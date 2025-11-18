A Big Mac‑index lebuktatta Trumpot: Amerika elképesztő ütemben drágul, hiába ígérgetnek fűt-fát

Donald Trump amerikai elnök a McDonald's tulajdonosokkal és üzemeltetőkkel tartott találkozóján az infláció elleni küzdelemről beszélt, miközben az amerikaiak továbbra is aggódnak a magas árak miatt.

Trump hétfőn a McDonald's gyorsétterem-lánc tulajdonosainak, üzemeltetőinek és beszállítóinak tartott beszédében kijelentette, hogy kormányzata jelentős előrelépést tett az infláció elleni küzdelemben, de még sok munka vár rájuk. "Elnökként minden nap azért harcolok, hogy támogassam az önökéhez hasonló kisvállalkozásokat", mondta a résztvevőknek.

Az árak továbbra is emelkednek az Egyesült Államokban, részben a Trump által szinte minden ország ellen bevezetett átfogó vámok miatt. Az inflációs aggodalmak demokrata győzelmekhez vezettek a novemberi helyi választásokon, miközben Trump népszerűségi mutatói továbbra is alacsonyak a tartósan magas árak miatti elégedetlenség közepette - jelentette a Reuters.

Az elnök pénteken váratlanul bejelentette, hogy megszünteti a vámokat több mint 200 importált élelmiszertermékre, köztük a kávéra és a banánra, később pedig elismerte, hogy a vámok "néhány esetben" növelhetik a költségeket. Ez ellentmond korábbi álláspontjának, miszerint a vámok nem okoznak áremelkedést.

Chris Kempczinski, a McDonald's vezérigazgatója a hónap elején figyelmeztetett, hogy az alacsony jövedelmű fogyasztóknak "jelentős inflációt" kell elviselniük. A vállalat, amely tisztában van azzal, mennyire ellenállnak az alacsony jövedelműek a magasabb áraknak, már több mint egy éve kínál 5 dolláros értékmenüt.

Trump a következő hónapokban gazdasági témájú nagygyűléseket tervez az ingadozó államokban a jövő novemberi időközi választások előtt. Bár azt állítja, hogy az infláció most sokkal alacsonyabb, mint Joe Biden demokrata elnök idején, amikor a fogyasztói árak körülbelül 9%-kal emelkedtek, az amerikaiak továbbra is szkeptikusak.

Az Economist régóta működő "Big Mac" indexe szerint a híres dupla hamburger átlagára 2025 júliusában 6,01 dollár volt, szemben az egy évvel korábbi 5,69 dollárral és a három évvel ezelőtti 5,15 dollárral. A húsárak továbbra is fájó pontot jelentenek: egy font darált marhahús ára szeptemberben körülbelül 6,33 dollár volt, ami 13,5%-kal magasabb az egy évvel korábbinál.

A vállalati vezetők a harmadik negyedéves eredménybeszámolók során gyakran megjegyezték, hogy a fogyasztók továbbra is elégedetlenek a magas árakkal. Kiemelték, hogy az alacsony és közepes jövedelmű emberek viselik az élelmiszerek, a bérleti díjak és egyéb költségek emelkedésének terhét.