Sok ember idegrendszere megy rá a zsarolóvírusokra: így kerülhetjük el a teljes leépülést

A Sophos új State of Ransomware 2025 jelentése szerint a zsarolóvírus-támadások nemcsak az adatokat és a rendszereket támadják meg, hanem komoly emberi következményekkel is járnak – különösen az IT-biztonsági szakemberekre nézve.

Azoknál a szervezeteknél, ahol az adatok titkosításra kerültek, az IT és kiberbiztonsági csapatokra súlyos pszichés teher nehezedett: 41% számolt be megnövekedett stresszről vagy szorongásról, 34% bűntudatot érzett, 40% fokozott vezetői nyomásról számolt be, 31%-nál előfordult, hogy munkatárs pszichés okokból kiesett munkából, minden negyedik esetben pedig lecserélték a csapat vezetőjét.

„Ezek az adatok rávilágítanak arra, hogy a zsarolóvírus nemcsak technikai vagy pénzügyi probléma – hanem emberi is. Az IT-szakemberek védelme ugyanolyan fontos, mint a rendszereké” – hangsúlyozta a Sophos elemzése.