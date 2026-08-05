Majka a privát telefonszámára érkezett zaklató üzenet miatt ügyvédi tanácsra feljelentést tesz, a koncertet pedig csak a körülmények megnyugtató tisztázása után pótolják.
A kukában végezte a 400 milliós lottófőnyeremény: hihetetlen hajsza indult a szelvényért
Egy dél-olaszországi lottójátékos véletlenül kidobta az egymillió eurót érő nyertes szelvényét, ám a szemétszállítók kétnapos kutatás után megtalálták azt a hulladékhegyben. Története így méltán tarthat számot az év egyik legszerencsésebb balszerencséjének címére - írta a BBC.
A névtelenségét megőrző férfi a Bari melletti Bitontóban ellenőriztette szelvényét egy lottózóban, ahol azt a tájékoztatást kapta, hogy a jegy "nem kifizethető". Nem tudta, hogy ez csupán annyit jelentett, hogy a nyeremény összege meghaladja az üzletben kifizethető összeghatárt. A szelvényt így a szemétbe dobta, majd hazament.
Otthon aztán a családtagjai figyelmeztették, hogy az általa rendszeresen megjátszott számokat – 2, 4, 8, 10 és 51 – kihúzták a sorsoláson. A férfi ekkor szembesült a félreértéssel, és a családjával együtt visszarohant az üzletbe, ahol kiderült, hogy a kidobott szelvényeket a szemétszállító autó időközben már elvitte.
A játékos ezt követően felvette a kapcsolatot a SANB hulladékkezelő vállalattal. Szerencsére az eset vasárnap történt, így a szemétszállító autó rakományát még nem tömörítették, és nem szállították át a hulladéklerakóba. A teherautót egy kijelölt helyszínre kísérték, ahol megkezdődött a "hulladékhegyben rejtőző apró papírdarab" utáni kutatás.
Kétnapos keresés után, kedden reggel az egyik hulladékgazdálkodási dolgozó végül megtalálta a nyertes szelvényt. Roberto Nicola Toscano, a cég igazgatója az ANSA hírügynökségnek elmondta, hogy a jegy egy lyukas zacskóban lapult más sérült szelvények társaságában, és azon kevés darabok egyike volt, amelyek épek maradtak.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A kutatás költségeit a nyertesnek kell állnia, a férfi ugyanis korábban nyilatkozatot írt alá, amelyben vállalta a keresés során felmerülő összes kiadás megtérítését. Toscano és kollégái a történet hatására tréfából maguk is vettek egy kaparós sorsjegyet, amellyel végül ötven eurót nyertek.
A magyar előadók koncertjeinek felvételét még a nyár folyamán láthatják az M1 nézői, a fellépések korlátozott ideig a Médiaklikken is visszanézhetők lesznek.
A szervezők szerint a Sziget akár teljesen saját energiaellátással is működhet egy esetleges hálózati zavar esetén.
Kihúzták a Hatoslottó 2026/31. heti, vasárnapi nyerőszámait. Lássuk, elvitte-e valaki a 710 millió forintos főnyereményt!
Egy nő rosszul lett, egy férfi pedig lezuhant egy díszletről, a fesztivál programját is módosították.
Augusztus közepén ismét Hullócsillagok Éjszakája rendezvénysorozat. Országszerte hullócsillaglesek, távcsöves bemutatók és különleges esti programok az égbolt szerelmeseinek.
Na, vajon elvitte-e valaki a 1,4 milliárd forintos főnyereményt a 31. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!
13 ezer magyarnak nagyon jól indult a hétvégéje: több mint 64 millió forintot osztottak szét közöttük
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/31. heti, pénteki nyerőszámait. Lássuk, elvitte-e valaki a főnyereményt.
81. évében pénteken elhunyt Gálvölgyi Judit műfordító, szerkesztő.
Hozzátette, hogy a közszolgálati televízió nézettsége érezhetően visszaesett, amire sürgősen megoldást kell találni.
Vajon elvitte valaki az 630 millió forintos főnyereményt a hatoslottó csütörtöki sorsolásán?
A nevezést az időpontváltozás miatt visszalépő nevezők létszámától függően mindhárom távra újra megnyitották.
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/31. heti nyerőszámait. Lássuk, elvitte-e valaki a 530 millió forintos főnyereményt.
Drámai a helyzet a magyar folyókon: Budapesttől Vácig tekert a Duna száraz medrében a Kerékpárosklub elnöke
A súlyos aszály miatt megdőlt a Duna negatív vízállási rekordja Budapestnél, ahol a folyó mindössze 30 centiméteres szinten áll.
Sokkoló vallomást tett a lottónyertes, végleg kisiklott az élete: "bárcsak összetéptem volna a szelvényt!"
Ezek voltak a 30. hét legfontosabb, legizgalmasabb, na meg legolvasottabb cikkei a Pénzcentrumon.
Kihúzták a Hatoslottó 2026/30. heti, vasárnapi nyerőszámait. Lássuk, elvitte-e valaki az 565 millió forintos főnyereményt!
Kihúzták az Ötöslottó 2026/30. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum.
Kilenc évvel a bezárása után a kormány ismét napirendre veszi a Planetárium sorsát.
A Paramount bejelentette, hogy a Warner Bros. Discovery felvásárlása akár 2027-ig is elhúzódhat.
-
Letarolták az európai kiskereskedelmet: már minden második megvásárolt termék ebbe a kategóriába tartozik
A saját márkás termékek népszerűsége töretlen.