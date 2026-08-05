A kukában végezte a 400 milliós lottófőnyeremény: hihetetlen hajsza indult a szelvényért

Egy dél-olaszországi lottójátékos véletlenül kidobta az egymillió eurót érő nyertes szelvényét, ám a szemétszállítók kétnapos kutatás után megtalálták azt a hulladékhegyben. Története így méltán tarthat számot az év egyik legszerencsésebb balszerencséjének címére - írta a BBC.

A névtelenségét megőrző férfi a Bari melletti Bitontóban ellenőriztette szelvényét egy lottózóban, ahol azt a tájékoztatást kapta, hogy a jegy "nem kifizethető". Nem tudta, hogy ez csupán annyit jelentett, hogy a nyeremény összege meghaladja az üzletben kifizethető összeghatárt. A szelvényt így a szemétbe dobta, majd hazament.

Otthon aztán a családtagjai figyelmeztették, hogy az általa rendszeresen megjátszott számokat – 2, 4, 8, 10 és 51 – kihúzták a sorsoláson. A férfi ekkor szembesült a félreértéssel, és a családjával együtt visszarohant az üzletbe, ahol kiderült, hogy a kidobott szelvényeket a szemétszállító autó időközben már elvitte.

A játékos ezt követően felvette a kapcsolatot a SANB hulladékkezelő vállalattal. Szerencsére az eset vasárnap történt, így a szemétszállító autó rakományát még nem tömörítették, és nem szállították át a hulladéklerakóba. A teherautót egy kijelölt helyszínre kísérték, ahol megkezdődött a "hulladékhegyben rejtőző apró papírdarab" utáni kutatás.

Kétnapos keresés után, kedden reggel az egyik hulladékgazdálkodási dolgozó végül megtalálta a nyertes szelvényt. Roberto Nicola Toscano, a cég igazgatója az ANSA hírügynökségnek elmondta, hogy a jegy egy lyukas zacskóban lapult más sérült szelvények társaságában, és azon kevés darabok egyike volt, amelyek épek maradtak.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A kutatás költségeit a nyertesnek kell állnia, a férfi ugyanis korábban nyilatkozatot írt alá, amelyben vállalta a keresés során felmerülő összes kiadás megtérítését. Toscano és kollégái a történet hatására tréfából maguk is vettek egy kaparós sorsjegyet, amellyel végül ötven eurót nyertek.