, amellyel az elektromos energiát hónapokon keresztül lehet tárolni föld alatti víznyomás formájában - derül ki az MIT Tech Review cikkéből. A cég legújabb tesztje azt mutatja, hogy technológiájukkal hat hónapon át képesek energiát tárolni anélkül, hogy érdemi veszteség jelentkezne. Ez komoly áttörést jelenthet a megújuló energiaforrások, különösen a nap- és szélenergia hálózatba integrálása szempontjából.

Régi ötlet új köntösben

Az vízenergiás tárolás elve nem újdonság – a szivattyús vízerőművek több mint egy évszázada működnek. Ezekben a rendszerekben a fölös energiával vizet pumpálnak fel egy magasabban fekvő tározóba, majd amikor szükség van rá, azt visszaengedik, és a leáramló víz turbinákat hajtva újra áramot termel.

A Quidnet viszont teljesen más irányból közelít: ők lefelé pumpálják a vizet a föld mélyébe, vízzáró kőzetrétegek közé, ahol nagy nyomáson tárolják. Ha kell az energia, a víz saját nyomásánál fogva tör a felszínre, ahol azt turbinák alakítják vissza villamos energiává. A cég vezérigazgatója, Joe Zhou úgy fogalmazott: „Ez olyan, mintha a szivattyús víztározás feje tetejére állt volna.”

Sikeres teszteredmények

2024 végén kezdődött a rendszer hat hónapos tesztelése, amely során a vizet nagynyomású környezetbe juttatták. 2025 júniusában a vállalat 35 megawattórányi energiát tudott kinyerni a rendszerből – ráadásul szinte nulla energiaveszteséggel. Ez azt jelenti, hogy a tárolt energia nem „szivárgott el”, vagyis hosszú távon is megbízhatóan elérhető maradt.

Ez azért fontos, mert az olyan szakaszosan termelő energiaforrások, mint a nap- és szélenergia, nem mindig akkor termelnek, amikor a fogyasztás csúcson van. Ha olcsón tudunk energiát hónapokig tárolni, az óriási lépés lehet az energiahálózat stabilizálása felé.

Az áttörés előtt

Bár a tárolás működik, a következő nagy feladat az, hogy a tárolt nyomásos vízből újra elektromos áramot állítsanak elő. Ennek érdekében jelenleg egy új létesítményt építenek, amely tartalmazza a szükséges turbinákat és egyéb infrastruktúrát. Jó hír, hogy minden szükséges alkatrész kereskedelmi forgalomban elérhető, vagyis nem kell új technológiát feltalálni – csak alkalmazni nagy léptékben.

Azonban a folyamat nem teljesen veszteségmentes. A rendszer úgynevezett körfolyamat-hatékonysága a modellek szerint maximum 65% lehet, de a gazdaságossági szempontok miatt inkább 50% körüli érték várható. Ez kevesebb, mint a lítium-ion akkumulátoroké (amelyek 80–90% körüli hatékonyságot tudnak), de ha a tárolás elég olcsó, akkor a gyengébb hatékonyság is megéri a hálózat szintjén – véli Paul Denholm, az amerikai Nemzeti Megújuló Energia Laboratórium vezető kutatója.

Az ár a kulcs

Ahhoz, hogy a cég technológiája valódi alternatívává váljon, versenyképesnek kell lennie árban. A lítium-ion akkumulátorok ára az elmúlt 15 évben 90%-kal csökkent, és ma már sok esetben olcsóbbak, mint új földgázerőművek építése. A verseny tehát éles.

Az eljárás egyik lehetséges előnye az lehet, hogy nagy eséllyel jogosult lesz az amerikai szövetségi adókedvezményekre, mivel a rendszerük magas arányban tartalmaz hazai gyártású alkatrészeket. Az új szabályozás szerint 2026-tól csak azok az energiatároló projektek kapnak támogatást, amelyek anyagköltségeinek legalább 55%-a nem „aggályos külföldi szereplőktől” származik – vagyis például nem Kínából, amely jelenleg dominál az akkumulátoriparban.

Mikor indulhat be élesben?

A Quidnet jelenleg a CPS Energy közműszolgáltatóval együttműködésben építi a működő prototípust, amely várhatóan 2026 elején áll üzembe. Ha ez sikeres lesz, az utat nyithat egy teljesen új energiatárolási mód előtt, amely különösen alkalmas lehet nagy léptékű, hosszú távú alkalmazásra.