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Kvíz

Kvíz: Jártál már Miskolcon, ismerős vagy a környéken? Lássuk, mennyire ismered a Bükk városát!

Pénzcentrum
2026. szeptember 3. 18:03

Miskolc, a Bükk városa nemcsak Észak-Magyarország egyik legfontosabb települése, hanem egy sokszínű, izgalmas múltú megyeszékhely is. 2026-ban szeptember 4-től veszi kezdetét a nagymúltú 22. CineFest nemzetközi filmfesztivál is, melynek ugyancsak Miskolc ad helyet. Annak apropóján, hogy a következő időszakban a filmes szakma szeme Msikolcon lesz, a mai kvíz a város történetétől és nevezetességeitől kezdve a környék természeti kincsein át egészen a miskolci érdekességekig teszi próbára a helyismeretedet. Most kiderül, mennyire ismered Miskolcot!

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Kvíz: Jártál már Miskolcon, ismerős vagy a környéken? Lássuk, mennyire ismered a Bükk városát!

1/10 kérdés
Mi Miskolc legismertebb beceneve, amely a város nehézipari múltjára utal?
Vasműváros
Acélváros
Cementváros
Kohóváros
2/10 kérdés
Keletről melyik folyó határolja Miskolcot?
Sajó
Zagyva
Hernád
Ipoly
3/10 kérdés
Lakónépessége alapján hányadik legnépesebb település Miskolc Magyarországon?
8.
4.
6.
2.
4/10 kérdés
Melyik magyar uralkodó emelte városi rangra Miskolcot 1365-ben?
Nagy Lajos
Mária Terézia
IV. Béla
Mátyás király
5/10 kérdés
Miskolc melyik városrészében található a híres négytornyos középkori vár?
Szirma
Görömböly
Lillafüred
Diósgyőr
6/10 kérdés
Melyik patak folyik keresztül a városon, táplálva a lillafüredi vízesést is?
Gaja
Séd
Szinva
Gyöngyös
7/10 kérdés
Milyen ikonikus magyar étel köré szerveznek fesztivált minden évben a városban?
petyek
mákos lütyü
lepcsánka
kocsonya
8/10 kérdés
Melyik őshonos állat a Miskolci Állatkert szimbóluma?
vadmacska
mosómedve
hiúz
vidra
9/10 kérdés
Melyik magyar együttes egyik híres száma viseli a miskolci pályaudvar nevét?
P. Mobil
30y
Carson Coma
Kispál és a borz
10/10 kérdés
Melyikük nem Miskolc híres szülötteinek egyike négyük közül?
Frei Tamás, újságíró
Kiss Ádám, humorista
Dzsúdló (Juhász Márton), előadó
Makranczi Zalán, színész
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A műsorkínálat idén minden eddiginél gazdagabb egész estés filmekben, de nem csak filmekkel várják az érdeklődőket Miskolcon.
Címlapkép: Getty Images
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