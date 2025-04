Komoly per elé néz Mark Zuckerberg: bukhatja az Instagramot a Meta

Hétfőn kezdődik a Meta ellen indított, mérföldkőnek számító trösztellenes per Washingtonban, amelyben az amerikai versenyhivatal (FTC) azzal vádolja a közösségimédia-óriást, hogy az Instagram és a WhatsApp felvásárlásával monopolhelyzetet teremtett - számolt be a BBC.

Az amerikai verseny- és fogyasztóvédelmi hatóság szerint a Meta, amely már birtokolta a Facebookot, 2012-ben az Instagramot, 2014-ben pedig a WhatsAppot vásárolta fel a verseny kiiktatása érdekében, ezzel gyakorlatilag monopolhelyzetet teremtve magának. Az FTC annak idején jóváhagyta ezeket a felvásárlásokat, de vállalta, hogy figyelemmel kíséri az eredményeket. Ha a Federal Trade Commission (FTC) megnyeri a pert, kötelezheti Mark Zuckerberget, a Meta vezérigazgatóját mindkét platform eladására.

A Meta korábban kijelentette, biztos a győzelmében, és szakértők szerint valószínűleg azzal fog érvelni, hogy az Instagram felhasználói jobb élményt kaptak a felvásárlás óta.

"Az FTC érvelése szerint az Instagram felvásárlása egy módja volt annak, hogy semlegesítsék a Facebook ellen növekvő versenyfenyegetést" - nyilatkozta Rebecca Haw Allensworth, a Vanderbilt Jogi Egyetem trösztellenes professzora.

Allensworth szerint Zuckerberg saját szavai, beleértve az e-mailjeiből származó idézeteket, szolgáltathatják a legmeggyőzőbb bizonyítékot a tárgyaláson. "Azt mondta, jobb megvásárolni, mint versenyezni. Ennél szó szerintibb már nem is lehetne" - mondta Allensworth.

A Meta ezzel szemben várhatóan azzal fog érvelni, hogy a szándék nem különösebben releváns egy trösztellenes ügyben. "Azt fogják mondani, hogy az igazi kérdés: a fogyasztók jobban jártak-e az összeolvadás eredményeként?" - magyarázta a professzor. "Sok bizonyítékot fognak bemutatni arra, hogy az Instagram azzá vált, ami ma, mert profitált abból, hogy a Facebook tulajdonában van."

A tárgyaláson várhatóan tanúskodni fog Zuckerberg és a vállalat korábbi operatív vezetője, Sheryl Sandberg is. A per több hétig is eltarthat.

Az FTC kontra Meta ügy Donald Trump első elnöksége alatt indult, de a második ciklusa alatt politikai színezetet kaphat. A Wall Street Journal szerint Zuckerberg személyesen lobbizott Trumpnál, hogy az FTC ejtse az ügyet.

A BBC kérdésére a Meta kitért a jelentés megerősítése elől, de közleményében azt írta: "Az FTC Meta elleni perei ellentmondanak a valóságnak. Több mint 10 évvel azután, hogy az FTC felülvizsgálta és jóváhagyta a felvásárlásainkat, a bizottság lépése ebben az ügyben azt az üzenetet közvetíti, hogy egyetlen üzlet sem tekinthető véglegesen lezártnak."

Trump márciusban elbocsátott két FTC-biztost, ami szintén árnyékot vet az ügyre. Rebecca Kelly Slaughter és Alvaro Bedoya, akik demokraták voltak, és kisebbségben voltak az öttagú bizottságban, most perlik a Trump-adminisztrációt visszahelyezésük érdekében. Szerintük az elbocsátás megfélemlítésnek szánták.

"Az elnök nagyon világos jelzést küldött nemcsak nekünk, hanem Ferguson elnöknek és Holyoak biztosnak is, hogy ha olyat tesznek, ami nem tetszik neki, őket is elbocsáthatja" - mondta Slaughter a BBC-nek egy nemrégiben adott interjúban.

Az FTC kontra Meta per egy másik jelentős trösztellenes ügy - az USA kontra Google - úgynevezett jogorvoslati szakaszába lépésével egy időben kezdődik. Az Igazságügyi Minisztérium tavaly nyáron megnyerte az ügy első szakaszát, amikor Amit Mehta bíró megállapította, hogy a Google monopolhelyzetben van az online keresés terén, körülbelül 90%-os piaci részesedéssel.

Laura Phillips-Sawyer, a Georgiai Egyetem üzleti jog docense szerint az FTC-nek nehezebb dolga lesz a Meta elleni ügyben. "Úgy gondolom, hogy valódi felfelé vezető csatájuk van" - mondta Phillips-Sawyer az FTC-ről. "Hosszú út áll előttük, mielőtt az Instagram vagy a WhatsApp leválasztását fontolóra vennék."

A Meta közleményében azt állította, hogy a tárgyaláson bemutatott bizonyítékok "megmutatják, amit minden 17 éves tud a világon: az Instagram, a Facebook és a WhatsApp a kínai tulajdonú TikTokkal, a YouTube-bal, az X-szel, az iMessage-dzsel és sok mással versenyez."