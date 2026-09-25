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Húsz éve tart a rémálom az M7-es mellett: hiába könyörögnek a lakók, tehetetlenek a hatóságok
Két évtizede próbálnak megoldást találni a Nagykanizsához tartozó Palin városrész lakói az M7-es autópálya zajterhelésére, a várt zajvédő fal azonban azóta sem épült meg. A Zaol most végigvette az ügy történetét: az elmúlt húsz évben közgyűlési határozatok, zajmérések, aláírásgyűjtés, hivatalos levelek és újabb ígéretek követték egymást, érdemi eredmény nélkül.
Húsz éve húzódik a palini zajvédő fal ügye. A Nagykanizsa Palin városrészében élők az M7-es autópálya 2007-es átadása óta jelzik, hogy a forgalom jelentős zajterhelést okoz a környéken. A zajvédő fal azonban mindmáig nem épült meg – írja a Zaol.
A történet egészen 2006-ig nyúlik vissza. Már az M7 érintett szakaszának építésekor felmerült, hogy szükség lenne zajvédelemre, ám később kiderült, hogy a fal nem szerepel a beruházásban. 2007-ben már közgyűlési határozat is született arról, hogy az önkormányzat próbáljon eljárni az ügyben.
A következő években újabb és újabb megkeresések történtek. 2010-ben a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-től költség- és ütemezési előterjesztést kértek, 2011-ben pedig ismét az autópálya kezelőjét keresték meg. A Zaol beszámolója szerint ekkor már forráshiányra hivatkoztak. 2014-ben a zajszintmérések alapján az illetékesek nem látták indokoltnak a beruházást. 2018-ban újabb fordulat következett: a Magyar Közút bevonta az M7-es palini szakaszát az éves zajmonitoringba, hogy a mérések alapján eldöntsék, szükség van-e zajvédő falra.
Két évvel később, 2020-ban Gábris Jácint önkormányzati képviselő 500 támogató aláírás összegyűjtésével elérte, hogy a palini szakasz bekerüljön a megépítésre javasolt zajvédő falak listájára. A beruházás azonban ezúttal is elmaradt, szintén forráshiányra hivatkozva.
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Az ügy azóta sem került le teljesen a napirendről. 2025-ben a nagykanizsai önkormányzat ismét megkereste az illetékes minisztériumot, ezúttal arra hivatkozva, hogy időközben a környék beépítési viszonyai is megváltoztak, ezért új zajmérésre lenne szükség. Az önkormányzat egy korábbi hivatalos levelében azt írta: a Palin melletti zajvédő fal létesítését az M7 2007-es átadása óta számtalan alkalommal jelezték az illetékes szerveknek. A legfrissebb fejlemény szerint az önkormányzat a kormányváltás után ismét megkereste a szaktárcát, ám a válasz alapján úgy tűnik, a korábbi ügy előzményeit nem kezelték olyan folyamatként, amelyre építve tovább lehetne lépni – írja a Zaol.A város önállóan nem tudja megépíteni a falat, mivel az érintett terület állami kezelésben van. Gábris Jácint ezért a lap szerint a közeljövőben Böde Csaba, a Közlekedési Minisztérium nagykanizsai kötődésű államtitkárával is felvenné a kapcsolatot, hogy megpróbálják előrébb vinni az ügyet.
Vagyis húsz év után továbbra is ugyanaz a kérdés: lesz-e egyszer valóban zajvédő fal az M7-es palini szakaszán.
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