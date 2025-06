Élőben jelentkezett az űrből Kapu Tibor + Videó

Élőben jelentkezett az űrből Kapu Tibor. A magyar űrhajós jól van, lassan készülnek dokkolni a Nemzetközi Űrállomásra.

Élőben jelentkezett az űrből Kapu Tibor. A lenti videón 16 perc 30 másodperc körül köszönt be Kapu Tibor: "Hi everyone from space. Üdvözlök mindenkit a világűrből". Kapu többek között arról beszélt, hogy eddig remek az útjuk, és mindenkinek köszönetet mondott, aki részt vette abban, hogy az űrben lehet.

A videóben látni lehet a Földet is a magasból, illetve egy kis kabalafigurát is röptetnek ide-oda a súlytalanságban. A csapat egyébként mint egy 415 kilométerre jár a Földtől, és nemsokára dokkolni fog a Nemzetközi Űrállomásra.

Kapu Tibor többszöri halasztás után végül június 25-én indult útnak a világűrbe.