Kvíz: Jártál már Miskolcon, ismerős vagy a környéken? Lássuk, mennyire ismered a Bükk városát!

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Miskolc, a Bükk városa nemcsak Észak-Magyarország egyik legfontosabb települése, hanem egy sokszínű, izgalmas múltú megyeszékhely is. 2026-ban szeptember 4-től veszi kezdetét a nagymúltú 22. CineFest nemzetközi filmfesztivál is, melynek ugyancsak Miskolc ad helyet. Annak apropóján, hogy a következő időszakban a filmes szakma szeme Msikolcon lesz, a mai kvíz a város történetétől és nevezetességeitől kezdve a környék természeti kincsein át egészen a miskolci érdekességekig teszi próbára a helyismeretedet. Most kiderül, mennyire ismered Miskolcot!

Címlapkép: Getty Images

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