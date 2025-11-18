2025. november 18. kedd Jenő
8 °C Budapest
VB selejtezők (Európa)
| | | |
VB selejtezők (Európa)
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kuching, Malajzia - 2010. október 3.: Mosolygó ázsiai pár eszik a kuchingi nemzetközi repülőtér McDonalds éttermében. Sötét van, és a McDonalds kivilágított M-logója világít az asztalokon.
Gazdaság

A Big Mac‑index lebuktatta Trumpot: Amerika elképesztő ütemben drágul, hiába ígérgetnek fűt-fát

Pénzcentrum
2025. november 18. 12:13

Donald Trump amerikai elnök a McDonald's tulajdonosokkal és üzemeltetőkkel tartott találkozóján az infláció elleni küzdelemről beszélt, miközben az amerikaiak továbbra is aggódnak a magas árak miatt.

Trump hétfőn a McDonald's gyorsétterem-lánc tulajdonosainak, üzemeltetőinek és beszállítóinak tartott beszédében kijelentette, hogy kormányzata jelentős előrelépést tett az infláció elleni küzdelemben, de még sok munka vár rájuk. "Elnökként minden nap azért harcolok, hogy támogassam az önökéhez hasonló kisvállalkozásokat", mondta a résztvevőknek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az árak továbbra is emelkednek az Egyesült Államokban, részben a Trump által szinte minden ország ellen bevezetett átfogó vámok miatt. Az inflációs aggodalmak demokrata győzelmekhez vezettek a novemberi helyi választásokon, miközben Trump népszerűségi mutatói továbbra is alacsonyak a tartósan magas árak miatti elégedetlenség közepette - jelentette a Reuters.

Az elnök pénteken váratlanul bejelentette, hogy megszünteti a vámokat több mint 200 importált élelmiszertermékre, köztük a kávéra és a banánra, később pedig elismerte, hogy a vámok "néhány esetben" növelhetik a költségeket. Ez ellentmond korábbi álláspontjának, miszerint a vámok nem okoznak áremelkedést.

Chris Kempczinski, a McDonald's vezérigazgatója a hónap elején figyelmeztetett, hogy az alacsony jövedelmű fogyasztóknak "jelentős inflációt" kell elviselniük. A vállalat, amely tisztában van azzal, mennyire ellenállnak az alacsony jövedelműek a magasabb áraknak, már több mint egy éve kínál 5 dolláros értékmenüt.

Trump a következő hónapokban gazdasági témájú nagygyűléseket tervez az ingadozó államokban a jövő novemberi időközi választások előtt. Bár azt állítja, hogy az infláció most sokkal alacsonyabb, mint Joe Biden demokrata elnök idején, amikor a fogyasztói árak körülbelül 9%-kal emelkedtek, az amerikaiak továbbra is szkeptikusak.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az Economist régóta működő "Big Mac" indexe szerint a híres dupla hamburger átlagára 2025 júliusában 6,01 dollár volt, szemben az egy évvel korábbi 5,69 dollárral és a három évvel ezelőtti 5,15 dollárral. A húsárak továbbra is fájó pontot jelentenek: egy font darált marhahús ára szeptemberben körülbelül 6,33 dollár volt, ami 13,5%-kal magasabb az egy évvel korábbinál.

A vállalati vezetők a harmadik negyedéves eredménybeszámolók során gyakran megjegyezték, hogy a fogyasztók továbbra is elégedetlenek a magas árakkal. Kiemelték, hogy az alacsony és közepes jövedelmű emberek viselik az élelmiszerek, a bérleti díjak és egyéb költségek emelkedésének terhét.
Címlapkép: Getty Images
#árak #infláció #gazdaság #áremelkedés #vám #gyorsétterem #donald trump #kisvállalkozás #mcdonalds #élelmiszerár #amerikai egyesült államok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:44
12:30
12:13
12:01
11:55
PC BLOGGER & PODCASTER
Media1
2025. november 18. 07:23
Nem lett volna volt elég távolság a NER-től - interjú Nagy Iván Zsolttal, a Blikk éléről történt távozásáról (Media1, 2025.11.11.)  
Portfolio Checklist
2025. november 17. 17:01
Terézvárosi Airbnb-tiltás: indul az országos lavina?  
Bankmonitor  |  2025. november 18. 11:16
Bruttó 687 100 forintra emelkedett az átlagkereset. Mennyi hitel törlesztésére elegendő ez az összeg?
A KSH adatai alapján szeptemberben 687 100 forintra nőtt a bruttó átlagkereset. Ez egy év alatt 9,5...
MEDIA1  |  2025. november 18. 09:16
Murányi András: A Ringiert sosem érdekelte a sajtószabadság, a Blikket is azért adták el a NER-nek
Murányi András, a bezárt Népszabadság utolsó főszerkesztője a Media1 Podcastban elmondta, mit gondol...
Holdblog  |  2025. november 18. 08:00
Ki fizeti meg végső soron a bankadó növelését?
4,9 százalékos GDP-arányos hiányadatról érkezett hír, ami jóval magasabb, mint a kormány várakozásai...
MNB Intézet  |  2025. november 17. 12:49
Amikor racionális az irracionális viselkedés
Miután nagyobb összeget nyerünk, hajlamosabbak vagyunk kisebb kockázatot vállalni és "ráülni" az ere...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 18.
Újabb mélyütés jöhet a magyar autóipari álomnak? Komoly válság érik, ezt nagyon nehéz lesz kivédeni
2025. november 17.
Banki csalások: milliárdos anyagi károk, tízezer fölött a visszaélések száma – hogyan védekezzünk?
2025. november 18.
Hamarosan ellepik a világsztárok a fővárost: Budapestre költözik a legendás hollywoodi filmfesztivál
2025. november 17.
Ezeket a munkahelyeket 5 éven belül kinyírja a mesterséges intelligencia: ma jól fizető szakmák is a listán
2025. november 17.
Ezekben az országokban már szinte senki sem ül autóba, a magyar adat is meglepő
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 18. kedd
Jenő
47. hét
November 18.
A koraszülöttek világnapja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
7 napja
Összeomlott az OTP, vele bukott a BUX is – ez áll a háttérben
2
4 napja
Kiderült, miből fedezné a 14. havi nyugdíj bevezetését a kormány: innen vonják el a pénzt
3
1 hete
Adóemelést jelentett be Nagy Márton: ez sokaknak fog fájni, elszáll a költségvetési hiány
4
2 napja
Megérkeztek az amerikai olajszankciós mentességek – Magyarország azonban kimaradt a buliból
5
7 napja
Örökre vége lehet a filléres kínai termékek korának: már nem sokáig éri meg a Temu-ról rendelni?
PÉNZÜGYI KISOKOS
PPP - Public Private Partnership
Az állami és a magánszféra együttműködése közcélú beruházások megvalósításában. A magánszféra anyagi érdekeltsége révén vesz részt benne partnerként, például autópálya-építésben.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 18. 11:55
Friss! Óriási bejelentést tett a Wizz Air: újabb elképesztő úti célokba repülhetnek a magyar utasok
Pénzcentrum  |  2025. november 18. 10:04
Hamarosan ellepik a világsztárok a fővárost: Budapestre költözik a legendás hollywoodi filmfesztivál
Agrárszektor  |  2025. november 18. 12:34
Elképesztő, mennyibe kerül itt a krumpli: mi történik az árakkal?