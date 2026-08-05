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Közelkép egy tollal jelölő számokról egy lottószelvény kitöltése közben. Lotto szerencsejáték függőség koncepció.
Szórakozás

A kukában végezte a 400 milliós lottófőnyeremény: hihetetlen hajsza indult a szelvényért

Pénzcentrum
2026. augusztus 5. 19:17

Egy dél-olaszországi lottójátékos véletlenül kidobta az egymillió eurót érő nyertes szelvényét, ám a szemétszállítók kétnapos kutatás után megtalálták azt a hulladékhegyben. Története így méltán tarthat számot az év egyik legszerencsésebb balszerencséjének címére - írta a BBC.

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A névtelenségét megőrző férfi a Bari melletti Bitontóban ellenőriztette szelvényét egy lottózóban, ahol azt a tájékoztatást kapta, hogy a jegy "nem kifizethető". Nem tudta, hogy ez csupán annyit jelentett, hogy a nyeremény összege meghaladja az üzletben kifizethető összeghatárt. A szelvényt így a szemétbe dobta, majd hazament.

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Otthon aztán a családtagjai figyelmeztették, hogy az általa rendszeresen megjátszott számokat – 2, 4, 8, 10 és 51 – kihúzták a sorsoláson. A férfi ekkor szembesült a félreértéssel, és a családjával együtt visszarohant az üzletbe, ahol kiderült, hogy a kidobott szelvényeket a szemétszállító autó időközben már elvitte.

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A játékos ezt követően felvette a kapcsolatot a SANB hulladékkezelő vállalattal. Szerencsére az eset vasárnap történt, így a szemétszállító autó rakományát még nem tömörítették, és nem szállították át a hulladéklerakóba. A teherautót egy kijelölt helyszínre kísérték, ahol megkezdődött a "hulladékhegyben rejtőző apró papírdarab" utáni kutatás.

Kétnapos keresés után, kedden reggel az egyik hulladékgazdálkodási dolgozó végül megtalálta a nyertes szelvényt. Roberto Nicola Toscano, a cég igazgatója az ANSA hírügynökségnek elmondta, hogy a jegy egy lyukas zacskóban lapult más sérült szelvények társaságában, és azon kevés darabok egyike volt, amelyek épek maradtak.

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A kutatás költségeit a nyertesnek kell állnia, a férfi ugyanis korábban nyilatkozatot írt alá, amelyben vállalta a keresés során felmerülő összes kiadás megtérítését. Toscano és kollégái a történet hatására tréfából maguk is vettek egy kaparós sorsjegyet, amellyel végül ötven eurót nyertek.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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