Magas sugárzást adnak ki ezek a mobiltelefonok: itt a lista - a tiéd köztük van?

Számos népszerű mobil bocsát ki igen magas sugárzást. A német sugárzásvédelmi hivatal rendszeresen megméri a nagyobb gyártók modelljeinek értékeit. A most publikált adataikból pedig kiderült, számos hazánkban is forgalomban lévő mobil, így a ZTE, a Sony és a Google termékei esetében is a határértéket megközeltítő nagyságú sugárzást mértek. Igaz arról nincs konszenzus, milyen mellékhatásai lehetnek az elektromos sugárzásnak való kitettségnek, annyi biztos, hogy jót nem tesz az emberi szervezetnek. Egyes kutatók a rákkal, az alvászavarokkal és a férfi terméketlenséggel is összefüggésbe hozták már a mobilok által kibocsátott sugárzást. Mutatjuk a legrosszabb értékeket produkáló modelleket és a magyarok kedvenc modelljein mért számokat is.

A KSH adatai szerint 2021 végén hazánkban 134,2 mobilelőfizetés jutott 100 lakosra. Persze sokan hordanak több számot és sok mobilt használnak sim kártya nélkül. Annyi mindenesetre egyértelműn, hogy a mobiltelefonok a legtöbb magyar életének fontos részévé váltak. Egész nap magunk mellett tartjuk őket. Ha úton vagyunk a zsebünkben, otthon pedig az asztalon, vagy az éjjeliszekrényen, de mindig a közelünkben vannak. A legtöbben nem is tudják, de ezek az okos eszközök különböző minőségű elektromos sugárzást bocsátanak ki, ami ha meghaladja a határértéket, veszélyes is lehet az azt használók egészségére. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Bár a szakemberek között nincs egyetértés abban, hogy pontosan mennyire veszélyes a mobilok által kibocsátott sugárzás az egészségre, de azt már kimutatták, hogy extrém értékek esetén az képes akár a DNS-molekulákat is roncsolni. Sokaknál válthat ki emellett fülcsengést, ha nagyon sokat vannak kitéve a telefon sugárzásának, és az amerikai Cancer Prevention and Treatment Found nevű szervezet szakértői szerint ez messze nem a legnagyobb veszély. Az is ismeretes ugyanis mostanra, hogy a mobiltelefonok által kibocsátott sugárzás károsíthatja a fejlődő agyat is. A gyerekek koponyája vékonyabb, mint a felnőtteké, tehát rájuk akár ilyen hatással is lehet a sugárzás. Kimutatták többek között azt is, hogy azoknál az gyermekeknél, akiknek az édesanyja a terhesség alatt mobilozott, később magatartásproblémák alakultak ki. Emellett a rákmegelőzési szervezet tudósai azt is megfigyelték, hogy bizonyos esetekben az agy azon oldalán alakult ki daganat, amelyik fülén az illető telefonálni szokott. A kutatók a rákos megbetegedések mellett az alvászavarokat, a gyakori migréneket és a férfi terméketlenséget is az okostelefonok által kibocsátott sugárzás számlájára írták. Régóta mérik a sugárzást A német sugárvédelmi hivatal hosszú ideje rendszeresen frissíti adatbázisát arról, melyek a legsugárzóbb telefonok a piacon. Adatbázisukban jelenleg is több, mint 3500 okos készülék szerepel. A mostani sugárzási toplistát a Google és a Sony dominálják, az első helyen azonban a Motorola készüléke végzett. A német szakértők watt per kilogrammban adják meg a sugárzás mértékét és a fülhöz tartot készülékre vonatkoztatva mérik azt. Bár a piacon lévő mobilok mindegyike megfelelt a 2 W/kg-ban maximalizált határértéknek, ahogy grafikonunkon is látható, a Motorola Edge például vészesen megközelítette azt. A listán az amerikai gyártó 1,79 W/kg-t produkáló készülékét a ZTE Axon 11 5G-s csúcsmobilja követi, aminél 1,59 százalékos sugárzást mértek fülközelben. A harmadik olyan készülék, ami túllépte az 1,5 watt per kilogrammos értéket a kínai OnePlus 6T modellje volt (1,55 W/kg). Kiemelkedően magas sugárzást mértek ezen kívül a Sony két modelljénél {Xperia XA2 Plus 1,40 W/kg és Xperia XZ1 Compact (1,36 W/kg)}, illetve a Google két mobiljánál is {Pixel 3 XL/3a XL (1,39 W/kg) és Pixel 4a (1,37 W/kg)}. Ezeken kívül még egy hazánkban kevésbé ismert márka, az Oppo Reno 5G-s modellje mutatott extrém (1,37 W/kg-os) értéket. Kiváncsiak voltunk arra is, a hazánkban jelenleg legnépszerűbb mobilok hogyan állják ki az összevetést sugárzás szempontjából. Megnéztük hát az egyik legnépszerűbb árösszehasonlító oldal keresési toplistáját és utánanéztünk, hogy teljesített a 10 magyar slágertelefon a német hatóság kutatásán. Az eredmény a csúcsmobilok esetén azért sokkal árnyaltabb, mint az összes mobilt tekintve. Bár a Xiaomi legkeresettebb készülékeiből kettőt (Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Xiaomi Poco X3) sem találtuk a német listán, a sugárzás az összes vizsgált csúcsmobil estében 1 W/kg, tehát a határérték fele alatt maradt. A három, a hazai piacot domináló gyártó közül messze az Apple készülékeinél mérték a legnagyobb sugárzást. Az iPhone 13 Pro esetében ez 0,99 W/kg-os értéket jelent, míg a sima iPhone 13-as modell esetében egészen picit alacsonyabb 0,98 W/kg-osat. Az amerikai gyártó korábbi modellje, az iPhone 11 esetében a sugárzás valamivel ennél is alacsonyabb, 0,95 W/kg volt. Ez azonban még mindig magasabb, mint a magyarok kedvenc telefonja, a Samsung Galaxy A52s 5G esetében mért 0,88 W/kg-os értéket. A koreai gyártó készülékét a Xiaomi Redmi Note 9 Pro követi a sugárzást tekintve, aminél 0,66 W/kg-os értéket mértek. A Samsung további, a 10 legkeresettebb közé tartozó készülékei esetén ugyanis az érték ennél is alacsonyabb volt. A Samsung Galaxy S21 esetében ez 0,54 W/kg-ot jelent, míg a Galaxí S20 FE-nél 0,241 W/kg-ot.

