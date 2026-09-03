A módosított 2026-os költségvetésben több mint 65 milliárd forinttal csökkentette a kormány a kiskereskedelmi adóból várt bevételt.
Kvíz: Jártál már Miskolcon, ismerős vagy a környéken? Lássuk, mennyire ismered a Bükk városát!
Miskolc, a Bükk városa nemcsak Észak-Magyarország egyik legfontosabb települése, hanem egy sokszínű, izgalmas múltú megyeszékhely is. 2026-ban szeptember 4-től veszi kezdetét a nagymúltú 22. CineFest nemzetközi filmfesztivál is, melynek ugyancsak Miskolc ad helyet. Annak apropóján, hogy a következő időszakban a filmes szakma szeme Msikolcon lesz, a mai kvíz a város történetétől és nevezetességeitől kezdve a környék természeti kincsein át egészen a miskolci érdekességekig teszi próbára a helyismeretedet. Most kiderül, mennyire ismered Miskolcot!
Kvíz: Jártál már Miskolcon, ismerős vagy a környéken? Lássuk, mennyire ismered a Bükk városát!
Gyalogosként nap mint nap részt veszel a közlekedésben, de biztosan jól ismered a rád vonatkozó KRESZ szabályokat? Most 10 kérdésből kiderül!
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Be tudod bizonyítani, hogy vagy annyira okos, mint egy negyedikes?
Mennyire igazodsz el napjaink munkaerőpiacán? Tedd próbára magad, és derítsd ki, mennyire ismered a modern szakmákat!
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Tudod, mit jelent a longevity, a gaslighting vagy a fenékküszöb? Teszteld, felismered-e a gyakran keresett szavak jelentését Google nélkül.
Tedd próbára magad 10 imádnivaló kölyökkutyával, és derítsd ki, hány kutyafajtát ismersz fel első pillantásra!
A közelgő kutyák világnapja alkalmából kutya kötelességünk foglalkozni a népszerű négylábúak témájával.
Kvíz: Jó vagy töriből, mennek még az évszámok? Teszteld, mit tudsz a fontos augusztusi eseményekről!
A mai kvíz során olyan történelmi érdekességekre és sorsfordító eseményekre kérdezünk rá, amelyek augusztushoz köthetők.
Kvíz: Egyaránt ismered a magyar és a külföldi konyhát? Tedd próbára, mennyire vagy otthon a gasztronómiában!
A mai kvíz során magyaros fogások külföldi „rokonait” keressük. Mutasd meg, hogy ez a trükkös gasztro kvíz sem foghat ki rajtad!
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A mai kvíz során kiderül, mennyire ismered a legismertebb magyar várakat, és azt is tesztelheted, hogy rémlenek-e a hozzájuk köthető a történelmi események, híres várkapitányok.
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